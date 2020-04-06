FundPass EA

📌 FundPass EA - Das ultimative Tool zum Bestehen von Prop Firm Challenges (FTMO, Oanda, The5ers & mehr)

FundPass EA wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen von Prop Firm Challenges wie FTMO, The5ers, Oanda, MFF und anderen zu erfüllen. Mit fortschrittlichem Risikomanagement und intelligenter Handelslogik maximiert dieser EA Ihre Chance, Bewertungen zu bestehen und Konsistenz auf finanzierten Konten zu erhalten.

🚀 Hauptmerkmale:

  • Automatisiertes Risikomanagement

    • Eingebauter Schutz für das tägliche Verlustlimit und den maximalen Drawdown gemäß den Regeln der Prop-Firma.

    • Automatische Losgrößenberechnung basierend auf Kontostand und prozentualem Risiko.

  • Multi-Strategie-Handelssystem

    • Unterstützt sowohl trendfolgende als auch Mean-Reversion-Ansätze.

    • Optimiert für Forex-Majors, Gold und Indizes.

    • Signalfilter mit EMA, RSI, ATR für hochwertige Einstiege.

  • Basket TP & Equity Guard

    • Schließt alle Trades, sobald der Zielgewinn (in % oder als fester Wert) erreicht ist.

    • Equity Guard schützt das Konto automatisch, wenn der Drawdown den festgelegten Schwellenwert überschreitet.

  • Prop Firm Compliance

    • Keine unbegrenzten Martingale, keine eingeschränkten Scalping-Methoden.

    • Eingebauter Spread-Filter, Nachrichten-Filter und Session-Filter für sicheren Handel.

  • Flexible Modi und Anpassungen

    • Einstellbare Eingaben für Daily Loss, Max DD und Profit Target für jede Prop Firm.

    • Wählen Sie zwischen Challenge Mode (schneller Durchlauf) oder Funded Mode (langfristige Beständigkeit).

🎯 Warum FundPass EA wählen?

  • Speziell für Prop Firm Challenges entwickelt.

  • Erhöht Ihre Chance, FTMO, Oanda, The5ers und ähnliche Programme zu bestehen.

  • Vollständig automatisiert mit intelligentem Kapital- und Risikomanagement.

  • Spart Zeit und Mühe - richten Sie es nur einmal ein und lassen Sie den EA für Sie arbeiten.

🔑 FundPass EA ist Ihr Schlüssel zur Freischaltung von Prop-Firm-Finanzierung und Skalierung Ihres Handelskapitals mit Vertrauen!


