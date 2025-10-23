Kagi Indicator

Fortgeschrittener Kagi-Indikator mit ATR-Anpassung und intelligenten Alarmen

Transformieren Sie Ihre Preisanalyse mit diesem professionellen Kagi-Indikator, der Marktrauschen filtert und echte Trendänderungen hervorhebt. Basierend auf traditionellen japanischen Charting-Methoden von den Reismärkten der 1870er Jahre konzentriert sich dieses Tool ausschließlich auf signifikante Preisbewegungen und ignoriert zeitbasierte Schwankungen.

Kernfunktionen:

Duale Umkehrmethoden

  • Festes Delta: Setzen Sie eine präzise Preisschwelle für Umkehrerkennung
  • ATR-basiert: Automatische Anpassung an Marktvolatilität unter Verwendung der durchschnittlichen wahren Spanne (14-Perioden-Standard)
  • Wechseln Sie zwischen Methoden basierend auf Ihrem Handelsstil und Marktbedingungen

Visuelle Klarheit

  • Yang-Linien (dick, blau): Bullisches Momentum - Bullen haben die Kontrolle
  • Yin-Linien (dünn, rot): Bärisches Momentum - Bären haben die Kontrolle
  • Anpassbare Farben und Linienbreite für optimale Chart-Sichtbarkeit
  • Automatische Markierung von Schulter- (Widerstand) und Taille- (Unterstützung) Niveaus

Umfassendes Alarmsystem (7 Kagi-Signalregeln)

  1. Yang/Yin-Übergänge: Sofortige Alarme bei Trendrichtungsänderung
  2. Schulterbildung: Alarme bei bärischen Umkehrpunkten an Hochs
  3. Taillenbildung: Alarme bei bullischen Umkehrpunkten an Tiefs
  4. Mehrfache Schultern: Erkennt starke bärische Trends mit aufeinanderfolgenden fallenden Hochs
  5. Mehrfache Taillen: Identifiziert starke bullische Trends mit aufeinanderfolgenden steigenden Tiefs
  6. Mehrstufige Ausbrüche: Alarme bei plötzlichen vertikalen Preisanstiegen
  7. Trendstärkeanalyse: Verfolgt Linienlänge zur Messung der Momentum-Intensität

Individuelle Alarmsteuerung

  • Aktivieren oder deaktivieren Sie spezifische Alarmtypen
  • Passen Sie die aufeinanderfolgende Zählung zur Trendbestätigung an (Standard: 3)
  • Alle Alarme enthalten präzise Preisniveaus und klare Richtungssignale
  • LONG/SHORT-Gelegenheitsbenachrichtigungen

Technische Spezifikationen

  • Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis MN)
  • Geeignet für alle Märkte: Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Krypto
  • Maximum historischer Balken: 1000 (einstellbar)
  • Kein Repaint - Berechnungen basierend auf geschlossenen Balken
  • Effiziente Speichernutzung mit automatischer Objektbereinigung

Handelsanwendungen

  • Trenderkennung: Dicke Linien bestätigen starke Trends, dünne signalisieren Schwäche
  • Unterstützung/Widerstand: Schultern und Taillen markieren wichtige Preisniveaus
  • Rauschreduzierung: Nur signifikante Bewegungen lösen Chart-Änderungen aus
  • Ausbruchshandel: Mehrstufige Alarme erfassen explosive Preisbewegungen
  • Bereichserkennung: Häufige Umkehrungen zeigen Konsolidierungsphasen an

Risikomanagement-Richtlinien

  • Verwenden Sie Stop-Loss bei vorherigen Schulter-/Taillen-Niveaus
  • Kombinieren Sie mit Volumenanalyse zur Bestätigung
  • Passen Sie die Umkehrschwelle basierend auf Asset-Volatilität an
  • Testen Sie verschiedene Einstellungen auf historischen Daten vor Live-Handel
  • Berücksichtigen Sie Marktbedingungen: Trending vs Range-gebunden

Empfohlene Einstellungen

  • Intraday-Handel: ATR-Methode mit Multiplikator 1.0-2.0
  • Swing-Trading: ATR-Methode mit Multiplikator 2.0-3.0 oder festes Delta 30-100 Pips
  • Scalping: Festes Delta 5-15 Pips (Hochfrequenzsignale)
  • Positionshandel: ATR-Methode mit Multiplikator 3.0+ oder festes Delta 100+ Pips

Dieser Indikator ergänzt die traditionelle Candlestick-Analyse, indem er zeitbasiertes Rauschen eliminiert und sich auf reine Preisbewegungen konzentriert. Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn er mit angemessenem Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung und Marktkontext-Bewusstsein kombiniert wird.

Hinweis: Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Praktizieren Sie immer angemessenes Risikomanagement und testen Sie Strategien gründlich vor Live-Handel.


