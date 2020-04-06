Littleboy EA
- Asesores Expertos
- Minh Phuong Phung
- Versión: 1.19
- Actualizado: 31 agosto 2025
- Activaciones: 5
Visión general del EA LittleBoy (sólo para XAU/USD, marco temporal M30)
LittleBoy EA es un Asesor Experto diseñado para el par XAU/USD (Oro vs USD) en el marco temporal M30. Utiliza una estrategia de negociación de cuadrícula, lo que le permite abrir y gestionar múltiples posiciones simultáneamente en respuesta a la volatilidad del mercado.
Características principales:
-
Lógica deEstrategia de Cuadrícula
El EA puede abrir múltiples operaciones en grupo utilizando un enfoque piramidal, adaptándose a las fluctuaciones del mercado.
-
Controles de gestión de órdenes
Establezca un número máximo de operaciones permitidas para ayudar a controlar la exposición al riesgo.
-
StopLoss personalizable (por porcentaje)
Ajuste la configuración del stop loss en función del tamaño de la cuenta o del volumen de operaciones, lo que permite una gestión flexible del riesgo.
-
Función Trailing Stop
Se puede activar un trailing stop opcional para seguir los movimientos favorables de los precios y gestionar las operaciones de forma dinámica.
🛠️ Configuración
-
Configuración de entrada sencilla e intuitiva
-
Interruptores ON/OFF para filtros y funciones
-
Soporta filtros ATR y EMA para un control adicional
-
Control de riesgo y tamaño de lote incorporado
⚠️ Información importante
-
Este EA está pensado para usuarios que se sientan cómodos con el perfil de riesgo de las operaciones de rejilla. Puede implicar una mayor reducción y no es adecuado para los operadores con aversión al riesgo.
-
Ha sido optimizado específicamente para el par XAU/USD en M30. No se recomienda su uso en otros pares o marcos temporales.
Notas
-
Para obtener mejores resultados, considere habilitar el filtro ATR, el filtro de cruce EMA y el modo Trailing Stop en la configuración.
-
Para ayudar a los usuarios a entender mejor el producto, una Guía del Usuario está disponible en la sección de comentarios.
-
Póngase en contacto a través del sistema de mensajería MQL5 si tiene alguna pregunta.
Actualizaciones
Todas las actualizaciones futuras estarán disponibles a través de la plataforma Market. Los usuarios podrán actualizar manualmente desde su terminal cuando se publique una nueva versión.