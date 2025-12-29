M15 Scalping
- Experten
- Minh Phuong Phung
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Einprofessioneller ScalpingExpert Advisorfür MetaTrader 5 , der eineMulti-Timeframe-TrendanalysemitBreakout-Einstiegssignalenkombiniert.Der EA ist füralle ZeitrahmenundWährungspaare, einschließlich der wichtigsten Paareund XAUUSD, geeignet. Hauptmerkmale: 1.Multi-Timeframe-Analyse:
- VerwendetEMA-Indikatoren im aktuellenZeitrahmen für Einstiegssignale
- Analysiert denTrendim höheren Zeitrahmen zurBestätigung derRichtung
- KonfigurierbarerhöhererZeitrahmen (Standard: H1)
- Funktioniert auf M1, M15, M30, H1,D1 und anderen Zeitrahmen
- Einfacher Modus : Einstieg basierend aufEMA-Crossover undTrendausrichtungin einem höheren Zeitrahmen
- Vollständiger Modus: ErfordertTrendbestätigung, Ausbruchüber/unter den vorherigen Balken und EMA-Filter
- Automatische Losgrößennormalisierung basierend auf denAnforderungendes Brokers
- Margin-Check zurVerhinderung vonOver-Leveraging
- KonfigurierbaresmaximalesRisiko pro Handel ( % desSaldos)
- Schutz der Mindestanforderungen an die freie Marge
- Break-Even-System : Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Einstiegskurs nach Erreichen des Gewinntriggers
- KeinanfänglicherStop-Loss (Eröffnungohne SL,später wird BE hinzugefügt)
- KonfigurierbarerTake Profit in Punkten
- Automatische Absicherung, wenn der Drawdowneinen bestimmtenProzentsatzerreicht(Standard: 40%)
- Saldiert Kauf- und Verkaufspositionen zumSchutz des Kontos
- Setzt die Hedge-Flagge zurück, wennsich die Aktie erholt
- Funktioniertmit allenWährungspaaren (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, usw.)
- Passt sichan unterschiedlicheSpread-Anforderungenan
- BeherrschtverschiedeneLosgrößenanforderungen vonverschiedenen Brokern
- Losgröße, Take Profit , Break Even Triggerpunkte
- EMA-Perioden (Fast, Slow,Higher TF Mid/Long)
- Risikomanagement-Einstellungen (Max Risk %, MinFree Margin %)
- Spread-Filter undAbsicherungsschwelle
- Auswahl desEinstiegsmodus(Einfach/Voll)