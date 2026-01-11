Pro Trader Indi

Smart Reversal Signal PRO - Fortgeschrittener Multi-Timeframe Handelsindikator

🎯 Professionelles Umkehrerkennungssystem mit intelligentem TP/SL-Management

KEY FEATURES:

✅ Multi-Filter-Signalsystem - Kombiniert RSI, MACD, Gleitender Durchschnitt & Stochastik für hochwahrscheinliche Einstiege

✅ Intelligente TP/SL-Platzierung - TP1 an Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, SL an Swing-Punkten

✅ Kontrolle der Signalabstände - Verhindert Overtrading mit Mindestabständen zwischen den Signalen (10-20 Kerzen)

Echtzeit-WinRate Dashboard - Verfolgen Sie die Performance mit Live-Statistiken, Gewinnfaktor und Gewinn/Verlust-Verhältnis

✅ ATR-Volatilitätsfilter - Vermeidet Signale von geringer Qualität während Zeiten geringer Volatilität

✅ Sitzungsfilter - Handeln Sie nur während der Sitzungen in London (08:00-17:00 GMT) oder NY (13:00-22:00 GMT)

✅ S aubere Chartanzeige - Entfernt automatisch alte Signale und zeigt nur das aktuelle Handels-Setup

✅ Vollständiges Alarmsystem - Pop-up-Warnungen, Push-Benachrichtigungen und Telegram-Unterstützung

✅ Visuelles Handelsmanagement - Klarer Einstieg, TP1 SL Levels mit Pips/Points Anzeige

✅ Leistungsbewertung - 5-Sterne-Bewertungssystem basierend auf der Gewinnrate (★★★★★ für 60%+)

INTELLIGENTES DESIGN:

Schalten Sie jeden Filter unabhängig ein und aus

Anpassbare TP-Abstände und Swing-basierter Stop-Loss

Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Währungspaaren

Kein Repainting - einmal gebildete Signale bleiben gesperrt

Professionelles Dashboard mit wichtigen Metriken

PERFEKT FÜR:

Swing-Trader, die hochwertige Umkehrsignale suchen

Trader, die ein strukturiertes TP/SL-Management wünschen

Anwender, die Performance-Tracking und -Analyse benötigen

Sowohl Anfänger als auch erfahrene Trader

SPEZIFIKATIONEN:

Einstieg: Marktschlusskurs bei Signal

TP1: Nächstgelegenes Unterstützungs-/Widerstandsniveau

SL: Unter/über dem letzten Swing-Tief/Hoch + Puffer

💰 Starten Sie den Handel mit Umkehrsignalen mit Vertrauen und vollständiger Transparenz!