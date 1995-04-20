Wavelet Trend Histogram

El Histograma de Tendencia Wavelet es un indicador personalizado de MT4 diseñado para visualizar la dirección de la tendencia suavizada utilizando un modelo de media móvil dual. Aplica medias móviles exponenciales (EMA) en un marco temporal seleccionado por el usuario (compatible con MTF) y calcula una línea de tendencia basada en la EMA más lenta.


El histograma muestra las tendencias de pendiente positiva en verde lima y las negativas en carmesí, diferenciando visualmente las tendencias alcistas de las bajistas. Esto permite a los operadores evaluar rápidamente el impulso del mercado y el sesgo direccional.


El histograma se ajusta dinámicamente con cada nueva barra y sólo emite señales cuando se confirma una pendiente de tendencia, filtrando el ruido.


Las entradas configurables incluyen los periodos MA rápido y lento, la fuente del marco temporal y un límite máximo de barras para la eficiencia del procesamiento. Su naturaleza no repintada y sus señales visuales limpias lo convierten en un componente fiable para las estrategias de negociación basadas en tendencias y las configuraciones de confluencia de múltiples marcos temporales.


