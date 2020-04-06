



PulseTrader Pro es un Asesor Experto de última generación creado para los operadores que desean un sistema de negociación fiable, flexible y adaptable. Diseñado con un equilibrio entre la precisión de scalping y la fuerza de swing-trading, lee el "pulso" del mercado y se adapta a las condiciones cambiantes.

A diferencia de los EA rígidos que fallan en los mercados dinámicos, PulseTrader Pro combina filtros técnicos avanzados, una sólida gestión del riesgo y una ejecución inteligente de las operaciones para proporcionar coherencia en diferentes símbolos y plazos. Tanto si opera en periodos cortos de volatilidad como si busca movimientos estables a largo plazo, PulseTrader Pro le proporciona las herramientas para tener éxito.

Estrategia principal

PulseTrader Pro se basa en un marco adaptativo multicapa que analiza el comportamiento de los precios, la volatilidad y la estructura de las tendencias. Integra la acción del precio clásico con la confirmación de indicadores modernos, por lo que es adecuado tanto para los mercados de tendencia y que van.

Modo Scalping : Busca oportunidades rápidas en plazos más cortos (M1-M15) con condiciones estrictas de entrada/salida.

Modo Swing : Captura movimientos prolongados en plazos superiores (H1+) con lógica de seguimiento de tendencias.

Filtrado adaptativo: Garantiza que las entradas sólo se realicen en condiciones favorables, filtrando el ruido.

Gestión del riesgo y del dinero integrada

La gestión del riesgo es el núcleo de PulseTrader Pro, por lo que es adecuado tanto para el comercio personal y prop-firm:

Tamaño de lote fijo o dinámico basado en el saldo, el capital o el porcentaje de riesgo.

Funciones de punto de equilibrio y trailing stop para bloquear los beneficios automáticamente.

Take-Profit parcial y funciones de escalado para estrategias de salida flexibles.

Protección diaria de la renta variable: detiene la negociación cuando se alcanza un objetivo diario de pérdidas o beneficios.

Cumplimiento de las restricciones de los brokers y de los requisitos del mercado MQL5.

Filtros avanzados y lógica comercial

Filtro de medias móviles : Confirma la dirección del mercado.

Bandas de Bollinger : Identifica compresiones y expansiones de volatilidad.

Divergencia RSI : Filtra las condiciones de sobrecompra/sobreventa.

Control de Sesión : Define las horas de negociación para las sesiones de Londres, Nueva York o Asia.

Anulación manual: Opción de "forzar entrada" para pruebas o confirmación manual de operaciones.

Interfaz gráfica de usuario

PulseTrader Pro viene con un panel integrado en el gráfico que proporciona una visión clara del estado del sistema:

Símbolo actual, spread, tamaño de lote y nivel de riesgo.

Estado de la gestión de operaciones activas (breakeven, trailing, filtro de sesión, etc.).

Fácil acceso para activar/desactivar filtros sin recargar el EA.

¿Por qué elegir PulseTrader Pro?

Adaptabilidad : Funciona con pares, oro e índices, tanto en mercados tendenciales como oscilantes.

Escalabilidad : Adecuado para cuentas personales, retos financiados y configuraciones de trading profesionales.

Transparencia : Sin estrategias ocultas, martingala ni riesgo de red: pura lógica de negociación adaptativa.

Fiabilidad: Estructurado para manejar la volatilidad del mercado, manteniendo la disciplina de riesgo.

Opciones recomendadas

Pares : XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, y otros símbolos principales/líquidos.

Plazos : M1-M15 para scalping, H1 y superiores para swing trading.

Cuentas: Entornos ECN, estándar y prop firm.

Nota importante: Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.



