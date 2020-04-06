📌 FundPass EA - Das ultimative Tool zum Bestehen von Prop Firm Challenges (FTMO, Oanda, The5ers & mehr)

FundPass EA wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen von Prop Firm Challenges wie FTMO, The5ers, Oanda, MFF und anderen zu erfüllen. Mit fortschrittlichem Risikomanagement und intelligenter Handelslogik maximiert dieser EA Ihre Chance, Bewertungen zu bestehen und Konsistenz auf finanzierten Konten zu erhalten.

🚀 Hauptmerkmale:

Automatisiertes Risikomanagement Eingebauter Schutz für das tägliche Verlustlimit und den maximalen Drawdown gemäß den Regeln der Prop-Firma. Automatische Losgrößenberechnung basierend auf Kontostand und prozentualem Risiko.

Multi-Strategie-Handelssystem Unterstützt sowohl trendfolgende als auch Mean-Reversion-Ansätze . Optimiert für Forex-Majors, Gold und Indizes. Signalfilter mit EMA, RSI, ATR für hochwertige Einstiege.

Basket TP & Equity Guard Schließt alle Trades, sobald der Zielgewinn (in % oder als fester Wert) erreicht ist. Equity Guard schützt das Konto automatisch, wenn der Drawdown den festgelegten Schwellenwert überschreitet.

Prop Firm Compliance Keine unbegrenzten Martingale, keine eingeschränkten Scalping-Methoden. Eingebauter Spread-Filter, Nachrichten-Filter und Session-Filter für sicheren Handel.

Flexible Modi und Anpassungen Einstellbare Eingaben für Daily Loss , Max DD und Profit Target für jede Prop Firm. Wählen Sie zwischen Challenge Mode (schneller Durchlauf) oder Funded Mode (langfristige Beständigkeit).



🎯 Warum FundPass EA wählen?

Speziell für Prop Firm Challenges entwickelt.

Erhöht Ihre Chance , FTMO, Oanda, The5ers und ähnliche Programme zu bestehen.

Vollständig automatisiert mit intelligentem Kapital- und Risikomanagement .

Spart Zeit und Mühe - richten Sie es nur einmal ein und lassen Sie den EA für Sie arbeiten.

🔑 FundPass EA ist Ihr Schlüssel zur Freischaltung von Prop-Firm-Finanzierung und Skalierung Ihres Handelskapitals mit Vertrauen!