TrendFusion 3
- Indikatoren
- Minh Phuong Phung
- Version: 3.0
📌 TrendFusion 3 - Dreifacher EMA-Trendsignalindikator
TrendFusion 3 ist ein leistungsstarker Trendfolge-Indikator, der auf der Synergie von drei Exponential Moving Averages (EMAs) basiert und Händlern hilft, präzise Kauf- und Verkaufschancen zu erkennen.
💡 Wie es funktioniert
Kombiniert kurzfristige, mittelfristige und langfristige EMAs, um den vorherrschenden Markttrend zu bestimmen.
Kaufsignal: Wird ausgelöst, wenn der kurzfristige EMA den langfristigen EMA übersteigt und alle EMAs aufwärts ausgerichtet sind.
Verkaufssignal: Wird ausgelöst, wenn der kurzfristige EMA unter den langfristigen EMA fällt und alle EMAs nach unten ausgerichtet sind.
🎯 Hauptmerkmale
Klare Kauf-/Verkaufspfeile, die direkt auf dem Chart angezeigt werden.
Vollständig anpassbare EMA-Perioden zur Anpassung an Ihren Handelsstil.
Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 → D1) und allen Instrumenten (Forex, Krypto, Aktien, Indizes, Rohstoffe, etc.).
Optionale Benachrichtigung beim Auftauchen eines neuen Signals.
📈 Verwendung
Ideal für Trendfolgestrategien.
Filtert das Rauschen in seitwärts tendierenden Märkten heraus.
Kann mit Price Action für bessere Handelsbestätigungen kombiniert werden.