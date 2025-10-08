Bitcoin Cross Hedge

Bitcoin Cross Hedge eröffnet eine Position auf BTCUSD, während gleichzeitig eine Gegenposition auf EURUSD und GBPUSD eingenommen und diese gleichzeitig verwaltet werden.

Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Sonderpreis 50 USD

Verwendet kein Grid oder Martingale und handelt 2 Währungspaare im selben Chart.

Empfohlen

  • Chart: BTCUSD Einzel-Chart-Setup
  • Zeitrahmen: H1

Eingaben

  • Kreuzpaar-Auswahl - Wählen Sie das Gold-Kreuzpaar
  • Lotgrößen-Berechnungsmethode - Auto-Lot oder festes Lot auswählen
  • Feste Lotgröße - Feste Lotgröße
  • Auto Lots - 0,01 Lots pro diesem Betrag der Kontowährung
  • Maximaler Spread - Geben Sie den maximalen Spread in Pips an
  • Auto-GMT-Erkennung - Berechnet automatisch die GMT-Abweichung Ihres Brokers
  • Magische Zahl - Magische Zahl für jede Order
  • Kommentar - Order-Kommentar
Empfohlene Produkte
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Experten
Dieser EA wurde entwickelt, getestet und live auf dem NASDAQ M15 TF gehandelt. Alles ist bereit für den sofortigen Einsatz auf dem realen Konto. Sehr EINFACHE STRATEGIE mit nur WENIGEN PARAMETERN. Die Strategie basiert auf EXPANSION AUF DEM TÄGLICHEN CHART . Sie steigt ein, wenn die Volatilität nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung steigt .Sie verwendet STOP pending orders mit ATR STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen ist eine TRAILING PROFIT Funktion in der Strategie. EA wurde auf mehr al
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Timeframe Zoom, The Third Screen, ist ein Expert Advisor, der mit Heiken-Ashi-Kerzen auf Tages-, Stunden- und 15-Minuten-Charts arbeitet. Der 15-Minuten-Chart dient als Auslöser für Trades. Er kauft an Tagen mit blauen Kerzen und verkauft an Tagen mit roten Kerzen. Er stellt sicher, dass der potenzielle Trade über oder unter einem gleitenden Durchschnitt auf dem Stunden-Chart liegt und verwendet die MACD- und CCI-Indikatoren auf dem 15-Minuten-Chart zur Bestätigung des Einstiegs. Er schließt P
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Experten
GALAXY es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Architektur ist eine vollautomatische autonome Roboter Experte fähig Unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen GALAXY Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER AUSZUWÄHLEN ALLES AUTOMATISCH DIESES SYSTEM IST IMMER AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNGEN MACHEN GEWINN-ZYKLEN GALAXY ist ein 100
Remora fish Mt5
Marta Gonzalez
Experten
Du weißt, dass du kein Hai bist, aber vielleicht kannst du ein Remora-Fisch sein. Du musst nur einen Hai ausfindig machen und dich von dessen Überresten ernähren. Dieses System verwendet einen Indikator, der die Bewegungen des Hais erkennt und sich zu seinen Gunsten positioniert, indem es seinen Fang ausnutzt. Dieses System analysiert den Markt und sucht nach den Wellen, die der Hai im Forex-Meer erzeugt, wenn er den Markt angreift. Sobald die Hai-Attacke lokalisiert ist, betritt es den Markt,
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Experten
Der Preis ist 450$ für die nächsten 10 Käufer (Restexemplar :10) Nächster Preis: 600$ KAPITAL SICHER EA : Ist ein vollautomatisches "Arbitrage"-Handelssystem, das besonders effektiv im Handel mit beliebten Währungspaaren ist, es verwendet 11 Paare gleichzeitig: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. Um die MQL4-Tests zu bestehen, haben wir die Einstellungen geändert. Sie müssen nur unsere profitablen Einstellungen herunterladen, die wir auf LIVE-Konten verwenden
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Experten
