Bitcoin Cross Hedge

Bitcoin Cross Hedge prend une position sur BTCUSD tout en prenant une position opposée sur EURUSD et GBPUSD et les gère en même temps.

IMPORTANT ! Contactez-moi après l'achat pour les instructions et un bonus !

Le prix actuel sera augmenté. Prix limité 80 USD

N'utilise pas de grille ni de martingale et trade 2 paires de devises sur le même graphique.

Recommandé

  • Graphique : configuration sur un seul graphique BTCUSD
  • Période : H1

Entrées

  • Sélection de la paire croisée - Sélectionnez la paire croisée or
  • Méthode de calcul de la taille de lot - Sélectionnez lot automatique ou lot fixe
  • Taille de lot fixe - Taille de lot fixe
  • Lots automatiques - 0,01 lot pour ce montant de devise du compte
  • Spread maximum - Spécifiez le spread maximum en pips
  • Détection GMT automatique - Calcule automatiquement le décalage GMT de votre broker
  • Numéro magique - Numéro magique pour chaque ordre
  • Commentaire - Commentaire de l'ordre
