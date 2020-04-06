PulseTrader Pro


PulseTrader Pro es un Asesor Experto de última generación creado para los operadores que desean un sistema de negociación fiable, flexible y adaptable. Diseñado con un equilibrio entre la precisión de scalping y la fuerza de swing-trading, lee el "pulso" del mercado y se adapta a las condiciones cambiantes.

A diferencia de los EA rígidos que fallan en los mercados dinámicos, PulseTrader Pro combina filtros técnicos avanzados, una sólida gestión del riesgo y una ejecución inteligente de las operaciones para proporcionar coherencia en diferentes símbolos y plazos. Tanto si opera en periodos cortos de volatilidad como si busca movimientos estables a largo plazo, PulseTrader Pro le proporciona las herramientas para tener éxito.

Estrategia principal

PulseTrader Pro se basa en un marco adaptativo multicapa que analiza el comportamiento de los precios, la volatilidad y la estructura de las tendencias. Integra la acción del precio clásico con la confirmación de indicadores modernos, por lo que es adecuado tanto para los mercados de tendencia y que van.

  • Modo Scalping: Busca oportunidades rápidas en plazos más cortos (M1-M15) con condiciones estrictas de entrada/salida.

  • Modo Swing: Captura movimientos prolongados en plazos superiores (H1+) con lógica de seguimiento de tendencias.

  • Filtrado adaptativo: Garantiza que las entradas sólo se realicen en condiciones favorables, filtrando el ruido.

Gestión del riesgo y del dinero integrada

La gestión del riesgo es el núcleo de PulseTrader Pro, por lo que es adecuado tanto para el comercio personal y prop-firm:

  • Tamaño de lote fijo o dinámico basado en el saldo, el capital o el porcentaje de riesgo.

  • Funciones de punto de equilibrio y trailing stop para bloquear los beneficios automáticamente.

  • Take-Profit parcial y funciones de escalado para estrategias de salida flexibles.

  • Protección diaria de la renta variable: detiene la negociación cuando se alcanza un objetivo diario de pérdidas o beneficios.

  • Cumplimiento de las restricciones de los brokers y de los requisitos del mercado MQL5.

Filtros avanzados y lógica comercial

  • Filtro de medias móviles: Confirma la dirección del mercado.

  • Bandas de Bollinger: Identifica compresiones y expansiones de volatilidad.

  • Divergencia RSI: Filtra las condiciones de sobrecompra/sobreventa.

  • Control de Sesión: Define las horas de negociación para las sesiones de Londres, Nueva York o Asia.

  • Anulación manual: Opción de "forzar entrada" para pruebas o confirmación manual de operaciones.

Interfaz gráfica de usuario

PulseTrader Pro viene con un panel integrado en el gráfico que proporciona una visión clara del estado del sistema:

  • Símbolo actual, spread, tamaño de lote y nivel de riesgo.

  • Estado de la gestión de operaciones activas (breakeven, trailing, filtro de sesión, etc.).

  • Fácil acceso para activar/desactivar filtros sin recargar el EA.

¿Por qué elegir PulseTrader Pro?

  • Adaptabilidad: Funciona con pares, oro e índices, tanto en mercados tendenciales como oscilantes.

  • Escalabilidad: Adecuado para cuentas personales, retos financiados y configuraciones de trading profesionales.

  • Transparencia: Sin estrategias ocultas, martingala ni riesgo de red: pura lógica de negociación adaptativa.

  • Fiabilidad: Estructurado para manejar la volatilidad del mercado, manteniendo la disciplina de riesgo.

Opciones recomendadas

  • Pares: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, y otros símbolos principales/líquidos.

  • Plazos: M1-M15 para scalping, H1 y superiores para swing trading.

  • Cuentas: Entornos ECN, estándar y prop firm.