Multi Instrument und Multi Time Frame EA, mit den besten Indikatoren. Der MSD EA kann für den automatisierten und manuellen Handel verwendet werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche '?' auf dem Dashboard, um Informationen über die verschiedenen Elemente des MSD EA zu erhalten. Verwendet ATR Take Profits, ATR Stop Losses und ATR Trailing Stops. Verfügt über einen FX Currency Strength Meter und einen Market Sessions Indikator. Hat die Möglichkeit, Handelslinien zu platzieren (Kaufen, Verkaufen, S
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Experten
Bitte kontaktieren Sie mich für die Originalversion. (Das Original wird von meinem EA-Telegram-Account gesendet.) Hedge Martingale EA. Funktioniert nur auf der MT4-Plattform. Er funktioniert mit allen Paaren, aber das idealste Symbol ist XAUUSD. Empfohlener Broker und Kontotyp: Exness Cent-Konto. Es wird empfohlen, es mit einem Mindestguthaben von $1.000 zu verwenden. Es bietet einen monatlichen Gewinn von etwa 40-80%. Die Absicherung ist sicherer. Die Screenshots sind von Exness Cent Real-Kon
BreakPoint Pro
Jason Smith
Experten
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
AuRange Hunter EA
Akapop Srisang
5 (1)
Experten
AuRange Hunter EA AuRange Hunter EA ist ein Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er führt Trades zu zwei geplanten Zeiten pro Tag aus und konzentriert sich dabei auf Ausbruchsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der EA berechnet automatisch Ausbruchsniveaus und platziert sowohl Buy Stop- als auch Sell Stop-Orders um diese Niveaus herum. Sobald eine Seite aktiviert ist, wird die gegenüberliegende Order sofort storniert, wodurch sichergestell
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie von Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden kann. Multi Instruments TrendSystem 3 BS MT5 (Blood Sword) ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Dieser EA is
Bollinger Turbo
Aleksandr Zakhvatkin
Experten
Der Expert Advisor basiert auf einer beliebten Strategie und verwendet eine Kombination aus zwei Indikatoren: Bollinger Bands + RSI. Es wurde die Funktion hinzugefügt, neue Positionen bei einem bestimmten Drawdown hinzuzufügen. Die Anzahl der hinzugefügten Positionen und die Größe des Drawdowns sind einstellbar. Beschreibung der Einstellungen Gruppe "Handelseinstellungen" Lot-Größe Losgröße Drawdown Drawdown Gewinnmitnahme Gewinnmitnahme Anzahl Anzahl der Einsätze (max. 10) Neuer Barren
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor für den Handel mit tiefen neuronalen Netzwerken, die sich im Laufe der Marktentwicklung mithilfe von maschinellem Lernen selbst trainieren, bis zu 1.512 gewichtete Metriken für jedes Symbol. Es funktioniert mit verschiedenen Forex-Symbolen und Zeitrahmen und kann durch Abwählen von Symbolen und Zeitrahmen auch auf das aktuelle Diagramm auf seinem Symbol und Zeitrahmen eingestellt werden. Es kann für verschiedene Paare konfiguriert werden und auf jedem Diagramm kann ein anderes neu
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Experten
JUPITER ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. JUPITER ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. JUPITER . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist eine Revoluti
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
Gold Grok
Ihar Tsitou
Experten
Symbol XAUUSD Zeitrahmen Tag Typ Künstliche Intelligenz Mindesteinlage 1500 USD (oder den Gegenwert einer anderen Währung) Kompatibel mit JEDEM Broker YES Starten ohne vorherige Einstellungen YES Dieser Expert Advisor ist ein Ensemblesystem von Modellen, die auf dem Raum der synthetisierten Fraktale hoher Dimensionalität der zweiten Ebene trainiert wurden. Live-Signal: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmale: Einlagensicherheit Verwendet keine für
