LittleBoy EA Übersicht (für XAU/USD, nur Zeitrahmen M30)
LittleBoy EA ist ein Expert Advisor, der für das Paar XAU/USD (Gold vs. USD) im Zeitrahmen M30 entwickelt wurde. Er nutzt eine Grid-Handelsstrategie, die es ihm ermöglicht, als Reaktion auf die Marktvolatilität mehrere Positionen gleichzeitig zu eröffnen und zu verwalten.
🔍 Hauptmerkmale:
-
Grid-Strategie-Logik
Der EA kann mehrere Trades als Gruppe mit einem Pyramiding-Ansatz öffnen und sich so an Marktschwankungen anpassen.
-
Order-Management-Kontrollen
Legen Sie eine maximale Anzahl zulässiger Trades fest, um das Risiko zu kontrollieren.
-
Anpassbarer Stop-Loss (prozentual)
Passen Sie die Stop-Loss-Einstellungen basierend auf der Kontogröße oder dem Handelsvolumen an und unterstützen Sie so ein flexibles Risikomanagement.
-
Trailing-Stop-Funktion
Der optionale Trailing-Stop kann aktiviert werden, um günstigen Kursbewegungen zu folgen und Trades dynamisch zu verwalten.
🛠️ Konfiguration
-
Einfache und intuitive Eingabeeinstellungen
-
ON/OFF-Schalter für Filter und Funktionen
-
Unterstützt ATR- und EMA-Filter für zusätzliche Kontrolle
-
Eingebaute Risiko- und Losgrößenkontrolle
⚠️ Wichtige Informationen
-
Dieser EA ist für Benutzer gedacht, die mit dem Risikoprofil des Grid-Trading vertraut sind. Er kann einen erhöhten Drawdown mit sich bringen und ist nicht für risikoscheue Trader geeignet.
-
Er wurde speziell für das Paar XAU/USD auf M30 optimiert. Die Verwendung für andere Paare oder Zeitrahmen wird nicht empfohlen.
❗ Hinweise
-
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie den ATR-Filter, den EMA-Crossover-Filter und den Trailing-Stop-Modus in den Einstellungen aktivieren.
-
Zum besseren Verständnis des Produkts steht ein Benutzerhandbuch im Kommentarbereich zur Verfügung.
-
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das MQL5-Nachrichtensystem.
🔄 Aktualisierungen
Alle zukünftigen Updates werden über die Marktplattform verfügbar sein. Die Benutzer können manuell über ihr Terminal aktualisieren, wenn eine neue Version veröffentlicht wird.