Nota importante: Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


Productos recomendados
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Asesores Expertos
Blaster Gold EA es un robot de oro híbrido que combina entradas de precisión basadas en RSI con un scalper inteligente para obtener beneficios adicionales. Abre operaciones principales controladas con capas DCA fijas, cierre automático de beneficios, protección contra huecos y filtro de noticias opcional. Ultra seguro con modos de riesgo preestablecidos y control estricto de 1 operación principal + 1 scalper. Diseñado para la automatización estable XAUUSD con fuerte recuperación y flujo de benef
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Flora
Ghaith Khaddour
4.33 (3)
Asesores Expertos
Flora Bienvenido a una nueva era de trading. Flora no es solo otro EA: es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Construido sobre un marco avanzado, este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas innovadores de gestión de riesgos, permitiéndote operar con confianza y precisión. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 89. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
EA Tunning
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Automatizado INNOVACIÓN EXCLUSIVA: Tecnología de Reducción del Drawdown en un 80 Sistema de trading automatizado combinado RSI modificado dan Bandas de Desviación Estándar para producir señales de trading más precisas y seguras que los indicadores estándar . Resultados probados: 1. 20-80% Menor Drawdown vs RSI Estándar 2. Mismo número de operaciones - Entradas de mayor calidad 3. Adaptable a la volatilidad del mercado 4. Probado en condiciones reales de m
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Pick and Roll es un Software Automatizado Seguro para operar 28 pares simultáneamente. Pick and Roll está optimizado para 28 pares del mercado de divisas Funcionamiento del sistema Pick and Roll 1: TENDENCIA PREVIA 2: CONSOLIDACIÓN 3: RUPTURA No utilice este robot al mismo tiempo que otros, es un robot multivalor, por lo que gestiona 28 pares simultáneamente. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo totalmente automático capaz de analizar de forma independiente el mercado y tomar decisio
Nova RSW Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media. Este EA está diseñado para los operadores que ent
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
AI for Gold
Eugen Funk
4.06 (16)
Asesores Expertos
¿El trading manual, los gurús del trading, los seminarios online, los gestores de cuentas o los bots de trading tampoco le han generado beneficios de forma consistente? Seamos realistas... El éxito en el rendimiento real se presenta generalmente sólo por un período muy corto de tiempo o peor aún, dentro de los canales de Telegram donde las operaciones perdedoras son simplemente eliminadas. Pero, aquí está el problema más grande y menos obvio... el Internet está lleno de estrategias ingenuas, qu
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Asesores Expertos
Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Dark Mars
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Asesores Expertos
El Dark Mars Expert Advisor está listo para el comercio totalmente automatizado con varios símbolos. El Dark Mars EA es un scalper que he probado en el M5, M15, M30, y H1 marcos de tiempo. El EA abre operaciones en rupturas o retrocesos basados en el indicador de Bandas de Bollinger. El EA está listo para operar de inmediato con la configuración por defecto - no se necesita optimización para GBPUSD y USDCAD. Una ventaja bien conocida de los scalpers es el alto número de operaciones ejecutadas d
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Metronex
Ghaith Khaddour
5 (1)
Asesores Expertos
Metronex Bienvenido a una nueva era de comercio. Metronex no es solo otro EA—es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Construido sobre un marco avanzado , este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas de gestión de riesgos innovadores, permitiéndote operar con confianza y precisión. Precios de acceso anticipado: 95 . Solo 4 usuarios han comprado hasta ahora. Una vez que se vendan 5 copias, el precio cambiará a 130
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
FREE
MysticTrader
Leonardo Cubillas Massana
Asesores Expertos
# MysticTrader - En Busca de la Excelencia ## Un Proyecto en Evolución Estoy desarrollando MysticTrader y busco traders que me ayuden a mejorarlo.  Si pruebas el EA y me das feedback genuino, te lo agradeceré enormemente. ## ️ Características Actuales - Par: EURUSD | Timeframe: H1 - Modos: Normal/Ofensivo - Solo usar en cuentas DEMO - Gestión de riesgo integrada ## Lo Que Busco Específicamente - ¿En qué modo te sentiste más cómodo? - ¿El EA fue fácil de instalar y usar? - ¿Qué mejorarí
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Engulfing Zone Sniper MT5 - Indicador de Señales y Zonas Multi-Tiempo El Engulfing Zone Sniper MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para resaltar patrones de velas envolventes en combinación con zonas de soporte/resistencia adaptables. Proporciona marcadores visuales y alertas opcionales para ayudar a los operadores a identificar las reacciones de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales. Características principales Detección Multi-Timeframe - Opción de escanear c
