Bitcoin Cross Hedge entra em uma posição em BTCUSD enquanto assume uma posição oposta em EURUSD e GBPUSD e as gerencia ao mesmo tempo.



O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 80 USD

Não utiliza grid ou martingale e negocia 2 pares de moedas no mesmo gráfico.



Recomendado

Gráfico: BTCUSD configuração de gráfico único



Período: H1



Entradas