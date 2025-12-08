Screener MT5

Ein einziger Klick auf den Vermögenswert im Scanner und er öffnet sich sofort im gleichen Chartfenster. Keine Zeitverschwendung mit neuen Fenstern oder Scrollen im Market Watch — ein Klick und Sie sind bereits beim gewünschten Wert. Ideal für Scalping, Tape Reading und alle, die Geschwindigkeit benötigen.

100% anpassbares schwebendes Panel, das Sie in jede Ecke des Charts ziehen können und mit einem Klick auf die „Screener“-Taste ausblenden.

Wichtige Filter und Sortierungen:

Daily % (High → Low) - größte Tagesgewinner

Daily % (Low → High) - größte Tagesverlierer

Spread (Low → High) - priorisiert Werte mit geringerem Spread

Relative Volume - hebt Werte hervor, die weit über dem Durchschnitt gehandelt werden (starke Bewegung)

Moving Average (above/below) - filtert nur Werte im Auf- oder Abwärtstrend

Begrenzung der Anzahl angezeigter Werte (z.B. top 10, top 20 …)

Alles wird in Echtzeit aktualisiert, direkt im Chart, ohne ein weiteres Fenster öffnen zu müssen.

Perfekt für den Handel mit Aktien, Mini-Index, Mini-Dollar, Krypto, Forex oder jedem anderen Wert Ihres Brokers.

Hinweis: Um Symbole sehen und filtern zu können, müssen Sie sie zuerst im MT5-Market-Watch aktivieren (Rechtsklick in Market Watch → Show All oder Symbole manuell hinzufügen).