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Swing Dragon es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque basado en el swing. El EA aplica la lógica de seguimiento de tendencias junto con la sincronización de entrada de swing para identificar oportunidades de retroceso, ruptura y reversión. Incluye funciones integradas de gestión de operaciones y control de riesgos adecuadas para diferentes condiciones de mercado. Características principales Sistema de entrada basado en oscilaciones : Detec
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Trend Reversal Candles es un indicador diseñado para resaltar patrones comunes de inversión y continuación de velas directamente en el gráfico. Marca las configuraciones detectadas con flechas y etiquetas para un reconocimiento visual más fácil, reduciendo la necesidad de buscar patrones manualmente. Patrones detectados Envolvente alcista y bajista Martillo y Hombre Colgado Estrella fugaz Variaciones Doji Otras configuraciones de inversión ampliamente utilizadas Características Muestra flechas y
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Goldilocks GG - El scalper de precisión definitivo Goldilocks GG es un Asesor Experto de última generación diseñado para dominar el oro (XAU/USD) y otros mercados volátiles con scalping de precisión, inteligencia adaptativa y un potente control del riesgo. Construido para los operadores que exigen velocidad, consistencia y rentabilidad , combina la lógica de entrada de vanguardia con filtros inteligentes que se adaptan a cualquier condición de mercado. Principales ventajas Funciona con Oro y Más
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Smart Risk Manager Dashboard es un indicador de MetaTrader 5 diseñado para ayudar a los operadores con el control estructurado del riesgo y la supervisión de la cuenta en tiempo real. Proporciona una interfaz visual para la gestión del tamaño de la posición, el seguimiento de las pérdidas y ganancias, y el establecimiento de límites de negociación personalizados. Características principales Calculadora de riesgo SL/TP Muestra el riesgo y la recompensa estimados directamente en el gráfico median
T3 Matrix Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
T3 Matrix Pro - EA Adaptativo de Fusión de Tendencias El T3 Matrix Pro es un Asesor Experto avanzado de seguimiento de tendencias que combina la potencia de las Medias Móviles T3 , el SAR Parabólico y el análisis Heikin-Ashi en un único sistema de precisión. Diseñado tanto para scalping como para swing trading, identifica los cambios en la estructura del mercado de forma temprana y los confirma con una lógica de momentum multicapa. Lógica básica Algoritmo T3 Fast & Slow - Detecta transiciones de
SMC Gold master
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
SMC GOLD MASTER - Motor Institucional de Concepto de Dinero Inteligente para Oro y Más SMC GOLD MASTER es un motor de negociación Smart Money Concept (SMC) de nivel profesional diseñado para operadores serios que desean leer la estructura del mercado con claridad institucional. Detecta automáticamente rupturas de estructura (BOS) , cambios de carácter (CHoCH) , bloques de órdenes (OB) , zonas de liquidez y huecos de valor razonable (FVG ), creando un mapa visual completo de cómo se mueven realm
Aureus Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Aureus Volatility Matrix - Sistema Profesional de Trading Adaptativo Asesor Experto Universal Multi-Activos para Oro, Índices y Divisas Aureus Volatility Matrix es un sofisticado Asesor Experto independiente del broker, diseñado para los operadores profesionales que exigen fiabilidad, precisión y adaptabilidad a través de múltiples clases de activos. Construido desde cero para manejar los desafíos únicos de la negociación algorítmica moderna, este EA opera sin problemas XAUUSD (Oro), los princip
VoltArx Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
VoltArx Volatility Engine - Algoritmo de ruptura de grado institucional Aproveche el poder de la compresión de la volatilidad y las explosivas rupturas del mercado con una sincronización precisa El Motor de Volatilidad VoltArx es un sofisticado sistema de negociación multimercado diseñado para identificar y capitalizar eventos de expansión de volatilidad de alta probabilidad. Basado en la investigación institucional y el análisis avanzado de la microestructura del mercado, VoltArx detecta cuándo
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Zone Trader - Asesor Experto Profesional en la Acción del Precio Visión general Quantum Zone Trader es un avanzado sistema de trading algorítmico basado en los principios de la acción del precio. El EA identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda de alta probabilidad a través de múltiples marcos de tiempo y ejecuta entradas precisas basadas en conceptos de comercio institucional. Diseñado para operadores serios que entienden la estructura del mercado, este AE combina la detec
Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
