Bitcoin Cross Hedge
- Connor Michael Woodson
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Bitcoin Cross Hedge entra em uma posição em BTCUSD enquanto assume uma posição oposta em EURUSD e GBPUSD e as gerencia ao mesmo tempo.
Não utiliza grid ou martingale e negocia 2 pares de moedas no mesmo gráfico.
Recomendado
- Gráfico: BTCUSD configuração de gráfico único
- Período: H1
Entradas
- Seleção de par cruzado - Selecione o par cruzado dourado
- Método de cálculo do lote - Selecione lote automático ou lote fixo
- Tamanho de lote fixo - Tamanho de lote fixo
- Lotes automáticos - 0,01 lotes por este valor da moeda da conta
- Spread máximo - Especifique o spread máximo em pips
- Detecção automática de GMT - Calcula automaticamente o fuso GMT do seu corretor
- Número mágico - Número mágico para cada ordem
- Comentário - Comentário da ordem
