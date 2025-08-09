Gold Throne MT4

4.5

Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD)


Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo ai trader un maggiore controllo su esposizione e rischio.

Eliminando la logica Martingala, Gold Throne EA mira a fornire un quadro di dimensionamento delle posizioni più stabile, consentendo ai trader di pianificare l'allocazione del capitale senza un'improvvisa escalation delle dimensioni dei lotti. Questo lo rende adatto ai trader che preferiscono una struttura a griglia sistematica senza i rischi composti tipicamente associati alle strategie Martingala.


Integrazione del filtro notizie

L'EA è dotato di un filtro notizie integrato che può sospendere le negoziazioni in caso di eventi economici di forte impatto. Questa funzionalità aiuta a ridurre la possibilità di eseguire operazioni durante periodi di estrema volatilità, il che può essere particolarmente importante nei mercati dell'oro, dove i movimenti bruschi sono comuni.


Timeframe e stile di trading

L'EA Gold Throne è ottimizzato per l'intervallo temporale M30. L'intervallo temporale minimo consigliato è M10, poiché l'utilizzo di intervalli temporali inferiori può portare a comportamenti di trading eccessivamente aggressivi. Intervalli temporali più brevi possono indurre l'EA ad aprire numerose operazioni basate su segnali di mercato più deboli o meno affidabili, potenzialmente sottoponendo il conto a un inutile stress.


Raccomandazioni su rischio e capitale

Poiché il trading su rete elettrica comporta intrinsecamente più posizioni aperte, è importante un'attenta gestione del capitale. Si suggeriscono i seguenti livelli di capitale per diverse categorie di rischio:

  • Rischio elevato: deposito minimo di $ 500
  • Rischio medio: $ 1.500 - $ 2.000
  • Rischio basso: oltre $ 2.000

Questi livelli si basano sulla progettazione operativa del sistema e sulla necessità di mantenere un margine sufficiente durante i prelievi.

L'utilizzo di un VPS è altamente raccomandato per un'esecuzione ininterrotta. Il funzionamento continuo garantisce che l'EA possa piazzare, gestire e chiudere le negoziazioni come previsto, senza ritardi causati da tempi di inattività o connessioni instabili.


Caratteristiche principali:

  • Progettato solo per l'oro (XAUUSD)
  • Funziona con la maggior parte dei broker, si consigliano ambienti a basso spread (non consigliato per Exness)
  • Strategia di trading a griglia non Martingala
  • Filtro notizie integrato per evitare trading su eventi ad alto impatto
  • Ottimizzato per timeframe M30 (minimo M10)
  • Spaziatura della griglia, dimensioni dei lotti e impostazioni di controllo delle negoziazioni regolabili
  • Si consiglia l'utilizzo di un VPS per una stabilità ottimale
  • Linee guida basate sul capitale per diversi livelli di rischio


L'EA Gold Throne è più adatto ai trader che comprendono i principi del grid trading e preferiscono un approccio non-martingala alla gestione delle posizioni. Una configurazione corretta e il rispetto delle linee guida incluse possono aiutare a mantenere un'esecuzione disciplinata e coerente in diversi contesti di mercato.



Recensioni 2
almuhanna q8
42
almuhanna q8 2025.08.28 11:55 
 

so far so good iam using it on demo and live account and its going well will update weekly

shino1486
232
shino1486 2025.09.01 08:58 
 

I commenced live trading yesterday. As this is a trend-following strategy, it offers greater peace of mind compared to counter-trend approaches.

One thing to be mindful of is that if you fail to take profits at high levels when buying, multiple buy positions can accumulate in a grid strategy.

It would be good if I could set my own stop-loss during a reversal.

I will report detailed impressions again after approximately one month of operation.