Recovery Grip Meta 5
Marta Gonzalez
Experten
HANDBUCH DES WIEDERHERSTELLUNGSGRIFFS Das Recovery Grip System kann sowohl einen isolierten Verlust als auch einen Verlust, der durch einen Griff oder mehrere Aufträge entstanden ist, ausgleichen. Der Algorithmus gleicht die Verluste schrittweise aus, bis das Eigenkapital wieder bei Null liegt. Dieses System ermöglicht es Ihnen, den Algorithmus vor dem Kauf zu testen, da es über ein leistungsstarkes Simulationssystem verfügt, in dem Sie wählen können, ob Ihr Verlust ein einzelner Auftrag ode
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experten
Vorstellung von Savage Capital Max Scaling Pro – Ihr Go-To EA für Trading-Erfolg! Holen Sie das Beste aus Ihrem Trading heraus mit Savage Capital Max Scaling Pro , einem vielseitigen EA  für  LIVE-MÄRKTE . Hauptmerkmale: Automatische Gewinnmaximierung: Der EA setzt Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) und verwendet eine Trail Stopp (TS)-Technik . Er sammelt sogar Geld von laufenden Trades , auch wenn TP nicht erreicht wird . Entwickelt von Profis: Entwickelt von einem erfahrenen Softwareentwickl
Smart Exit Manager PRO
Orwa Kerdiea
Experten
Smart Exit Manager PRO Professional Version - Unbegrenzter Live-Handel auf allen Paaren und Zeitrahmen. Testen Sie die KOSTENLOSE Version auf Demokonten, bevor Sie auf PRO upgraden. Überblick Smart Exit Manager PRO berechnet automatisch das exakte Kursniveau, bei dem das Schließen aller Ihrer Positionen Ihren Zielgewinn erzielt. Die Ziellinie wird in Echtzeit aktualisiert, wenn Sie Positionen eröffnen oder schließen, wobei die Maklerprovisionen berücksichtigt werden und ein präziser Ausstiegspu
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experten
EURUSD London Breakout Pro Entwickelt mit Unterstützung fortschrittlicher KI-Tools, bietet der EURUSD London Breakout Pro sauberen, effizienten Code, optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität. Dieser Expert Advisor verwendet ein institutionelles Risikomanagement-Framework und vermeidet risikoreiche Strategien wie Martingale, Grid-Averaging oder unkontrolliertes Hedging. Für Trader, die Präzision und Sicherheit verlangen, kombiniert das System ein bewährtes London-Session-Breakout-Konzept mit
FREE
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst definie
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Experten
Nur Gewinn! Dies ist ein intelligenter Grid-Handelsroboter, der nach meinem Original-Algorithmus arbeitet! Bei mittlerem Risiko zeigt er mehr als 100% Gewinn pro Jahr. ( Ausschließlich mit echten Ticks und echten Konten getestet ) Dieser Roboter wurde entwickelt, um mehr Einkommen zu erhalten, als jede Bank bietet. Er handelt automatisch rund um die Uhr auf jedem Währungspaar ! ( Ich empfehle keine "exotischen" Währungspaare ) Einstellbare Risiken. einstellbares Positionsvolumen. Einstellbarer M
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
Experten
Hedging war in den vergangenen Jahrzehnten als "100%-Gewinnstrategie" bekannt. Aber auf dem Seitwärtsmarkt scheint sie nicht richtig zu sein. Wenn Sie die Absicherung zu nahe an den Markt heranführen, wird der Einstieg genauso hoch sein wie die Seitwärtsbewegung. Wenn man die Absicherung zu weit entfernt ansetzt, würde sie nie den BEP erreichen, bevor das Konto explodiert. So, jetzt "EA by CAPO" brachte Ihnen die neue Generation von Hedging, dass Benutzer das Risiko von Side-Way-Markt zu vermei
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Experten
