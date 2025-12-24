Supply Demand Snop

Ich habe diese Strategie auf der Grundlage von Berechnungen von Angebot und Nachfrage entwickelt.

Dieser EA verwendet eine Trailing-Stop-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Gewinne bis zum Maximum zu sichern.

Dieser EA kann als Single Shot oder Martingal verwendet werden

Dieser EA basiert auf der Berechnung von Kerzen.

Ich wollte die Strategie so einfach wie möglich halten, um es den Händlern zu erleichtern, diesen EA zu verwenden.

Schnelle Einrichtung in 4 Schritten:

1. Starten Sie SdS mit Ihrem gewählten Symbol:XAUUSD mit dem empfohlenen Zeitrahmen: H1.

2. Wählen Sie Ihr Handelsinstrument (Beispiel: XAUUSD) und legen Sie Ihre Einstellungen fest.

3. Aktivieren Sie die Trailing-Stop-Funktion , die es Ihnen ermöglicht, Ihre Gewinne maximal zu sichern.

4. Probieren Sie es im Demo- oder Backtesting-Modus aus.

5. zögern Sie nicht, Feedback zu geben, um den EA zu verbessern.









Für wen ist er geeignet?