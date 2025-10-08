Bitcoin Cross Hedge
- Experts
- Connor Michael Woodson
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Bitcoin Cross Hedge entra in una posizione su BTCUSD mentre prende una posizione opposta su EURUSD e GBPUSD e le gestisce contemporaneamente.
|IMPORTANTE! Contattami dopo l'acquisto per istruzioni e un bonus!
Il prezzo attuale sarà aumentato. Prezzo limitato 80 USD
Non utilizza griglia né martingala e fa trading di 2 coppie di valute sullo stesso grafico.
Consigliato
- Grafico: configurazione a grafico singolo BTCUSD
- Timeframe: H1
Input
- Selezione coppia incrociata - Seleziona coppia incrociata oro
- Metodo di calcolo della dimensione lotto - Seleziona lotto automatico o lotto fisso
- Dimensione lotto fisso - Dimensione lotto fissa
- Lotti automatici - 0,01 lotti per questo importo della valuta del conto
- Spread massimo - Specifica lo spread massimo in pips
- Rilevamento GMT automatico - Calcola automaticamente l'offset GMT del tuo broker
- Numero magico - Numero magico per ogni ordine
- Commento - Commento dell'ordine