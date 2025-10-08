Bitcoin Cross Hedge

Bitcoin Cross Hedge entra em uma posição em BTCUSD enquanto assume uma posição oposta em EURUSD e GBPUSD e as gerencia ao mesmo tempo.

O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 80 USD

Não utiliza grid ou martingale e negocia 2 pares de moedas no mesmo gráfico.

Recomendado

  • Gráfico: BTCUSD configuração de gráfico único
  • Período: H1

Entradas

  • Seleção de par cruzado - Selecione o par cruzado dourado
  • Método de cálculo do lote - Selecione lote automático ou lote fixo
  • Tamanho de lote fixo - Tamanho de lote fixo
  • Lotes automáticos - 0,01 lotes por este valor da moeda da conta
  • Spread máximo - Especifique o spread máximo em pips
  • Detecção automática de GMT - Calcula automaticamente o fuso GMT do seu corretor
  • Número mágico - Número mágico para cada ordem
  • Comentário - Comentário da ordem
Shui Hua Li
507
Shui Hua Li 2025.11.04 04:57 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Connor Michael Woodson
7794
Resposta do desenvolvedor Connor Michael Woodson 2025.11.14 02:29
Thanks for the great review!
Responder ao comentário