Visión general del EA LittleBoy (sólo para XAU/USD, marco temporal M30)

LittleBoy EA es un Asesor Experto diseñado para el par XAU/USD (Oro vs USD) en el marco temporal M30. Utiliza una estrategia de negociación de cuadrícula, lo que le permite abrir y gestionar múltiples posiciones simultáneamente en respuesta a la volatilidad del mercado.

Características principales:

Lógica de Estrategia de Cuadrícula

El EA puede abrir múltiples operaciones en grupo utilizando un enfoque piramidal, adaptándose a las fluctuaciones del mercado.

Controles de gestión de órdenes

Establezca un número máximo de operaciones permitidas para ayudar a controlar la exposición al riesgo.

Stop Loss personalizable (por porcentaje)

Ajuste la configuración del stop loss en función del tamaño de la cuenta o del volumen de operaciones, lo que permite una gestión flexible del riesgo.

Función Trailing Stop

Se puede activar un trailing stop opcional para seguir los movimientos favorables de los precios y gestionar las operaciones de forma dinámica.

🛠️ Configuración

Configuración de entrada sencilla e intuitiva

Interruptores ON/OFF para filtros y funciones

Soporta filtros ATR y EMA para un control adicional

Control de riesgo y tamaño de lote incorporado

⚠️ Información importante

Este EA está pensado para usuarios que se sientan cómodos con el perfil de riesgo de las operaciones de rejilla . Puede implicar una mayor reducción y no es adecuado para los operadores con aversión al riesgo.

Ha sido optimizado específicamente para el par XAU/USD en M30. No se recomienda su uso en otros pares o marcos temporales.

Notas

Para obtener mejores resultados, considere habilitar el filtro ATR , el filtro de cruce EMA y el modo Trailing Stop en la configuración.

Para ayudar a los usuarios a entender mejor el producto, una Guía del Usuario está disponible en la sección de comentarios.

Póngase en contacto a través del sistema de mensajería MQL5 si tiene alguna pregunta.

Actualizaciones

Todas las actualizaciones futuras estarán disponibles a través de la plataforma Market. Los usuarios podrán actualizar manualmente desde su terminal cuando se publique una nueva versión.









