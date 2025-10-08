Bitcoin Cross Hedge
- Experten
- Connor Michael Woodson
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Bitcoin Cross Hedge eröffnet eine Position auf BTCUSD, während gleichzeitig eine Gegenposition auf EURUSD und GBPUSD eingenommen und diese gleichzeitig verwaltet werden.
Verwendet kein Grid oder Martingale und handelt 2 Währungspaare im selben Chart.
Empfohlen
- Chart: BTCUSD Einzel-Chart-Setup
- Zeitrahmen: H1
Eingaben
- Kreuzpaar-Auswahl - Wählen Sie das Gold-Kreuzpaar
- Lotgrößen-Berechnungsmethode - Auto-Lot oder festes Lot auswählen
- Feste Lotgröße - Feste Lotgröße
- Auto Lots - 0,01 Lots pro diesem Betrag der Kontowährung
- Maximaler Spread - Geben Sie den maximalen Spread in Pips an
- Auto-GMT-Erkennung - Berechnet automatisch die GMT-Abweichung Ihres Brokers
- Magische Zahl - Magische Zahl für jede Order
- Kommentar - Order-Kommentar
