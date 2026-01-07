Automate SL TP
ist ein leichtgewichtiges, aber leistungsfähiges Dienstprogramm für Trader, die sofortiges visuelles Feedback und automatische Ausstiegslevels benötigen . Es integriert nahtlos ein anpassbares Informationspanel direkt in Ihr Trading-Chart, während es Ihr Risiko im Hintergrund verwaltet .
-
Dynamische Benutzeroberfläche: Verschieben Sie die Informationsanzeige in eine der vier Ecken Ihres Charts und passen Sie die Schriftart, Größe und Farben an Ihre Vorlage an. .
-
Präzise Kontrolle: Definieren Sie Ihren Stop Loss und Take Profit in Punkten, die der EA dann sofort auf der Grundlage Ihres Einstiegskurses berechnet. .
-
Einstellen und Vergessen: Das Skript läuft mit einem hochfrequenten Timer (alle 500 ms), um sicherzustellen, dass Ihre ausstehenden Aufträge und neuen Positionen fast sofort aktualisiert werden. .
-
Ressourcenschonend: Optimierter Code sorgt für minimale CPU-Auslastung bei maximaler Kontosicherheit .