Show secured

🔒 Secured Profits – Sehen Sie sofort Ihre wirklich gesicherten Gewinne

Wissen Sie, wie viel Gewinn Sie in jedem Trade tatsächlich absichern?

Secured Profits ist ein intelligenter und leistungsstarker Indikator für MT4, der Ihnen in Echtzeit den exakten Geldwert des tatsächlich durch Stop-Loss gesicherten Gewinns Ihrer offenen Positionen anzeigt.

Im Gegensatz zu anderen Tools summiert Secured Profits nicht nur den "sichtbaren" Floating-Gewinn oder den durch Stops geschützten Gewinn. Er geht weiter und berechnet, was wirklich gesichert ist, indem er alle offenen Positionen miteinander vergleicht. Zum Beispiel: Wenn ein Trade $10 gesichert hat, aber andere Trades ein SL-Risiko von -$5 haben, sind nur $5 wirklich gesichert – genau das wird auf dem Bildschirm angezeigt.

🧠 Hauptmerkmale:

💰 Zeigt Ihren wirklich gesicherten Gewinn , unter Berücksichtigung aktueller Stop-Loss-Werte aller offenen Positionen

📉 Entlarvt falsche Sicherheit , indem nur der Teil angezeigt wird, der nach Berücksichtigung aller Risiken tatsächlich geschützt ist

📍 Sauberes, anpassbares Label auf dem Chart , standardmäßig unten links angezeigt, mit benutzerdefiniertem Stil und Position

🔍 Flexible Filterung mit drei Betriebsmodi: Alle Trades (Standard): Einschließlich aller Symbole und magischen Zahlen Nur aktuelles Symbol : Beschränkt auf das Symbol des aktuellen Charts Bestimmte Magic Number(s) : Filtert Trades anhand benutzerdefinierter magischer Zahlen

⚡ Plug and Play – einfach anhängen und sofort loslegen

🔁 Kompatibel mit allen Finanzinstrumenten und Zeitrahmen

🧩 Ideal für manuelle Trader und EA-Strategien mit dynamischem SL-Management

🔍 So funktioniert es:

Bewertet alle offenen Positionen gemäß dem ausgewählten Filtermodus (alle, Symbol, Magic)

Berechnet den durch SL gesicherten Gewinn , wenn sich der SL im Gewinnbereich befindet

Subtrahiert SL-Risiko von ungeschützten Positionen

Zeigt den endgültigen Netto-Gewinn in einem Live-Label auf dem Chart an

Label erscheint standardmäßig unten links, kann aber beliebig verschoben werden

🎯 Für wen geeignet:

Trader mit Trailing Stops , Break-Even-Strategien oder Multi-Order-Systemen

EA-Nutzer mit zahlreichen Symbolen oder Strategien

Jeder, der eine genaue Sicht auf gesicherte Gewinne wünscht – nicht auf irreführende Floating-Profit-Zahlen

Beenden Sie das Rätselraten im Trade-Management,

sehen Sie, was wirklich geschützt ist, und treffen Sie klügere Exit-Entscheidungen.

➡️ Secured Profits jetzt zu Ihrem Trading-Werkzeugkasten hinzufügen!

