The Cycle Seeker

Dieser Expert Advisor ist ein spezialisierter Trading-Bot, der nach einer einzigartigen Preisumkehrzyklus-Strategie arbeitet. Er wurde entwickelt, um Umkehrungen zu erkennen und zu handeln, die innerhalb bestimmter Zeitfenster auftreten, die zu einer bestimmten Stunde und Minute beginnen (z. B. 9:15 Uhr pakistanischer Zeit). Der EA definiert Handelszyklen durch eine bestimmte Anzahl von Balken und wartet darauf, dass ein Preis um einen bestimmten Prozentsatz vom Hoch oder Tief eines Referenzbalkens abweicht, bevor er eine Position eröffnet. Der Bot kann seine Position auch automatisch umkehren, wenn er ein gegenteiliges Signal erkennt, und er schließt alle Geschäfte, wenn ein Zyklus ohne Signal endet. Er verfügt über einen Filter für den maximalen Spread sowie über optionale Funktionen für Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop.


Bestes Ergebnis XAUUSD 5min Chart

