GOLD Sniper GS5

(Die empfohlenen Einstellungen sind auf dem Bild zu sehen)

Live-Tests können auf myfxbook verfolgt werden


GOLD SNIPER GS5 - Strategie-Übersicht

🏆 Professionelles Goldhandelssystem - für Meta Trader 5 (Empfohlene Einstellungen sind im Bild dargestellt)

DerGOLD SNIPER Expert Advisor ist eine hochmoderne automatisierte Handelslösung, die speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA wurde in jahrelanger rigoroser Forschung und Optimierung entwickelt und implementiert eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Handelsstrategie, die darauf ausgelegt ist, die einzigartige Volatilität und die Trendcharakteristik von Gold zu nutzen.

🔒 Proprietäre Handelslogik

Unser System verwendet einenvertraulichen algorithmischen Ansatz, der innerhalb des kompilierten Codes des EA vollständig geschützt bleibt. Die Strategie basiert auf:

  • Multi-Timeframe-Analyse: Gleichzeitige Überwachung mehrerer Zeitrahmen zur Identifizierung von Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit

  • Erweiterte Signalfilterung: Proprietäre Filtermechanismen, die Handelseinträge vor der Ausführung validieren

  • Dynamische Marktanpassung: Der Algorithmus passt sich an veränderte Marktbedingungen an, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.

⚙️ Kernsystem-Architektur

Generierung von Einstiegssignalen

  • Zweischichtige Bestätigungen: Alle Handelseinträge erfordern mehrere Bestätigungsfaktoren über verschiedene Marktdimensionen hinweg

  • Timing-Optimierung: Eine fortschrittliche zeitliche Analyse gewährleistet den Einstieg zu optimalen Zeitpunkten innerhalb der Marktzyklen

  • Rauschunterdrückung: Hochentwickelte Filter eliminieren falsche Signale und Marktrauschen

Risikomanagement-Rahmen

  • Mehrstufige Positionsgröße: Dynamische Losberechnung basierend auf Kontostand und Marktbedingungen

  • Adaptives Stop-Loss-System: Anpassbarer Stop-Loss, der sich an die aktuelle Volatilität anpasst

  • Intelligenter Gewinnmitnahme: Mehrere Take-Profit-Strategien, einschließlich fester, nachlaufender und adaptiver Methoden

🛡️ Risikokontrollfunktionen

Grid-Trading-Modul ( optional)

  • Intelligentes Raster-Management: Konfigurierbares Rastersystem mit automatischer Abstandsberechnung

  • Maximale Order-Limits: Verhindert ein übermäßiges Engagement durch strenge Orderlimits

  • Grid-Reset-Protokoll: Automatisches Zurücksetzen, wenn sich die Marktbedingungen ändern

Trailing-Stop-System

  • Aktivierungsschwellenwert: Konfigurierbares Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing-Stops

  • Dynamischer Trailing-Abstand: Passt die Trailing-Distanz basierend auf der Marktvolatilität an

  • Schritt-Optimierung: Intelligentes Stufensystem, das Gewinne schrittweise einfängt

📊 Technische Daten

Eingabe-Parameter

  • Magische Nummer: Eindeutiger Bezeichner für EA-Instanzen

  • Zeitrahmen-Einstellungen: Konfigurierbare Analysezeitrahmen

  • Lot-Verwaltung: Flexible Positionsgröße mit Compounding-Optionen

  • Risiko-Parameter: Anpassbare Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

  • Spread-Kontrolle: Maximaler Spread-Filter zur Vermeidung schlechter Ausführungsbedingungen

Leistungsmerkmale

  • Markt-Spread-Bewusstsein: Vermeidet automatisch den Handel während Zeiten hoher Spreads

  • Kompatibilität mit mehreren Währungspaaren: Hauptsächlich für Gold optimiert, mit Anpassungsmöglichkeiten für andere Instrumente

🔧 Bedienung & Installation

System-Anforderungen

  • MetaTrader 5-Plattform

  • Empfohlener Kontostand: $ 300

  • Stabile Internetverbindung

Installation

  1. EA an das XAUUSD-Chart anhängen

  2. Konfigurieren Sie die grundlegenden Parameter (Losgröße, Risikoeinstellungen)

  3. Aktivieren Sie den automatischen Handel

  4. Überwachung über ein umfassendes Logging-System

🚀 Hauptvorteile

Proprietärer Vorteil

  • Nicht-offengelegte Strategie: Der Kernalgorithmus bleibt absolut vertraulich und schützt unseren Wettbewerbsvorteil

  • Kontinuierliche Optimierung: Regelmäßige Updates auf der Grundlage laufender Marktforschung

  • Adaptives Lernen: Das System berücksichtigt das Feedback des Marktes, ohne die Integrität der Strategie zu gefährden.

Vorteile für den Benutzer

  • 24/7 automatisierter Betrieb: Handeln Sie Goldmärkte über alle Sitzungen hinweg

  • Emotionsfreier Handel: Eliminiert psychologische Handelsfehler

  • Zeiteffizienz: Keine ständige Marktbeobachtung erforderlich

  • Beständigkeit: Systematischer Ansatz für Handelsentscheidungen

📈 Performance-Ziele

  • Primäres Ziel: Kapitalerhalt bei stetigem Wachstum

  • Risiko/Ertrags-Optimierung: Entwickelt für ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis

  • Compound-Wachstum: Kompatibel mit Compounding-Strategien

⚠️ Wichtige Überlegungen

Risiko-Offenlegung

  • Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

  • Forex- und CFD-Handel bergen ein erhebliches Verlustrisiko

  • Korrektes Backtesting und Forward Testing empfohlen

Schutz der Strategie

Die komplette Handelsstrategie, einschließlich spezifischer Indikatoren, Ein- und Ausstiegslogik und Filtermechanismen, bleibtvollständig vertraulich und innerhalb des EAs geschützt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Nutzer von unseren eigenen Forschungsergebnissen profitieren und gleichzeitig der Wettbewerbsvorteil der Strategie erhalten bleibt.

🎯 Ideal für

  • Händler, die automatisierte Lösungen für den Goldhandel suchen

  • Anleger, die mit algorithmischen Strategien diversifizieren möchten

  • Fachleute, die ihr Portfolio um den systematischen Handel erweitern möchten

  • Diejenigen, die Gold ohne ständige Bildschirmarbeit handeln möchten

GOLD SNIPER GS5 stellt den Höhepunkt umfangreicher Marktforschung und algorithmischer Entwicklung dar und bietet Händlern einen ausgefeilten, automatisierten Ansatz für den Goldhandel bei gleichzeitiger Wahrung eines Höchstmaßes an strategischer Vertraulichkeit.

Hinweis: Die genauen technischen Indikatoren, mathematischen Formeln und spezifischen Ein- und Ausstiegsalgorithmen sind urheberrechtlich geschützt und werden nicht veröffentlicht, um unser geistiges Eigentum zu schützen und die Effektivität der Strategie zu erhalten.


