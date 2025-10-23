Kagi Indicator

Fortgeschrittener Kagi-Indikator mit ATR-Anpassung und intelligenten Alarmen

Transformieren Sie Ihre Preisanalyse mit diesem professionellen Kagi-Indikator, der Marktrauschen filtert und echte Trendänderungen hervorhebt. Basierend auf traditionellen japanischen Charting-Methoden von den Reismärkten der 1870er Jahre konzentriert sich dieses Tool ausschließlich auf signifikante Preisbewegungen und ignoriert zeitbasierte Schwankungen.

Kernfunktionen:

Duale Umkehrmethoden

Festes Delta: Setzen Sie eine präzise Preisschwelle für Umkehrerkennung

ATR-basiert: Automatische Anpassung an Marktvolatilität unter Verwendung der durchschnittlichen wahren Spanne (14-Perioden-Standard)

Wechseln Sie zwischen Methoden basierend auf Ihrem Handelsstil und Marktbedingungen

Visuelle Klarheit

Yang-Linien (dick, blau): Bullisches Momentum - Bullen haben die Kontrolle

Yin-Linien (dünn, rot): Bärisches Momentum - Bären haben die Kontrolle

Anpassbare Farben und Linienbreite für optimale Chart-Sichtbarkeit

Automatische Markierung von Schulter- (Widerstand) und Taille- (Unterstützung) Niveaus

Umfassendes Alarmsystem (7 Kagi-Signalregeln)

Yang/Yin-Übergänge: Sofortige Alarme bei Trendrichtungsänderung Schulterbildung: Alarme bei bärischen Umkehrpunkten an Hochs Taillenbildung: Alarme bei bullischen Umkehrpunkten an Tiefs Mehrfache Schultern: Erkennt starke bärische Trends mit aufeinanderfolgenden fallenden Hochs Mehrfache Taillen: Identifiziert starke bullische Trends mit aufeinanderfolgenden steigenden Tiefs Mehrstufige Ausbrüche: Alarme bei plötzlichen vertikalen Preisanstiegen Trendstärkeanalyse: Verfolgt Linienlänge zur Messung der Momentum-Intensität

Individuelle Alarmsteuerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie spezifische Alarmtypen

Passen Sie die aufeinanderfolgende Zählung zur Trendbestätigung an (Standard: 3)

Alle Alarme enthalten präzise Preisniveaus und klare Richtungssignale

LONG/SHORT-Gelegenheitsbenachrichtigungen

Technische Spezifikationen

Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis MN)

Geeignet für alle Märkte: Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Krypto

Maximum historischer Balken: 1000 (einstellbar)

Kein Repaint - Berechnungen basierend auf geschlossenen Balken

Effiziente Speichernutzung mit automatischer Objektbereinigung

Handelsanwendungen

Trenderkennung: Dicke Linien bestätigen starke Trends, dünne signalisieren Schwäche

Unterstützung/Widerstand: Schultern und Taillen markieren wichtige Preisniveaus

Rauschreduzierung: Nur signifikante Bewegungen lösen Chart-Änderungen aus

Ausbruchshandel: Mehrstufige Alarme erfassen explosive Preisbewegungen

Bereichserkennung: Häufige Umkehrungen zeigen Konsolidierungsphasen an

Risikomanagement-Richtlinien

Verwenden Sie Stop-Loss bei vorherigen Schulter-/Taillen-Niveaus

Kombinieren Sie mit Volumenanalyse zur Bestätigung

Passen Sie die Umkehrschwelle basierend auf Asset-Volatilität an

Testen Sie verschiedene Einstellungen auf historischen Daten vor Live-Handel

Berücksichtigen Sie Marktbedingungen: Trending vs Range-gebunden

Empfohlene Einstellungen

Intraday-Handel: ATR-Methode mit Multiplikator 1.0-2.0

Swing-Trading: ATR-Methode mit Multiplikator 2.0-3.0 oder festes Delta 30-100 Pips

Scalping: Festes Delta 5-15 Pips (Hochfrequenzsignale)

Positionshandel: ATR-Methode mit Multiplikator 3.0+ oder festes Delta 100+ Pips

Dieser Indikator ergänzt die traditionelle Candlestick-Analyse, indem er zeitbasiertes Rauschen eliminiert und sich auf reine Preisbewegungen konzentriert. Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn er mit angemessenem Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung und Marktkontext-Bewusstsein kombiniert wird.

Hinweis: Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Praktizieren Sie immer angemessenes Risikomanagement und testen Sie Strategien gründlich vor Live-Handel.