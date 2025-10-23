Kagi Indicator
- Indikatoren
- Arinze Michael Ejike
- Version: 2.222
- Aktivierungen: 5
Fortgeschrittener Kagi-Indikator mit ATR-Anpassung und intelligenten Alarmen
Transformieren Sie Ihre Preisanalyse mit diesem professionellen Kagi-Indikator, der Marktrauschen filtert und echte Trendänderungen hervorhebt. Basierend auf traditionellen japanischen Charting-Methoden von den Reismärkten der 1870er Jahre konzentriert sich dieses Tool ausschließlich auf signifikante Preisbewegungen und ignoriert zeitbasierte Schwankungen.
Kernfunktionen:
Duale Umkehrmethoden
- Festes Delta: Setzen Sie eine präzise Preisschwelle für Umkehrerkennung
- ATR-basiert: Automatische Anpassung an Marktvolatilität unter Verwendung der durchschnittlichen wahren Spanne (14-Perioden-Standard)
- Wechseln Sie zwischen Methoden basierend auf Ihrem Handelsstil und Marktbedingungen
Visuelle Klarheit
- Yang-Linien (dick, blau): Bullisches Momentum - Bullen haben die Kontrolle
- Yin-Linien (dünn, rot): Bärisches Momentum - Bären haben die Kontrolle
- Anpassbare Farben und Linienbreite für optimale Chart-Sichtbarkeit
- Automatische Markierung von Schulter- (Widerstand) und Taille- (Unterstützung) Niveaus
Umfassendes Alarmsystem (7 Kagi-Signalregeln)
- Yang/Yin-Übergänge: Sofortige Alarme bei Trendrichtungsänderung
- Schulterbildung: Alarme bei bärischen Umkehrpunkten an Hochs
- Taillenbildung: Alarme bei bullischen Umkehrpunkten an Tiefs
- Mehrfache Schultern: Erkennt starke bärische Trends mit aufeinanderfolgenden fallenden Hochs
- Mehrfache Taillen: Identifiziert starke bullische Trends mit aufeinanderfolgenden steigenden Tiefs
- Mehrstufige Ausbrüche: Alarme bei plötzlichen vertikalen Preisanstiegen
- Trendstärkeanalyse: Verfolgt Linienlänge zur Messung der Momentum-Intensität
Individuelle Alarmsteuerung
- Aktivieren oder deaktivieren Sie spezifische Alarmtypen
- Passen Sie die aufeinanderfolgende Zählung zur Trendbestätigung an (Standard: 3)
- Alle Alarme enthalten präzise Preisniveaus und klare Richtungssignale
- LONG/SHORT-Gelegenheitsbenachrichtigungen
Technische Spezifikationen
- Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis MN)
- Geeignet für alle Märkte: Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Krypto
- Maximum historischer Balken: 1000 (einstellbar)
- Kein Repaint - Berechnungen basierend auf geschlossenen Balken
- Effiziente Speichernutzung mit automatischer Objektbereinigung
Handelsanwendungen
- Trenderkennung: Dicke Linien bestätigen starke Trends, dünne signalisieren Schwäche
- Unterstützung/Widerstand: Schultern und Taillen markieren wichtige Preisniveaus
- Rauschreduzierung: Nur signifikante Bewegungen lösen Chart-Änderungen aus
- Ausbruchshandel: Mehrstufige Alarme erfassen explosive Preisbewegungen
- Bereichserkennung: Häufige Umkehrungen zeigen Konsolidierungsphasen an
Risikomanagement-Richtlinien
- Verwenden Sie Stop-Loss bei vorherigen Schulter-/Taillen-Niveaus
- Kombinieren Sie mit Volumenanalyse zur Bestätigung
- Passen Sie die Umkehrschwelle basierend auf Asset-Volatilität an
- Testen Sie verschiedene Einstellungen auf historischen Daten vor Live-Handel
- Berücksichtigen Sie Marktbedingungen: Trending vs Range-gebunden
Empfohlene Einstellungen
- Intraday-Handel: ATR-Methode mit Multiplikator 1.0-2.0
- Swing-Trading: ATR-Methode mit Multiplikator 2.0-3.0 oder festes Delta 30-100 Pips
- Scalping: Festes Delta 5-15 Pips (Hochfrequenzsignale)
- Positionshandel: ATR-Methode mit Multiplikator 3.0+ oder festes Delta 100+ Pips
Dieser Indikator ergänzt die traditionelle Candlestick-Analyse, indem er zeitbasiertes Rauschen eliminiert und sich auf reine Preisbewegungen konzentriert. Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn er mit angemessenem Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung und Marktkontext-Bewusstsein kombiniert wird.
Hinweis: Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Praktizieren Sie immer angemessenes Risikomanagement und testen Sie Strategien gründlich vor Live-Handel.