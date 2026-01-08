VelocityTrend Pro

VelocityTrend Pro ist eine automatisierte Handelslösung, die entwickelt wurde, um Momentum-Verschiebungen in jedem Markt zu erfassen. Dieser EA wurde mit einem "strengen" Codierungsstandard für maximale Zuverlässigkeit entwickelt und verwaltet den gesamten Lebenszyklus des Handels von der Signalerkennung bis zum Ausstieg .

  • Ausgefeilte Mathematik: Verfügt über eine benutzerdefinierte manuelle TEMA-Berechnungs-Engine, die sicherstellt, dass der EA auch dann funktioniert, wenn die Standard-Bibliotheksindikatoren fehlen .

  • Intelligentes Positionsmanagement: Erkennt automatisch bestehende Positionen, um eine übermäßige Hebelwirkung zu verhindern und schließt gegenläufige Trades, wenn ein neues Signal auftaucht. .

  • Automatisierte Handelsausführung: Verwendet die CTrade-Klasse für eine professionelle Auftragsabwicklung und IOC (Immediate or Cancel) Ausführungsmodi .

  • Vollständige Transparenz: Detaillierte Protokollierung von Signalbestätigungen, Orderausführungen und Stop-Loss-Aktualisierungen direkt im Terminal .


