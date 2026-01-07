Meistern Sie Ihre Trading-Disziplin

Verlieren Sie nicht länger Ihre hart verdienten Gewinne durch übermäßiges Handeln und emotionale Entscheidungen. Das Discipline Tool ist Ihr ultimativer Handelsassistent, der ein striktes Risikomanagement in Echtzeit gewährleistet.

Wichtige Schutzfunktionen:

Erweiterte Drawdown-Verteidigung: Beendet den Handel automatisch, wenn Ihr täglicher Drawdown einen voreingestellten Schwellenwert (Prozentsatz oder Dollarbetrag) überschreitet.

Echtzeit-Equity-Lock: Sichern Sie Ihre Gewinne, indem Sie sich auf den Höchstwert des Eigenkapitals beziehen und sicherstellen, dass der Drawdown unter Kontrolle bleibt.

Harte Gewinnziele: Legen Sie einen maximalen Tagesgewinn fest, und lassen Sie den EA automatisch alle Positionen schließen, wenn Sie im Plus sind - so ist gewährleistet, dass Sie mit Gewinnen nach Hause gehen.

Handelslimits: Verhindern Sie impulsives oder rachsüchtiges Handeln, indem Sie die Anzahl der Trades oder der gesamten Lots pro Tag begrenzen.

Schutz vor aufeinanderfolgenden Verlusten: Stoppt automatisch die Verluste nach einer bestimmten Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlustgeschäften.

Session-Filter: Definieren Sie präzise Handelsfenster für asiatische, europäische und amerikanische Sitzungen, um nur dann zu handeln, wenn es optimal ist.

Intelligentes Dashboard

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit einer übersichtlichen Echtzeit-Anzeige im Chart:

Live-Drawdown und täglicher Gewinn (farbcodiert für schnelle Einblicke).

Trade & Lot Count im Vergleich zu Ihren täglichen Limits.

Session-Status und automatische "Trading Blocked"-Warnungen.

Eingebaute Sicherheit und Automatisierung:

Automatischer täglicher Reset: Alle Limits werden entsprechend der von Ihnen bevorzugten GMT-Zeit zurückgesetzt, damit Sie jeden Tag auf Kurs bleiben.

Lizenz-Schutz: Sichere Kontosperrfunktionen für Händler und Prop-Firm-Händler.

Notfall-Liquidierung: Schließen Sie sofort alle Positionen und löschen Sie ausstehende Aufträge, wenn die Limits überschritten werden.

"Beim Handel geht es nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern auch darum, das zu schützen, was Sie verdient haben.