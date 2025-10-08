Bitcoin Cross Hedge
- Asesores Expertos
- Connor Michael Woodson
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Bitcoin Cross Hedge abre una posición en BTCUSD mientras toma una posición opuesta en EURUSD y GBPUSD y las gestiona al mismo tiempo.
No utiliza grid ni martingale y opera 2 pares de divisas en el mismo gráfico.
Recomendado
- Gráfico: BTCUSD configuración de un solo gráfico
- Temporalidad: H1
Entradas
- Selección de par cruzado - Selecciona el par cruzado dorado
- Método de cálculo del lote - Selecciona lote automático o lote fijo
- Tamaño de lote fijo - Tamaño de lote fijo
- Lotes automáticos - 0.01 lotes por esta cantidad de la divisa de la cuenta
- Máximo spread - Especifica el spread máximo en pips
- Detección automática de GMT - Calcula automáticamente la diferencia GMT de tu bróker
- Número mágico - Número mágico para cada orden
- Comentario - Comentario de la orden
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración