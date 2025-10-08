Bitcoin Cross Hedge prend une position sur BTCUSD tout en prenant une position opposée sur EURUSD et GBPUSD et les gère en même temps.



IMPORTANT ! Contactez-moi après l'achat pour les instructions et un bonus !



Le prix actuel sera augmenté. Prix limité 80 USD

N'utilise pas de grille ni de martingale et trade 2 paires de devises sur le même graphique.



Recommandé

Graphique : configuration sur un seul graphique BTCUSD



Période : H1



Entrées