Draw Lines
- Indikatoren
- Antonio Franco
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🚀 Zeichne ganz einfach Entry-, Take-Profit- und Stop-Loss-Level in dein Chart, um Handelssignale zu analysieren und nachzuverfolgen.
✨ Hauptfunktionen
-
Einfache Eingabe von Entry, TP1, TP2, TP3 und SL
-
Optionale vertikale Linie zur Markierung des genauen Signalzeitpunkts
-
Benutzerdefinierte Beschriftungen und Farben für jede Linie
-
Visuelle Bewertung der Genauigkeit und des Chance-Risiko-Verhältnisses eines Signals
-
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen
-
Kein Repainting, keine Verzögerung – klare und stabile Linien
🧠 Anwendungsfälle
-
Visualisierung von Signalen aus Telegram, WhatsApp oder anderen Kanälen
-
Analyse vergangener Signale und Lernen aus Marktreaktionen
-
Präsentation klarer Setups für deine Community oder Kunden
-
Kombination mit eigenen manuellen oder automatisierten Strategien
🔑 Schlüsselwörter
