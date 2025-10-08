Bitcoin Cross Hedge
- Experts
- Connor Michael Woodson
- Version: 1.0
- Activations: 10
Bitcoin Cross Hedge prend une position sur BTCUSD tout en prenant une position opposée sur EURUSD et GBPUSD et les gère en même temps.
|IMPORTANT ! Contactez-moi après l'achat pour les instructions et un bonus !
Le prix actuel sera augmenté. Prix limité 80 USD
N'utilise pas de grille ni de martingale et trade 2 paires de devises sur le même graphique.
Recommandé
- Graphique : configuration sur un seul graphique BTCUSD
- Période : H1
Entrées
- Sélection de la paire croisée - Sélectionnez la paire croisée or
- Méthode de calcul de la taille de lot - Sélectionnez lot automatique ou lot fixe
- Taille de lot fixe - Taille de lot fixe
- Lots automatiques - 0,01 lot pour ce montant de devise du compte
- Spread maximum - Spécifiez le spread maximum en pips
- Détection GMT automatique - Calcule automatiquement le décalage GMT de votre broker
- Numéro magique - Numéro magique pour chaque ordre
- Commentaire - Commentaire de l'ordre