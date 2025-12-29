M15 Scalping

Einprofessioneller ScalpingExpert Advisorfür MetaTrader 5 , der eineMulti-Timeframe-TrendanalysemitBreakout-Einstiegssignalenkombiniert.Der EA ist füralle ZeitrahmenundWährungspaare, einschließlich der wichtigsten Paareund XAUUSD, geeignet. Hauptmerkmale: 1.Multi-Timeframe-Analyse:
  • VerwendetEMA-Indikatoren im aktuellenZeitrahmen für Einstiegssignale
  • Analysiert denTrendim höheren Zeitrahmen zurBestätigung derRichtung
  • KonfigurierbarerhöhererZeitrahmen (Standard: H1)
  • Funktioniert auf M1, M15, M30, H1,D1 und anderen Zeitrahmen
2.Einstiegs-Strategien:
  • Einfacher Modus : Einstieg basierend aufEMA-Crossover undTrendausrichtungin einem höheren Zeitrahmen
  • Vollständiger Modus: ErfordertTrendbestätigung, Ausbruchüber/unter den vorherigen Balken und EMA-Filter
3.Risikomanagement:
  • Automatische Losgrößennormalisierung basierend auf denAnforderungendes Brokers
  • Margin-Check zurVerhinderung vonOver-Leveraging
  • KonfigurierbaresmaximalesRisiko pro Handel ( % desSaldos)
  • Schutz der Mindestanforderungen an die freie Marge
4.Positionsverwaltung:
  • Break-Even-System : Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Einstiegskurs nach Erreichen des Gewinntriggers
  • KeinanfänglicherStop-Loss (Eröffnungohne SL,später wird BE hinzugefügt)
  • KonfigurierbarerTake Profit in Punkten
5. Absicherungssystem :
  • Automatische Absicherung, wenn der Drawdowneinen bestimmtenProzentsatzerreicht(Standard: 40%)
  • Saldiert Kauf- und Verkaufspositionen zumSchutz des Kontos
  • Setzt die Hedge-Flagge zurück, wennsich die Aktie erholt
6.Kompatibilität:
  • Funktioniertmit allenWährungspaaren (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, usw.)
  • Passt sichan unterschiedlicheSpread-Anforderungenan
  • BeherrschtverschiedeneLosgrößenanforderungen vonverschiedenen Brokern
Eingabe-Parameter:
  • Losgröße, Take Profit , Break Even Triggerpunkte
  • EMA-Perioden (Fast, Slow,Higher TF Mid/Long)
  • Risikomanagement-Einstellungen (Max Risk %, MinFree Margin %)
  • Spread-Filter undAbsicherungsschwelle
  • Auswahl desEinstiegsmodus(Einfach/Voll)
Autor: Phuong Phung Copyright: Alle Rechte vorbehalten . Vervielfältigungin jeglicher Form verboten.
Weitere Produkte dieses Autors
SuperTrend Alert with Email Notification
Minh Phuong Phung
Indikatoren
SuperTrend Alert mit E-Mail-Benachrichtigung - Ihr intelligenter Marktwächter! Überblick: SuperTrend Alert mit E-Mail-Benachrichtigung ist ein leichtgewichtiges und leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, Trendänderungen in Echtzeit voraus zu sein. Basierend auf dem bewährten SuperTrend-Indikator überwacht dieses Tool das Kursgeschehen und benachrichtigt Sie sofort per E-Mail , wenn ein neues KAUF- oder VERKAUFSSIGNAL ausgelöst wird - keine verpassten Chancen mehr! ️ Hauptmerkmale: S
Dashboard Crossover EMA
Minh Phuong Phung
Indikatoren
Mit dem Dashboard-Crossover-Indikator , einem dynamischen Tool für seriöse Forex-Händler, erhalten Sie leistungsstarke Einblicke in den Handel. Dieses intelligente Dashboard liefert Echtzeit-Crossover-Signale von mehreren Indikatoren , für mehrere Währungspaare und über mehrere Zeitrahmen - alles in einem kompakten, leicht ablesbaren Panel. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Unterstützung : Scannen Sie sofort nach Crossover-Signalen (z. B. gleitende Durchschnitte, MACD, Stochastik, RSI-Crossover)
FREE
Littleboy EA
Minh Phuong Phung
Experten
