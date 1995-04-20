Draw Lines

Indikator für Fraktale mit einstellbaren Einrückungen. Entworfen nach einem ursprünglichen vereinfachten Algorithmus für den Einsatz in EA. Die wichtigsten in den Indikator sind Linien, die die Ebenen der aktuellen Fraktale, die Sie die Werte des letzten Fraktal in einer Operation zu lesen erlaubt. Er arbeitet auf einem geschlossenen Balken, so dass er nicht neu gezeichnet wird und das Terminal nicht mit Berechnungen belastet. Es sollte klar sein, dass der Indikator mit der Erkennung des Fra