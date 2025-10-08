Bitcoin Cross Hedge

ビットコイン・クロスヘッジは、BTCUSDでポジションを取りながら、EURUSDとGBPUSDで反対のポジションを取り、それらを同時に管理します。

現在の価格は値上げ予定です。期間限定価格 50 USD

グリッドやマーチンゲールを使用せず、同じチャートで2つの通貨ペアを取引します。

推奨

  • チャート: BTCUSD シングルチャート設定
  • 時間足: H1

入力

  • クロスペア選択 - ゴールドクロスペアを選択
  • ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択
  • 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ
  • 自動ロット - この口座通貨額ごとに0.01ロット
  • 最大スプレッド - pips単位で最大スプレッドを指定
  • 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動的に計算
  • マジックナンバー - 各注文のマジックナンバー
  • コメント - 注文コメント
フィルタ:
Shui Hua Li
508
Shui Hua Li 2025.11.04 04:57 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Connor Michael Woodson
7745
開発者からの返信 Connor Michael Woodson 2025.11.14 02:29
Thanks for the great review!
レビューに返信