ZoneBreaker Pro - Estrategia avanzada de combinación de zonas de ruptura ZoneBreaker Pro es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4 que implementa una metodología de ruptura de zonas basada en la precisión. Este asesor experto identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante el análisis de formaciones de velas opuestas durante horas específicas de apertura del mercado y la ejecución de operaciones cuando el precio rompe a través de zonas def
Noise Killer Kernel Line
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Advanced Kernel Smoother - Indicador profesional de regresión multinúcleo El Advanced Kernel Smoother representa un enfoque sofisticado para el análisis de la acción del precio, utilizando técnicas matemáticas avanzadas de regresión kernel para filtrar el ruido del mercado e identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad con una claridad excepcional. Tecnología principal Este indicador emplea 17 funciones kernel diferentes, como Gaussian, Laplace, Epanechnikov, Silverman, etc., ca
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Sistema de señalización MV Arrow Visión general del indicador El MV Arrow Signal System es un completo sistema de trading multiindicador para MetaTrader 4 que identifica potenciales señales de compra y venta basadas en la detección de puntos de oscilación combinada con múltiples filtros de confirmación técnica. Concepto Básico El sistema escanea los gráficos de precios para identificar máximos y mínimos oscilantes y, a continuación, aplica un sistema de puntuación basado en múltiples indicadores
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Killer Combo System es un indicador multiestrategia diseñado para destacar las posibles configuraciones de reversión y continuación mediante la combinación de varios módulos técnicos en una sola herramienta. Proporciona una configuración flexible, permitiendo a los usuarios activar o desactivar diferentes filtros de confirmación de acuerdo con su propio enfoque de negociación. Módulos disponibles Detección de divergencias RSI y CCI Cruces MACD Reconocimiento de patrones de velas Filtrado Multi-T
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Scalper EA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aplica un filtrado multicapa para identificar oportunidades de scalping durante las sesiones activas del mercado. Combina la estructura del mercado, el conocimiento de la volatilidad, y los módulos de control de riesgo para proporcionar la ejecución sistemática de operaciones sin martingala o métodos de cuadrícula. Características principales Filtro de zona de liquidez - Evita las entradas cerca de zonas de rechazo recientes, a menudo
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Sentient Trend Sculptor EA es un Asesor Experto diseñado para la negociación automatizada basada en tendencias. Aplica el filtrado de múltiples marcos temporales, la adaptación de la volatilidad y la lógica de sesión para identificar y gestionar las operaciones en diferentes instrumentos. El sistema no utiliza métodos de martingala ni de rejilla. Características principales Motor de tendencias: Filtra la acción del precio con una alineación de marcos temporales superior e inferior. Lógica de en
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Adaptive SR Zones - Edición Breakout Adaptive SR Zones es un indicador de MetaTrader 5 de última generación que mapea automáticamente las zonas de soporte y resistencia y rastrea la actividad de ruptura en tiempo real. Diseñado para los operadores que confían en la estructura del mercado y la confluencia de zonas, combina el análisis de múltiples marcos de tiempo , la lógica de confirmación de ruptura y alertas personalizables en una poderosa herramienta. Sin repintado. Características principal
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
AlphaPro EA - Visión general técnica 1. Introducción AlphaPro EA es un Asesor Experto para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Aplica múltiples estrategias algorítmicas con funciones de control de riesgo y soporta varios modos de gestión de operaciones. El sistema está diseñado para su uso en diferentes marcos de tiempo y múltiples pares de divisas. 2. Características principales Ejecución algorítmica - Utiliza una lógica de entrada/salida multicapa que combina métodos de scalping, breakout y basados
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Smart HORIZON - Indicador de Volumen + SMC Smart HORIZON es un indicador de TradingView que combina niveles de perfil de volumen con componentes de Smart Money Concepts (SMC) para proporcionar un análisis gráfico estructurado. Destaca los elementos de la estructura del mercado y las zonas de referencia clave, facilitando el seguimiento de la interacción de los precios con los niveles de estilo institucional. Características principales Niveles de perfil de volumen VAH semanal y mensual (línea di
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) de MetaTrader 5 que implementa una estrategia de martingala con configuración flexible. El EA admite hasta tres pares de divisas con tamaños de lote y direcciones comerciales definidos por el usuario. Permite establecer umbrales (en pips o divisas) para abrir capas adicionales de martingala, y ofrece opciones para cerrar posiciones por reglas de ciclo (sólo la primera capa o todas las capas combinadas). El sistema puede invertir la dirección después de cada ciclo completado e
