The ST System
- Asesores Expertos
- Raza Khan
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Este Asesor Experto es un robusto sistema de seguimiento de tendencia que utiliza una confluencia de cinco indicadores diferentes para confirmar una fuerte tendencia alcista antes de entrar en una posición de compra. Su estrategia se basa en un proceso de validación de dos pasos: en primer lugar, confirma la tendencia general utilizando la EMA 200 y las Pendientes de Regresión Lineal para asegurarse de que el precio está en una clara dirección alcista. Una vez establecida una tendencia válida, busca una de las tres señales de entrada de Aroon, ADX o MACD para activar una operación de compra. El EA está diseñado para mantener la posición mientras la tendencia permanezca intacta, siendo la señal de salida un cierre del precio por debajo de la EMA 200. Está optimizado específicamente para XAUUSD, pero está construido para funcionar en cualquier símbolo y marco de tiempo.