TrendLine Pending Order Tool

Dieses Dienstprogramm öffnet Orders, wenn die Kerze die manuell platzierte Trendlinie berührt, als wäre es eine detailliertere ausstehende Order. Es kann für jedes Asset verwendet werden. Wenn die Bestellung geöffnet wird, wird die berührte Linie entfernt und ein Pfeil erstellt. In diesem Fall wird es für Preisumkehroperationen verwendet. Es eröffnet einen Verkaufsauftrag, wenn die bullische Kerze die Bottom-Up-Linie berührt, und eröffnet einen Kaufauftrag, wenn die bärische Kerze die Top-Down-Linie berührt.





Sie können den Stop-Loss und den Takeprofit anpassen. Dieses Dienstprogramm ist sehr nützlich, da Sie Orders so programmieren können, dass sie geöffnet und den Bildschirm verlassen. Dies ist sehr praktisch für Chartmuster, wenn der Preis aufsteigende und absteigende Unterstützungs- und Widerstandslinien erreicht, sowohl horizontal als auch horizontal und vertikal.





Mit dem neuesten Update können Sie mehrere Zeilen platzieren.





Sehr wichtig: Meta Trader 5 verfügt über eine Handelshistorie. Wenn eine Order geschlossen wird und eine Linie gezeichnet wird, kann diese Linie mit der Logik des Roboters verwechselt werden und die unerwünschte Order öffnen. Um dieses Problem zu lösen, deaktivieren Sie die Handelshistorie, sodass sie nicht angezeigt wird. Sehen Sie es im Ausdruck. Wenn es bereits im Diagramm angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Handelsverlauf“, um es auszublenden.





Hinweis: Es ist nicht möglich, den Strategietester zu testen.