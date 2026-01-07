AurumPulse Pro
Projektname: AurumPulse Pro
Untertitel: Präzisions-EMA-Momentum-Engine
AurumPulse Pro ist ein hochfrequenter trendfolgender Expert Advisor (EA), der für die volatilen Bewegungen des Edelmetallmarktes entwickelt wurde. Durch die Nutzung der Interaktion zwischen einem schnell reagierenden Momentum-Durchschnitt und einem strukturellen langsamen Durchschnitt identifiziert er Verschiebungen in der Marktstimmung mit chirurgischer Präzision.
Kernlogik & Mechanik
-
Zweischichtige Bestätigung: Führt einen Kaufauftrag aus, wenn der Fast EMA den Slow EMA überschreitet, und einen Verkaufsauftrag, wenn er ihn unterschreitet.
-
Dynamisches Reversal-Management: Der EA verfügt über eine "Always-In"-Logikoption; er liquidiert bestehende Positionen automatisch, wenn ein gegenteiliges Signal erkannt wird, und stellt so sicher, dass Sie immer auf den aktuellen Trend ausgerichtet sind.
-
Konfliktfreie Ausführung: Integriert in ein einzigartiges Magic Number System, das es ihm ermöglicht, neben anderen EAs auf demselben Konto zu laufen, ohne den Handel zu beeinträchtigen.
-
Anpassbare Parameter: Volle Kontrolle über die Losgröße, den Slippage-Schutz und die EMA-Rückblick-Perioden, um Ihrer spezifischen Risikobereitschaft zu entsprechen.
Optimierte Konfiguration
|Parameter
|Empfohlener Wert
|Primäre Anlage
|XAUUSD (Gold)
|Zeitrahmen
|M5 (Scalping) oder M15 (Tageshandel)
|Schnelle EMA
|8 Perioden
|Langsamer EMA
|21 Perioden
|Ausführung
|Markt-Ausführung
Risikowarnung: Expert Advisors sind mächtige Werkzeuge, aber sie können keine schwarzen Schwäne vorhersagen. Führen Sie immer einen rigorosen Backtest durch und nutzen Sie ein Demokonto für mindestens 30 Tage, bevor Sie Kapital einsetzen.