„Smart Golden“ ist ein speziell für den Goldmarkt entwickeltes Produkt, das eine Scalping-Strategie verwendet. Es verwendet keine Managementmethoden wie Martingale, Grid und Hedging. Wir nutzen KI-Tools (maschinelles Lernen), um robuste Merkmale aus historischen Golddaten zu extrahieren, die dann direkt in „Smart Golden“ codiert werden. Da wir nicht kontinuierlich auf spezifischen historischen Daten (Überanpassung) oder ChatGPT-Vorhersagen trainieren, können wir die Möglichkeit der Überanpassung
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Experten
CRAZY WHALE MT5 - vollautomatischer Gitterhandel. Der EA, der den Sturm überlebt und den Trend bezwingt. Warum Trader Crazy Whale wählen Super-Grid-Intelligenz - Positionen, Absicherungen, Clearing, Rebalancing und Lot automatisch. Sie handeln - es denkt, reagiert und passt sich an. Trend Hunter - Liest die Marktstruktur in Echtzeit, um den Walen zu folgen, nicht der Masse. Risikoanpassung - Wählen Sie Ihr Aggressionsniveau und die automatisch skalierte Losgröße. Plug & Play Einfachheit - K
FREE
The sea of tranquility MT5
Marta Gonzalez
Experten
Das Meer der Ruhe ist ein System, das für den Handel mit zwei Paaren, dem EURUSD und dem GBPUSD, entwickelt wurde. Es könnte auch für andere Paare und andere Wertpapiere wie Indizes, Kryptowährungen oder Rohstoffe verwendet werden, ist aber nicht für diese Werte optimiert, Obwohl es sich um ein Multiorder-System handelt, ist das Batching aller konstant, ohne dass sich die Lotage entlang des Algorithmus erhöht. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage
Immortal MT5
Paranchai Tensit
Experten
Der EA basiert auf einer Trendhandelsstrategie . Der Mechanismus " Trendhandelsstrategie " ist eine Tendenz eines Finanzmarktpreises, sich im Laufe der Zeit in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Wenn es eine Wende gegen den Trend gibt, wird dieser Mechanismus aussteigen und warten, bis die Wende sich als Trend in die entgegengesetzte Richtung etabliert, und wieder einsteigen, wenn der Trend wiederhergestellt hat. Dieser EA wurde für 9 Jahre echter Tickdaten (2015-2023) backgetestet, in Übereins
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
Experten
Hallo, ich bin   NESCO   / - Ich bin Experte für vollautomatische Roboter und analysiere selbstständig den Markt und treffe Handelsentscheidungen. Einige meiner Funktionen sind mit   GPT-4_COPILOT   geschrieben und vom   MQL5_CLOUD_NETWORK   optimiert. Ich habe meinen eigenen Server, um Finanzereignisse in der Welt zu übertragen. Ich kann rund um die Uhr ohne Ihr Eingreifen für Sie arbeiten und Sie mit einer Nachricht am Telefon benachrichtigen, wenn Ihre Aufmerksamkeit erforderlich ist. Mein
TradeForge TitanMind AI
Akshay Chunilal Patil
Experten
**TitanMind AI – Das Präzisionswerkzeug für Profi-Trader** TitanMind AI ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der durch Künstliche Intelligenz und Machine Learning unterstützt wird. Entwickelt für Trader, die maximale Effizienz und konsistente Gewinne erwarten. Mit KI gebaut. Mit Geschichte trainiert. Von Profit getrieben. Basierend auf jahrzehntelangen historischen Daten liefert TitanMind AI präzise Signale – perfekt für schnelle und genaue Trades auf dem **M5-Zeitrahmen**. ️ **Ha
Forex 4up Grid Recovery MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
Ein Grid-Advisor mit einem System zum "Auflösen" eines Korbs mit unprofitablen Orders, einem Nachrichtenfilter, einem Filter für offene Positionen auf anderen Handelsinstrumenten und der Funktion, Handelssignale an Ihren Telegram-Kanal zu senden. Der Expert Advisor kann verwendet werden, um unrentable Positionen auf dem Konto wiederherzustellen, um Trades auf die Gewinnschwelle zu bringen, die Sie mit Ihren Händen oder anderen Expert Advisors eröffnet haben. Funktioniert innerhalb eines linea
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
2.94 (18)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 199 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitra