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
QQQ TrendMaster Pro - Indicador MT5 Esta es una herramienta de análisis técnico diseñada para operar con el Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ). Combina varios módulos configurables para ayudar a analizar la estructura del mercado y las condiciones de tendencia: Cruces de medias móviles - Señales MA de 200 y 21 periodos. Módulo MACD - Ajustes personalizables de rápido/lento/señal (por defecto 10/26/9). Chaikin Money Flow - Para confirmación basada en volumen. Índice de Movimiento Direccional (DMI) -
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Hedging Grid EA - Sistema de negociación multiestrategia adaptable Hedging Grid EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para los operadores que desean una negociación sólida con cobertura dinámica, tamaño de lote adaptable y múltiples mecanismos de protección . Construido con flexibilidad y precisión, puede ser optimizado tanto para un crecimiento agresivo como para un rendimiento conservador con gestión de riesgos , por lo que es adecuado para una amplia gama de estilos de nego
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Reversion Pro X - Sistema avanzado de inversión de medias Reversion Pro X es un sistema de trading automatizado, inteligente y eficiente , basado en una potente estrategia de reversión a la media . Captura los movimientos de los precios de vuelta a la media después de fuertes impulsos direccionales , lo que le permite operar las sobrerreacciones del mercado con precisión. Diseñado para Forex, Oro e Índices , el sistema se adapta a las diferentes condiciones del mercado y está totalmente optimiza
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
GoldRushTrader EA - Opere Conceptos de Dinero Inteligente Automáticamente en MT5 GoldRushTrader EA es un sistema de trading totalmente automatizado basado en Smart Money Concepts (SMC) . Combina la lógica del trading institucional con el escaneo avanzado del mercado para generar y gestionar las operaciones automáticamente. Características principales: Motor de Negociación SMC - Detecta agarrones de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas de estructura. Ejecución automatizada - Coloca y gestion
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
CryptoGrid AI Pro - Opere con Bitcoin, Crypto y pares de divisas en USD con reconocimiento inteligente de patrones de velas y un potente sistema de cuadrícula multinivel. Overview CryptoGrid AI Pro es un Asesor Experto avanzado que fusiona el reconocimiento de patrones de velas con un robusto sistema de trading grid . Está optimizado para Bitcoin (BTCUSD) , pero también funciona eficazmente con los principales pares de divisas en USD (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) y otras criptodivisa
Pyramid Master EA
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
ProfitPyramid X - EA de Estrategia Compuesta Avanzada ProfitPyramid X es un Asesor Experto de nivel profesional que aprovecha la lógica piramidal para maximizar sus beneficios durante las fuertes tendencias del mercado. A diferencia de los arriesgados sistemas de martingala o de promediación a la baja, este EA sólo añade nuevas operaciones cuando el mercado se mueve a su favor , componiendo las ganancias de forma segura y eficaz. Diseñado para las divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USD
Gann Fusion Activator Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Gann Fusion Activator Pro - Sistema de flujo de tendencia adaptable Gann Fusion Activator Pro es una evolución de última generación del clásico Gann High-Low Activator , mejorado con lógica multitemporal , zonas de tendencia visuales y un motor de señales personalizable . Transforma el análisis de tendencia tradicional en un sistema moderno y dinámico que se adapta a la volatilidad, proporcionando señales visuales precisas de los cambios de tendencia y de impulso. Características principales Can
PulseZones MTF
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
PulseZones MTF Soporte y Resistencia PulseZones MTF Soporte y Resistencia es una herramienta de precisión diseñada para identificar y mostrar los niveles clave de Soporte y Resistencia de múltiples marcos temporales directamente en un único gráfico. Ayuda a los operadores a comprender la estructura del mercado de un vistazo mostrando cómo interactúa el precio con las principales zonas en los marcos temporales M15, H1, H4 y D1. Este indicador está diseñado para los operadores que valoran la preci
OrderFlow Vision
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
OrderFlow Vision - Visualizador de la estructura del mercado institucional OrderFlow Vision es un indicador de Smart Money Concepts (SMC) diseñado para detectar y visualizar automáticamente la estructura de precios institucional directamente en el gráfico. Identifica y marca los Bloques de Órdenes , las Brechas de Valor Justo (FVGs) , las Rupturas de Estructura (BOS) y los Cambios de Carácter (CHOCH) en tiempo real, ayudando a los operadores a entender cómo se mueve el precio en relación con la
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario