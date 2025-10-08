Bitcoin Cross Hedge

Bitcoin Cross Hedge открывает позицию по BTCUSD, одновременно занимая противоположные позиции по EURUSD и GBPUSD и управляя ими одновременно.

Не использует сетку или мартингейл и торгует 2 валютными парами на одном графике.

Рекомендации

  • График: BTCUSD настройка на одном графике
  • Таймфрейм: H1

Входные параметры

  • Выбор кросс-пары - Выберите золотую кросс-пару
  • Метод расчета лота - Выберите авто-лот или фиксированный лот
  • Фиксированный размер лота - Фиксированный размер лота
  • Автолоты - 0.01 лота на эту сумму валюты счета
  • Максимальный спред - Укажите максимальный спред в пунктах
  • Автоопределение GMT - Автоматически рассчитывает смещение GMT вашего брокера
  • Магический номер - Магический номер для каждого ордера
  • Комментарий - Комментарий к ордеру
Фильтр:
Shui Hua Li
480
Shui Hua Li 2025.11.04 04:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Connor Michael Woodson
7792
Ответ разработчика Connor Michael Woodson 2025.11.14 02:29
Thanks for the great review!
Ответ на отзыв