SuperTrend Alert with Email Notification
Minh Phuong Phung
Indikatoren
SuperTrend Alert mit E-Mail-Benachrichtigung - Ihr intelligenter Marktwächter! Überblick: SuperTrend Alert mit E-Mail-Benachrichtigung ist ein leichtgewichtiges und leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, Trendänderungen in Echtzeit voraus zu sein. Basierend auf dem bewährten SuperTrend-Indikator überwacht dieses Tool das Kursgeschehen und benachrichtigt Sie sofort per E-Mail , wenn ein neues KAUF- oder VERKAUFSSIGNAL ausgelöst wird - keine verpassten Chancen mehr! ️ Hauptmerkmale: S
Dashboard Crossover EMA
Minh Phuong Phung
Indikatoren
Mit dem Dashboard-Crossover-Indikator , einem dynamischen Tool für seriöse Forex-Händler, erhalten Sie leistungsstarke Einblicke in den Handel. Dieses intelligente Dashboard liefert Echtzeit-Crossover-Signale von mehreren Indikatoren , für mehrere Währungspaare und über mehrere Zeitrahmen - alles in einem kompakten, leicht ablesbaren Panel. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Unterstützung : Scannen Sie sofort nach Crossover-Signalen (z. B. gleitende Durchschnitte, MACD, Stochastik, RSI-Crossover)
FREE
Littleboy EA
Minh Phuong Phung
Experten
LittleBoy EA Übersicht (für XAU/USD, nur Zeitrahmen M30) LittleBoy EA ist ein Expert Advisor, der für das Paar XAU/USD (Gold vs. USD) im Zeitrahmen M30 entwickelt wurde. Er nutzt eine Grid-Handelsstrategie , die es ihm ermöglicht, als Reaktion auf die Marktvolatilität mehrere Positionen gleichzeitig zu eröffnen und zu verwalten. Hauptmerkmale: Grid-Strategie-Logik Der EA kann mehrere Trades als Gruppe mit einem Pyramiding-Ansatz öffnen und sich so an Marktschwankungen anpassen. Order-Manage
Somi Auto Trailing stop EA
Minh Phuong Phung
Utilitys
Dies ist ein leistungsstarker halbautomatischer EA , der für aktive Händler entwickelt wurde, die eine bessere Kontrolle über ihre offenen Trades wünschen. Er kombiniert fortschrittliche Funktionen wie dynamische Trailing-Stops , automatisches DCA (Dollar-Cost Averaging) und ein intelligentes SL/TP-Synchronisationssystem , die alle über eine intuitive Schnittstelle mit Schaltflächen auf dem Chart gesteuert werden. Merkmale: 1. Intelligenter nachlaufender Stopp Passt Ihren Stop Loss automatisc
SmartTrader Signal
Minh Phuong Phung
Indikatoren
MultiSignal Pro - Handelsindikator Beschreibung: MultiSignal Pro ist ein umfassender Handelsindikator, der EMA-Crossover-Signale, die Erkennung von Pinbar-Mustern und die Analyse des Volumenprofils kombiniert , um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren . Wie man handelt: Einstiegs-Signale: Grüne Pfeile : Kaufsignale - Long-Positionen eingehen Rote Pfeile : Verkaufssignale - Short-Positionen eingehen Volumen-Analyse: Blaues Histogramm : Zeigt die Verteilung des Handelsvolumens über die Kursnivea
Smart Band
Minh Phuong Phung
Indikatoren
Smart Band Signal MT5 kombiniert adaptive Volatilitätsbänder mit Trend- und Momentumfiltern, um saubere Handelssignale zu erzeugen, die für Intraday- und Swing-Trader geeignet sind. Der Indikator passt die Bandbreite dynamisch an die Marktbedingungen an, markiert zuverlässig Umkehrungen und Ausbrüche und zeigt sofort umsetzbare grüne KAUF- und rote VERKAUFSSIGNALE auf dem Chart an. Wie die Signale generiert werden (klare Regeln) KAUFEN-Signal (Long): Der Kurs berührt oder schließt unter dem unte
TrendFusion 3
Minh Phuong Phung
Indikatoren
TrendFusion 3 - Dreifacher EMA-Trendsignalindikator TrendFusion 3 ist ein leistungsstarker Trendfolge-Indikator, der auf der Synergie von drei Exponential Moving Averages (EMAs) basiert und Händlern hilft, präzise Kauf- und Verkaufschancen zu erkennen. Wie es funktioniert Kombiniert kurzfristige, mittelfristige und langfristige EMAs, um den vorherrschenden Markttrend zu bestimmen. Kaufsignal : Wird ausgelöst, wenn der kurzfristige EMA den langfristigen EMA übersteigt und alle EMAs aufwärts
DualEdge Hedge
Minh Phuong Phung
Experten
DualEdge Hedge - Smart Hedging EA für MT5- Geeignet für den Gold (XAUUSD) Markt im Jahr 2025, optimiert für die Zeitrahmen M1 und M5. DualEdge Hedge ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5 , der entwickelt wurde, um profitable Handelsmöglichkeiten durch eine Pullback-Entry Hedging-Strategie zu nutzen. Der EA erkennt Kursrückgänge (Pullbacks) nach starken Bewegungen und eröffnet Positionen in beide Richtungen, wobei er einen intelligenten Absicherungsmechanismus anwendet, um d
M15 Scalping
Minh Phuong Phung
Experten
A professio nal scalping Ex pert Advisor f or MetaTrader   5 that combines mult i-timeframe tre nd analysis wit h breakout en try signals. The   EA is design ed to work acr oss all timefr ames and curren cy pairs, including   major pairs a nd XAUUSD. Key Features: 1. Multi-Timefram e Analysis: Us es EMA indicator s on current t imeframe for   entry signals Analyzes higher   timeframe tr end for direc tion confirma tion Config urable higher tim eframe (defa ult: H1) W orks on M1, M 15, M30, H1, D
