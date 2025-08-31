LittleBoy EA Übersicht (für XAU/USD, nur Zeitrahmen M30)

LittleBoy EA ist ein Expert Advisor, der für das Paar XAU/USD (Gold vs. USD) im Zeitrahmen M30 entwickelt wurde. Er nutzt eine Grid-Handelsstrategie, die es ihm ermöglicht, als Reaktion auf die Marktvolatilität mehrere Positionen gleichzeitig zu eröffnen und zu verwalten.

🔍 Hauptmerkmale:

Grid-Strategie-Logik

Der EA kann mehrere Trades als Gruppe mit einem Pyramiding-Ansatz öffnen und sich so an Marktschwankungen anpassen.

Order-Management-Kontrollen

Legen Sie eine maximale Anzahl zulässiger Trades fest, um das Risiko zu kontrollieren.

Anpassbarer Stop-Loss (prozentual)

Passen Sie die Stop-Loss-Einstellungen basierend auf der Kontogröße oder dem Handelsvolumen an und unterstützen Sie so ein flexibles Risikomanagement.

Trailing-Stop-Funktion

Der optionale Trailing-Stop kann aktiviert werden, um günstigen Kursbewegungen zu folgen und Trades dynamisch zu verwalten.

🛠️ Konfiguration

Einfache und intuitive Eingabeeinstellungen

ON/OFF-Schalter für Filter und Funktionen

Unterstützt ATR- und EMA-Filter für zusätzliche Kontrolle

Eingebaute Risiko- und Losgrößenkontrolle

⚠️ Wichtige Informationen

Dieser EA ist für Benutzer gedacht, die mit dem Risikoprofil des Grid-Trading vertraut sind. Er kann einen erhöhten Drawdown mit sich bringen und ist nicht für risikoscheue Trader geeignet.

Er wurde speziell für das Paar XAU/USD auf M30 optimiert. Die Verwendung für andere Paare oder Zeitrahmen wird nicht empfohlen.

❗ Hinweise

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie den ATR-Filter , den EMA-Crossover-Filter und den Trailing-Stop-Modus in den Einstellungen aktivieren.

Zum besseren Verständnis des Produkts steht ein Benutzerhandbuch im Kommentarbereich zur Verfügung.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das MQL5-Nachrichtensystem.

🔄 Aktualisierungen

Alle zukünftigen Updates werden über die Marktplattform verfügbar sein. Die Benutzer können manuell über ihr Terminal aktualisieren, wenn eine neue Version veröffentlicht wird.









