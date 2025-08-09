



Gold Throne EAは、金（XAUUSD）取引専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。マーチンゲール・マネーマネジメントを回避し、構造化されたグリッド取引手法を採用しています。損失発生後にロットサイズを指数関数的に増加させるのではなく、固定または段階的に調整可能なロットサイズ設定を採用することで、トレーダーはエクスポージャーとリスクをより適切にコントロールできます。

Gold Throne EAは、マーチンゲール・ロジックを排除することで、より安定したポジションサイジング・フレームワークを提供することを目指しており、トレーダーはロットサイズを急激に増加させることなく、資金配分を計画することができます。そのため、マーチンゲール戦略に典型的に伴って発生する複利リスクを避け、体系的なグリッド構造を好むトレーダーに最適です。





ニュースフィルター統合

EAには、影響力の大きい経済イベントの前後で取引を一時停止できるニュースフィルターが統合されています。この機能は、極端なボラティリティの期間に取引を執行する可能性を低減するのに役立ちます。これは、急激な変動が頻繁に発生する金市場では特に重要です。





時間枠と取引スタイル

Gold Throne EAは、M30の時間枠に最適化されています。推奨される最小時間枠はM10です。これより短い時間枠では、過度にアグレッシブな取引行動につながる可能性があります。これより短い時間枠では、EAが弱い、または信頼性の低い市場シグナルに基づいて多数の取引を開始し、アカウントに不必要な負担をかける可能性があります。





リスクと資本に関する推奨事項

グリッド取引は本質的に複数のオープンポジションを保持するため、慎重な資本管理が重要です。リスクカテゴリーに応じて、以下の資本水準が推奨されます。

高リスク ：最低入金額500ドル

：最低入金額500ドル 中リスク ：1,500～2,000ドル

：1,500～2,000ドル 低リスク：2,000ドル以上

これらのレベルは、システムの運用設計と、ドローダウン時に十分なマージンを維持する必要性に基づいています。

中断のない取引実行には、VPSのご利用を強くお勧めします。継続的な運用により、EAはダウンタイムや不安定な接続による遅延なく、意図したとおりに取引を実行、管理、決済することができます。





主な特徴:

金（XAUUSD）専用に設計

ほとんどのブローカーで利用可能、低スプレッド環境が推奨されます（Exnessには推奨されません）

非マーチンゲールグリッド取引戦略

影響の大きいイベント取引を回避するためのニュースフィルター搭載

M30時間枠（最小M10）に最適化

グリッド間隔、ロットサイズ、取引コントロール設定を調整可能

最適な安定性のためにVPSのご利用を推奨

リスクレベルに応じた資本ベースのガイドライン





Gold Throne EAは、グリッドトレードの原則を理解し、ポジション管理に非マーチンゲールアプローチを好むトレーダーに最適です。適切な設定と付属のガイドラインを遵守することで、さまざまな市場環境において規律ある一貫した取引執行を維持できます。