TrendFusion 3

📌 TrendFusion 3 - Dreifacher EMA-Trendsignalindikator

TrendFusion 3 ist ein leistungsstarker Trendfolge-Indikator, der auf der Synergie von drei Exponential Moving Averages (EMAs) basiert und Händlern hilft, präzise Kauf- und Verkaufschancen zu erkennen.

💡 Wie es funktioniert

  • Kombiniert kurzfristige, mittelfristige und langfristige EMAs, um den vorherrschenden Markttrend zu bestimmen.

  • Kaufsignal: Wird ausgelöst, wenn der kurzfristige EMA den langfristigen EMA übersteigt und alle EMAs aufwärts ausgerichtet sind.

  • Verkaufssignal: Wird ausgelöst, wenn der kurzfristige EMA unter den langfristigen EMA fällt und alle EMAs nach unten ausgerichtet sind.

🎯 Hauptmerkmale

  • Klare Kauf-/Verkaufspfeile, die direkt auf dem Chart angezeigt werden.

  • Vollständig anpassbare EMA-Perioden zur Anpassung an Ihren Handelsstil.

  • Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 → D1) und allen Instrumenten (Forex, Krypto, Aktien, Indizes, Rohstoffe, etc.).

  • Optionale Benachrichtigung beim Auftauchen eines neuen Signals.

📈 Verwendung

  • Ideal für Trendfolgestrategien.

  • Filtert das Rauschen in seitwärts tendierenden Märkten heraus.

  • Kann mit Price Action für bessere Handelsbestätigungen kombiniert werden.


