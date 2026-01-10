GoldRush M1 Scalper
Nutzen Sie die Volatilität des XAUUSD mit einer Strategie, die speziell für den 1-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der GoldRush M1 Scalper nutzt eine Hochfrequenzlogik, um schnelle Preisausweitungen und -rückgänge bei Gold zu erkennen, damit Sie mit chirurgischer Präzision in den Markt ein- und aussteigen können.
-
XAUUSD: Der Kernalgorithmus ist auf die einzigartigen Liquiditäts- und Spread-Eigenschaften von Gold abgestimmt.
-
Blitzschnelle Ausführung: Verwendet ORDER_FILLING_IOC (Immediate or Cancel), um Slippage während volatiler Scalping-Sessions zu minimieren.
-
Strenge Risikokontrolle: Wendet automatisch einen harten Stop Loss und Take Profit auf jeden Scalp an, um Ihr Kapital zu schützen.
-
Automatisierte Bereinigung: Verfügt über ein eingebautes "Security"-Protokoll, das Positionen auf der Grundlage bestimmter Ausstiegskriterien überwacht und schließt.
Hauptmerkmale:
- ✅ M1-Zeitrahmen-Scalping für XAUUSD
- ✅ Nur Marktaufträge
- ✅ Filterung nach Londoner und New Yorker Sitzung
- ✅ EMA 50/200 Trend-Filter
- ✅ RSI(14) Momentum-Bestätigung
- ✅ ATR(14) volatilitätsbasierter SL/TP
- ✅ Einstiegslogik bei Ausbruch und Pullback
- ✅ Mikrostrukturanalyse (5-10 Kerzen)
- ✅ Dynamische Positionsgrößenbestimmung (1-2% Risiko)
- ✅ Breakeven bei 50% TP
- ✅ Optionaler Nachlaufstopp
- ✅ Immer nur ein Handel auf einmal
- ✅ Maximale Anzahl von Trades pro Tag
- ✅ Kein Martingal, Grid oder Hedge
Einstellbare Eingaben:
- Risikoprozentsatz
- Festes Lot (optional)
- SL/TP-Multiplikatoren
- Breakeven und nachlaufender Stopp EIN/AUS
- Sitzungsfilter EIN/AUS
- Maximale Trades pro Tag
- Mindest-ATR-Schwelle
Einstiegs-Logik:
- KAUFEN: EMA50 > EMA200 + Pullback + bullische Kerze + RSI > 50 + Ausbruchsbestätigung
- VERKAUFEN: EMA50 < EMA200 + Pullback + bärische Kerze + RSI < 50 + Ausbruchsbestätigung
Risiko-Management:
- SL: ATR × 1,2 oder letzte Mikrostruktur
- TP: ATR × 1,5
- Risiko-Ertrags-Verhältnis: mindestens 1:1,25