Bitcoin Cross Hedge

Bitcoin Cross Hedge abre una posición en BTCUSD mientras toma una posición opuesta en EURUSD y GBPUSD y las gestiona al mismo tiempo.

El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 80 USD

No utiliza grid ni martingale y opera 2 pares de divisas en el mismo gráfico.

Recomendado

  • Gráfico: BTCUSD configuración de un solo gráfico
  • Temporalidad: H1

Entradas

  • Selección de par cruzado - Selecciona el par cruzado dorado
  • Método de cálculo del lote - Selecciona lote automático o lote fijo
  • Tamaño de lote fijo - Tamaño de lote fijo
  • Lotes automáticos - 0.01 lotes por esta cantidad de la divisa de la cuenta
  • Máximo spread - Especifica el spread máximo en pips
  • Detección automática de GMT - Calcula automáticamente la diferencia GMT de tu bróker
  • Número mágico - Número mágico para cada orden
  • Comentario - Comentario de la orden
Filtro:
Shui Hua Li
507
Shui Hua Li 2025.11.04 04:57 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Connor Michael Woodson
7793
Respuesta del desarrollador Connor Michael Woodson 2025.11.14 02:29
Thanks for the great review!
Respuesta al comentario