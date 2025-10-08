Bitcoin Cross Hedge
- Эксперты
- Connor Michael Woodson
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Bitcoin Cross Hedge открывает позицию по BTCUSD, одновременно занимая противоположные позиции по EURUSD и GBPUSD и управляя ими одновременно.
Текущая цена будет повышена. Ограниченное предложение 80 USD
Не использует сетку или мартингейл и торгует 2 валютными парами на одном графике.
Рекомендации
- График: BTCUSD настройка на одном графике
- Таймфрейм: H1
Входные параметры
- Выбор кросс-пары - Выберите золотую кросс-пару
- Метод расчета лота - Выберите авто-лот или фиксированный лот
- Фиксированный размер лота - Фиксированный размер лота
- Автолоты - 0.01 лота на эту сумму валюты счета
- Максимальный спред - Укажите максимальный спред в пунктах
- Автоопределение GMT - Автоматически рассчитывает смещение GMT вашего брокера
- Магический номер - Магический номер для каждого ордера
- Комментарий - Комментарий к ордеру
