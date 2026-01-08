The Quantum Classifier

Dieser Expert Advisor arbeitet auf dem neuesten Stand des algorithmischen Handels, indem er ein maschinelles Lernmodell der Lorentz-Klassifikation zur Analyse von Marktdaten einsetzt. Statt sich auf traditionelle Indikatoren zu verlassen, beobachtet er eine bestimmte Anzahl vergangener Balken, um komplizierte Muster und Beziehungen innerhalb der Kursbewegung zu erkennen. Anschließend verwendet es eine "Nachbar"-Anzahl, um den aktuellen Marktzustand zu klassifizieren und zukünftige Bewegungen vorherzusagen. Der Quantum Classifier ist ein System, das entwickelt wurde, um nicht-lineare Muster zu erkennen, die für das menschliche Auge unsichtbar sein können, und bietet einen präzisen und datengesteuerten Ansatz für die Marktanalyse.

Bestes Ergebnis: XAUUSD 5min (Konto mit Null-Spread)