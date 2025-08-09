Gold Throne MT4

4.5

Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD)


L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contrôle sur l'exposition et le risque.

En supprimant la logique de martingale, l'EA Gold Throne vise à fournir un cadre de dimensionnement des positions plus stable, permettant aux traders de planifier l'allocation de leur capital sans augmentation soudaine de la taille des lots. Il convient donc parfaitement aux traders qui privilégient une structure de grille systématique, sans les risques de composition généralement associés aux stratégies martingales.


Achetez Gold Throne EA et recevez gratuitement le moteur AllPair et l'EA de votre choix sur nos produits. Non applicable aux locations ! Contactez-nous en privé pour plus d'informations.


Lien vers nos produits : Cliquez ici


Signaux en direct : cliquez ici


Après 5 ventes, le prix augmentera de 100 $, prix final 1300 $


Intégration du filtre d'actualités

L'EA est équipé d'un filtre d'actualités intégré qui permet de suspendre les transactions en cas d'événements économiques à fort impact. Cette fonctionnalité permet de réduire le risque d'exécution de transactions en période de volatilité extrême, ce qui peut être particulièrement important sur les marchés de l'or, où les fluctuations brutales sont fréquentes.


Période et style de trading

Gold Throne EA est optimisé pour l'horizon temporel M30. L'horizon temporel minimum recommandé est M10, car l'utilisation d'horizons temporels plus courts peut entraîner un comportement de trading trop agressif. Des horizons temporels plus courts peuvent amener l'EA à ouvrir de nombreuses transactions sur la base de signaux de marché plus faibles ou moins fiables, ce qui peut exercer une pression inutile sur le compte.


Recommandations en matière de risques et de capitaux

Le trading en grille comportant intrinsèquement plusieurs positions ouvertes, une gestion prudente du capital est essentielle. Les niveaux de capital suivants sont suggérés pour différentes catégories de risque :

  • Risque élevé : dépôt minimum de 500 $
  • Risque moyen : 1 500 $ – 2 000 $
  • Risque faible : plus de 2 000 $

Ces niveaux sont basés sur la conception opérationnelle du système et sur la nécessité de maintenir une marge suffisante pendant les baisses de capacité.

L'utilisation d'un VPS est fortement recommandée pour une exécution ininterrompue. Un fonctionnement continu garantit que l'EA peut placer, gérer et clôturer les transactions comme prévu, sans retard dû à des interruptions de service ou à des connexions instables.


Principales caractéristiques :

  • Conçu pour l'or (XAUUSD) uniquement
  • Fonctionne avec la plupart des courtiers, environnements à faible spread recommandés (non recommandé pour Exness)
  • Stratégie de trading en grille sans Martingale
  • Filtre d'actualités intégré pour éviter les transactions à fort impact
  • Optimisé pour l'horizon M30 (minimum M10)
  • Espacement de grille, taille des lots et paramètres de contrôle des transactions ajustables
  • Utilisation d'un VPS recommandée pour une stabilité optimale
  • Consignes basées sur le capital pour différents niveaux de risque


L'EA Gold Throne est particulièrement adapté aux traders qui maîtrisent les principes du trading en grille et privilégient une approche non martingale pour la gestion de leurs positions. Une configuration adéquate et le respect des consignes fournies permettent de maintenir une exécution rigoureuse et cohérente dans différents environnements de marché.



Avis 2
almuhanna q8
42
almuhanna q8 2025.08.28 11:55 
 

so far so good iam using it on demo and live account and its going well will update weekly

shino1486
232
shino1486 2025.09.01 08:58 
 

I commenced live trading yesterday. As this is a trend-following strategy, it offers greater peace of mind compared to counter-trend approaches.

One thing to be mindful of is that if you fail to take profits at high levels when buying, multiple buy positions can accumulate in a grid strategy.

It would be good if I could set my own stop-loss during a reversal.

I will report detailed impressions again after approximately one month of operation.

