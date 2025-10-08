Bitcoin Cross Hedge

Bitcoin Cross Hedge, BTCUSD'de bir pozisyon açarken aynı anda EURUSD ve GBPUSD'de ters pozisyon alır ve hepsini birlikte yönetir.

Grid veya martingale kullanmaz ve aynı grafikte 2 döviz çiftiyle işlem yapar.

Önerilen

  • Grafik: BTCUSD tek grafik kurulumu
  • Zaman dilimi: H1

Girdiler

  • Çapraz Parite Seçimi - Altın çapraz pariteyi seçin
  • Lot Büyüklüğü Hesaplama Yöntemi - Otomatik lot veya sabit lot seçin
  • Sabit Lot Büyüklüğü - Sabit lot büyüklüğü
  • Otomatik Lotlar - Hesap para birimi miktarı başına 0,01 lot
  • Maksimum Spread - Maksimum spread'i pip olarak belirtin
  • Otomatik GMT Algılama - Brokerınızın GMT farkını otomatik hesaplar
  • Sihirli Numara - Her emir için sihirli numara
  • Yorum - Emir yorumu
