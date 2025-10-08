Bitcoin Cross Hedge eröffnet eine Position auf BTCUSD, während gleichzeitig eine Gegenposition auf EURUSD und GBPUSD eingenommen und diese gleichzeitig verwaltet werden.



Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Sonderpreis 50 USD

Verwendet kein Grid oder Martingale und handelt 2 Währungspaare im selben Chart.



Empfohlen

Chart: BTCUSD Einzel-Chart-Setup



Zeitrahmen: H1



Eingaben