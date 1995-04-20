Wavelet Trend Histogram

Das Wavelet-Trendhistogramm ist ein benutzerdefinierter MT4-Indikator, der die geglättete Trendrichtung mithilfe eines Modells mit zwei gleitenden Durchschnitten visualisiert. Er wendet Exponential Moving Averages (EMAs) auf einen vom Benutzer ausgewählten Zeitrahmen (MTF-fähig) an und berechnet eine Trendlinie, die auf dem langsameren EMA basiert.





Das Histogramm zeigt Trends mit positiver Steigung in LimeGreen und negative Steigungen in Crimson an, wodurch Aufwärts- und Abwärtstrends visuell unterschieden werden. Dies ermöglicht Händlern eine schnelle Einschätzung der Marktdynamik und der Tendenz des Marktes.





Das Histogramm passt sich mit jedem neuen Balken dynamisch an und gibt nur dann Signale aus, wenn sich eine Trendneigung bestätigt, wodurch Störungen herausgefiltert werden.





Zu den konfigurierbaren Eingaben gehören die schnellen und langsamen MA-Perioden, die Zeitrahmenquelle und ein maximales Bar-Limit für eine effiziente Verarbeitung. Die nicht nachmalende Natur und die sauberen visuellen Hinweise machen es zu einer zuverlässigen Komponente für trendbasierte Handelsstrategien und Multi-Timeframe-Confluence-Setups.



