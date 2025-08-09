Gold Throne MT4

Gold Throne EA – Торговая система без мартингейла для золота (XAUUSD)


Советник Gold Throne EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD). Он работает по методологии структурированной торговли сеткой, избегая использования мартингейла в управлении капиталом. Вместо экспоненциального увеличения размера лота после убытков, советник использует фиксированный или постепенно регулируемый подход к его размеру, предоставляя трейдерам больший контроль над рисками и экспоненциальным размером позиции.

Благодаря отказу от логики мартингейла, советник Gold Throne EA стремится обеспечить более стабильную систему управления размером позиции, позволяя трейдерам планировать распределение капитала без резкого увеличения размера лота. Это делает его подходящим для трейдеров, предпочитающих систематическую сетку без риска нарастания, обычно связанного со стратегиями мартингейла.


Интеграция новостного фильтра

Советник оснащён встроенным новостным фильтром, который может приостанавливать торговлю в периоды значимых экономических событий. Эта функция помогает снизить вероятность заключения сделок в периоды повышенной волатильности, что особенно важно на рынках золота, где резкие колебания цен нередки.


Таймфрейм и стиль торговли

Советник Gold Throne оптимизирован для таймфрейма M30. Минимальный рекомендуемый таймфрейм — M10, поскольку использование более низких таймфреймов может привести к чрезмерно агрессивной торговле. Более короткие таймфреймы могут привести к тому, что советник будет открывать множество сделок, основываясь на более слабых или менее надежных рыночных сигналах, что может привести к ненужной нагрузке на счет.


Рекомендации по риску и капиталу

Поскольку сеточная торговля по своей природе предполагает наличие множества открытых позиций, важно тщательное управление капиталом. Для различных категорий риска рекомендуются следующие уровни капитала:

  • Высокий риск: минимальный депозит 500 долларов США
  • Средний риск: 1500–2000 долларов США
  • Низкий риск: более 2000 долларов США

Эти уровни основаны на операционной конструкции системы и необходимости поддержания достаточного запаса во время просадок.

Для бесперебойной работы настоятельно рекомендуется использовать VPS. Непрерывная работа гарантирует, что советник сможет размещать, управлять и закрывать сделки без задержек, вызванных простоями или нестабильным подключением.


Ключевые особенности:

  • Разработано только для золота (XAUUSD)
  • Работает с большинством брокеров, рекомендуется использовать в средах с низким спредом (не рекомендуется для Exness)
  • Сеточная стратегия торговли без мартингейла
  • Встроенный новостной фильтр для предотвращения торговли на важных событиях
  • Оптимизировано для таймфрейма M30 (минимум M10)
  • Настраиваемые параметры сетки, размера лота и управления торговлей
  • Для оптимальной стабильности рекомендуется использовать VPS
  • Руководства по капиталу для различных уровней риска


Советник Gold Throne EA лучше всего подходит трейдерам, которые понимают принципы сетевой торговли и предпочитают немартингейловый подход к управлению позициями. Правильная настройка и следование прилагаемым рекомендациям помогут поддерживать дисциплинированную и стабильную торговлю в различных рыночных условиях.



Отзывы 1
almuhanna q8
42
almuhanna q8 2025.08.28 11:55 
 

so far so good iam using it on demo and live account and its going well will update weekly

