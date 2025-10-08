Bitcoin Cross Hedge
- エキスパート
- Connor Michael Woodson
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
ビットコイン・クロスヘッジは、BTCUSDでポジションを取りながら、EURUSDとGBPUSDで反対のポジションを取り、それらを同時に管理します。
グリッドやマーチンゲールを使用せず、同じチャートで2つの通貨ペアを取引します。
推奨
- チャート: BTCUSD シングルチャート設定
- 時間足: H1
入力
- クロスペア選択 - ゴールドクロスペアを選択
- ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択
- 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ
- 自動ロット - この口座通貨額ごとに0.01ロット
- 最大スプレッド - pips単位で最大スプレッドを指定
- 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動的に計算
- マジックナンバー - 各注文のマジックナンバー
- コメント - 注文コメント
