Draw Lines MT5

🚀 Zeichne ganz einfach Entry-, Take-Profit- und Stop-Loss-Level in dein Chart, um Handelssignale zu analysieren und nachzuverfolgen.

✨ Hauptfunktionen

  • Einfache Eingabe von Entry, TP1, TP2, TP3 und SL

  • Optionale vertikale Linie zur Markierung des genauen Signalzeitpunkts

  • Benutzerdefinierte Beschriftungen und Farben für jede Linie

  • Visuelle Bewertung der Genauigkeit und des Chance-Risiko-Verhältnisses eines Signals

  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen

  • Kein Repainting, keine Verzögerung – klare und stabile Linien

🧠 Anwendungsfälle

  • Visualisierung von Signalen aus Telegram, WhatsApp oder anderen Kanälen

  • Analyse vergangener Signale und Lernen aus Marktreaktionen

  • Präsentation klarer Setups für deine Community oder Kunden

  • Kombination mit eigenen manuellen oder automatisierten Strategien

🔑 Schlüsselwörter

signal, linien zeichnen, entry, take profit, stop loss, forex, telegram, visuelle signale, manueller handel, signalanalyse, TP, SL, chart, levels, bewertung, ausbildung, indikator, werkzeug


