GOLD Sniper GS5
- ahmed mohiuddin
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
(Die empfohlenen Einstellungen sind auf dem Bild zu sehen)
GOLD SNIPER GS5 - Strategie-Übersicht
🏆 Professionelles Goldhandelssystem - für Meta Trader 5 (Empfohlene Einstellungen sind im Bild dargestellt)
DerGOLD SNIPER Expert Advisor ist eine hochmoderne automatisierte Handelslösung, die speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA wurde in jahrelanger rigoroser Forschung und Optimierung entwickelt und implementiert eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Handelsstrategie, die darauf ausgelegt ist, die einzigartige Volatilität und die Trendcharakteristik von Gold zu nutzen.
🔒 Proprietäre Handelslogik
Unser System verwendet einenvertraulichen algorithmischen Ansatz, der innerhalb des kompilierten Codes des EA vollständig geschützt bleibt. Die Strategie basiert auf:
Multi-Timeframe-Analyse: Gleichzeitige Überwachung mehrerer Zeitrahmen zur Identifizierung von Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit
Erweiterte Signalfilterung: Proprietäre Filtermechanismen, die Handelseinträge vor der Ausführung validieren
Dynamische Marktanpassung: Der Algorithmus passt sich an veränderte Marktbedingungen an, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.
⚙️ Kernsystem-Architektur
Generierung von Einstiegssignalen
Zweischichtige Bestätigungen: Alle Handelseinträge erfordern mehrere Bestätigungsfaktoren über verschiedene Marktdimensionen hinweg
Timing-Optimierung: Eine fortschrittliche zeitliche Analyse gewährleistet den Einstieg zu optimalen Zeitpunkten innerhalb der Marktzyklen
Rauschunterdrückung: Hochentwickelte Filter eliminieren falsche Signale und Marktrauschen
Risikomanagement-Rahmen
Mehrstufige Positionsgröße: Dynamische Losberechnung basierend auf Kontostand und Marktbedingungen
Adaptives Stop-Loss-System: Anpassbarer Stop-Loss, der sich an die aktuelle Volatilität anpasst
Intelligenter Gewinnmitnahme: Mehrere Take-Profit-Strategien, einschließlich fester, nachlaufender und adaptiver Methoden
🛡️ Risikokontrollfunktionen
Grid-Trading-Modul ( optional)
Intelligentes Raster-Management: Konfigurierbares Rastersystem mit automatischer Abstandsberechnung
Maximale Order-Limits: Verhindert ein übermäßiges Engagement durch strenge Orderlimits
Grid-Reset-Protokoll: Automatisches Zurücksetzen, wenn sich die Marktbedingungen ändern
Trailing-Stop-System
Aktivierungsschwellenwert: Konfigurierbares Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing-Stops
Dynamischer Trailing-Abstand: Passt die Trailing-Distanz basierend auf der Marktvolatilität an
Schritt-Optimierung: Intelligentes Stufensystem, das Gewinne schrittweise einfängt
📊 Technische Daten
Eingabe-Parameter
Magische Nummer: Eindeutiger Bezeichner für EA-Instanzen
Zeitrahmen-Einstellungen: Konfigurierbare Analysezeitrahmen
Lot-Verwaltung: Flexible Positionsgröße mit Compounding-Optionen
Risiko-Parameter: Anpassbare Stop-Loss- und Take-Profit-Levels
Spread-Kontrolle: Maximaler Spread-Filter zur Vermeidung schlechter Ausführungsbedingungen
Leistungsmerkmale
Markt-Spread-Bewusstsein: Vermeidet automatisch den Handel während Zeiten hoher Spreads
Kompatibilität mit mehreren Währungspaaren: Hauptsächlich für Gold optimiert, mit Anpassungsmöglichkeiten für andere Instrumente
🔧 Bedienung & Installation
System-Anforderungen
MetaTrader 5-Plattform
Empfohlener Kontostand: $ 300
Stabile Internetverbindung
Installation
EA an das XAUUSD-Chart anhängen
Konfigurieren Sie die grundlegenden Parameter (Losgröße, Risikoeinstellungen)
Aktivieren Sie den automatischen Handel
Überwachung über ein umfassendes Logging-System
🚀 Hauptvorteile
Proprietärer Vorteil
Nicht-offengelegte Strategie: Der Kernalgorithmus bleibt absolut vertraulich und schützt unseren Wettbewerbsvorteil
Kontinuierliche Optimierung: Regelmäßige Updates auf der Grundlage laufender Marktforschung
Adaptives Lernen: Das System berücksichtigt das Feedback des Marktes, ohne die Integrität der Strategie zu gefährden.
Vorteile für den Benutzer
24/7 automatisierter Betrieb: Handeln Sie Goldmärkte über alle Sitzungen hinweg
Emotionsfreier Handel: Eliminiert psychologische Handelsfehler
Zeiteffizienz: Keine ständige Marktbeobachtung erforderlich
Beständigkeit: Systematischer Ansatz für Handelsentscheidungen
📈 Performance-Ziele
Primäres Ziel: Kapitalerhalt bei stetigem Wachstum
Risiko/Ertrags-Optimierung: Entwickelt für ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis
Compound-Wachstum: Kompatibel mit Compounding-Strategien
⚠️ Wichtige Überlegungen
Risiko-Offenlegung
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
Forex- und CFD-Handel bergen ein erhebliches Verlustrisiko
Korrektes Backtesting und Forward Testing empfohlen
Schutz der Strategie
Die komplette Handelsstrategie, einschließlich spezifischer Indikatoren, Ein- und Ausstiegslogik und Filtermechanismen, bleibtvollständig vertraulich und innerhalb des EAs geschützt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Nutzer von unseren eigenen Forschungsergebnissen profitieren und gleichzeitig der Wettbewerbsvorteil der Strategie erhalten bleibt.
🎯 Ideal für
Händler, die automatisierte Lösungen für den Goldhandel suchen
Anleger, die mit algorithmischen Strategien diversifizieren möchten
Fachleute, die ihr Portfolio um den systematischen Handel erweitern möchten
Diejenigen, die Gold ohne ständige Bildschirmarbeit handeln möchten
GOLD SNIPER GS5 stellt den Höhepunkt umfangreicher Marktforschung und algorithmischer Entwicklung dar und bietet Händlern einen ausgefeilten, automatisierten Ansatz für den Goldhandel bei gleichzeitiger Wahrung eines Höchstmaßes an strategischer Vertraulichkeit.
Hinweis: Die genauen technischen Indikatoren, mathematischen Formeln und spezifischen Ein- und Ausstiegsalgorithmen sind urheberrechtlich geschützt und werden nicht veröffentlicht, um unser geistiges Eigentum zu schützen und die Effektivität der Strategie zu erhalten.