Two Sided Scalp
Connor Michael Woodson
4.2 (10)
Experten
Two Sided Scalp ermöglicht es Ihnen, 2 Paare zum Handeln auszuwählen, und beide Paare werden gleichzeitig auf einem Chart gescalpt. Empfohlene Paar-Beispiele (GBPUSD und USDCHF, EURUSD und USDCHF, AUDUSD und GBPUSD) Two Sided Scalp Live-Signal ist jetzt verfügbar! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 99 USD Kein Grid, kein Martingale Empfohlen Chart: Handelt 2 Symbole auf 1 Chart (Einzel-Chart-Setup) Zeitrahmen: H1 Eingaben Lotgrößen-Berechnungsmethode - Automatische oder f
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Two Sided Scalp MT4
Connor Michael Woodson
5 (2)
Experten
Two Sided Scalp ermöglicht es Ihnen, 2 Paare zum Handeln auszuwählen, und beide Paare werden gleichzeitig auf einem Chart gescalpt. Empfohlene Paar-Beispiele (GBPUSD und USDCHF, EURUSD und USDCHF, AUDUSD und GBPUSD) Two Sided Scalp Live-Signal ist jetzt verfügbar! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 75 USD Kein Grid, kein Martingale Empfohlen Chart: Handelt 2 Symbole auf 1 Chart (Einzel-Chart-Setup) Zeitrahmen: H1 Eingaben Lotgrößen-Berechnungsmethode - Automatische oder f
Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experten
Bitcoin Fear & Greed Scalper – Echtzeit-Bitcoin-Stimmungsanalyse aus dem Internet Einer der größten Trader aller Zeiten lebte nach dem Prinzip: "Kaufe, wenn andere ängstlich sind, und verkaufe, wenn andere gierig sind." Mit diesem Sprichwort arbeitet der Bitcoin Fear & Greed Scalper. Der Bitcoin Fear and Greed Index ist eine umfassende Analyse aller gesellschaftlichen Faktoren, die den Bitcoin-Markt beeinflussen, zusammengefasst in einer leicht verständlichen Zahl. Er scannt automatisch die zuve
Synaptica MT4
Connor Michael Woodson
Experten
Synaptica wurde entwickelt, um konsistente Zuverlässigkeit zu bieten und gleichzeitig Ihre Interessen mit fortschrittlichen KI-gesteuerten Strategien zu schützen. Das autonome Risikomanagement-System passt sich dynamisch an sich ändernde Bedingungen an und sorgt jederzeit für optimalen Schutz Ihres Kapitals. Mit der Echtzeit-Überwachung passt sich Synaptica potenziellen Bedrohungen an und reagiert darauf, wobei die Stabilität auch bei unvorhersehbaren Schwankungen aufrechterhalten wird. Intellig
Rise of the Planet of the Apes MT4
Connor Michael Woodson
Experten
Rise of the Planet of the Apes ist ein Scalping-System mit niedriger Volatilität. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Anweisungen und einen Bonus! Live-Signal von Rise of the Planet of the Apes kommt bald! Der aktuelle Preis wird steigen. Begrenzter Preis 50 USD Einzelschuss, kein Raster, kein Martingale. Jeder Handel hat einen Stop-Loss Empfohlen Diagramm: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitfenster: M30 Eingaben Lotgrößenmodus - Wählen Sie Auto-Lot oder feste Lotgröße Lotgröße - Feste Lo
Rise of the Planet of the Apes MT5
Connor Michael Woodson
Experten
Rise of the Planet of the Apes ist ein Scalping-System mit niedriger Volatilität. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Anweisungen und einen Bonus! Live-Signal von Rise of the Planet of the Apes kommt bald! Der aktuelle Preis wird steigen. Begrenzter Preis 50 USD Einzelschuss, kein Raster, kein Martingale. Jeder Handel hat einen Stop-Loss Empfohlen Diagramm: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitfenster: M30 Eingaben Lotgrößenmodus - Wählen Sie Auto-Lot oder feste Lotgröße Lotgröße - Feste Lo
Auswahl:
Shui Hua Li
508
Shui Hua Li 2025.11.04 04:57 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Connor Michael Woodson
7745
Antwort vom Entwickler Connor Michael Woodson 2025.11.14 02:29
Thanks for the great review!
Antwort auf eine Rezension