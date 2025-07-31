Set TP and SL in Pips Points or Currency

Set TP and SL in Pips Points or Currency – Automatischer TP/SL-Manager für MT4

📌 Dieses einfache, aber leistungsstarke EA setzt automatisch Take-Profit- und Stop-Loss-Level für deine offenen Trades, basierend auf einer von drei Einheiten: Pips, Punkte oder Geldwert.

⚙️ Hauptfunktionen:

• 🎯 Setzt TP und SL sofort nach dem Öffnen eines Trades
• 📐 Auswahl zwischen Pips, Punkten oder Geldbetrag
• 🧠 Intelligente Logik – wenn TP oder SL bereits erreicht wurden, wird die Order sofort geschlossen
• 🎛️ Anwendbar auf alle Orders, nur auf das aktuelle Symbol oder auf bestimmte Magic Numbers
• 🧩 Kompatibel mit allen Symbolen, Zeitrahmen und Brokern
• ⚡ Plug-and-Play – nur anfängliche Konfiguration notwendig
• 👁️ Übersichtliches und benutzerfreundliches Interface

Ideal für Trader, die schnell und sicher Risiko-Management betreiben möchten.

🗨️ Vorschläge und Wünsche sind willkommen!

Schlüsselwörter: take profit, stop loss, TP SL setzen MT4, pips, punkte, geldbetrag, EA MT4, Order-Manager, automatischer Handel, Forex-Tool, MetaTrader 4