LittleBoy EA Übersicht (für XAU/USD, nur Zeitrahmen M30) LittleBoy EA ist ein Expert Advisor, der für das Paar XAU/USD (Gold vs. USD) im Zeitrahmen M30 entwickelt wurde. Er nutzt eine Grid-Handelsstrategie , die es ihm ermöglicht, als Reaktion auf die Marktvolatilität mehrere Positionen gleichzeitig zu eröffnen und zu verwalten. Hauptmerkmale: Grid-Strategie-Logik Der EA kann mehrere Trades als Gruppe mit einem Pyramiding-Ansatz öffnen und sich so an Marktschwankungen anpassen. Order-Manage
Somi Auto Trailing stop EA
Minh Phuong Phung
Utilitys
Dies ist ein leistungsstarker halbautomatischer EA , der für aktive Händler entwickelt wurde, die eine bessere Kontrolle über ihre offenen Trades wünschen. Er kombiniert fortschrittliche Funktionen wie dynamische Trailing-Stops , automatisches DCA (Dollar-Cost Averaging) und ein intelligentes SL/TP-Synchronisationssystem , die alle über eine intuitive Schnittstelle mit Schaltflächen auf dem Chart gesteuert werden. Merkmale: 1. Intelligenter nachlaufender Stopp Passt Ihren Stop Loss automatisc
SmartTrader Signal
Minh Phuong Phung
Indikatoren
MultiSignal Pro - Handelsindikator Beschreibung: MultiSignal Pro ist ein umfassender Handelsindikator, der EMA-Crossover-Signale, die Erkennung von Pinbar-Mustern und die Analyse des Volumenprofils kombiniert , um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren . Wie man handelt: Einstiegs-Signale: Grüne Pfeile : Kaufsignale - Long-Positionen eingehen Rote Pfeile : Verkaufssignale - Short-Positionen eingehen Volumen-Analyse: Blaues Histogramm : Zeigt die Verteilung des Handelsvolumens über die Kursnivea
Smart Band
Minh Phuong Phung
Indikatoren
Smart Band Signal MT5 kombiniert adaptive Volatilitätsbänder mit Trend- und Momentumfiltern, um saubere Handelssignale zu erzeugen, die für Intraday- und Swing-Trader geeignet sind. Der Indikator passt die Bandbreite dynamisch an die Marktbedingungen an, markiert zuverlässig Umkehrungen und Ausbrüche und zeigt sofort umsetzbare grüne KAUF- und rote VERKAUFSSIGNALE auf dem Chart an. Wie die Signale generiert werden (klare Regeln) KAUFEN-Signal (Long): Der Kurs berührt oder schließt unter dem unte
TrendFusion 3
Minh Phuong Phung
Indikatoren
TrendFusion 3 - Dreifacher EMA-Trendsignalindikator TrendFusion 3 ist ein leistungsstarker Trendfolge-Indikator, der auf der Synergie von drei Exponential Moving Averages (EMAs) basiert und Händlern hilft, präzise Kauf- und Verkaufschancen zu erkennen. Wie es funktioniert Kombiniert kurzfristige, mittelfristige und langfristige EMAs, um den vorherrschenden Markttrend zu bestimmen. Kaufsignal : Wird ausgelöst, wenn der kurzfristige EMA den langfristigen EMA übersteigt und alle EMAs aufwärts
DualEdge Hedge
Minh Phuong Phung
Experten
DualEdge Hedge - Smart Hedging EA für MT5- Geeignet für den Gold (XAUUSD) Markt im Jahr 2025, optimiert für die Zeitrahmen M1 und M5. DualEdge Hedge ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5 , der entwickelt wurde, um profitable Handelsmöglichkeiten durch eine Pullback-Entry Hedging-Strategie zu nutzen. Der EA erkennt Kursrückgänge (Pullbacks) nach starken Bewegungen und eröffnet Positionen in beide Richtungen, wobei er einen intelligenten Absicherungsmechanismus anwendet, um d
FundPass EA
Minh Phuong Phung
Experten
FundPass EA - Das ultimative Tool zum Bestehen von Prop Firm Challenges (FTMO, Oanda, The5ers & mehr) FundPass EA wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen von Prop Firm Challenges wie FTMO, The5ers, Oanda, MFF und anderen zu erfüllen. Mit fortschrittlichem Risikomanagement und intelligenter Handelslogik maximiert dieser EA Ihre Chance, Bewertungen zu bestehen und Konsistenz auf finanzierten Konten zu erhalten. Hauptmerkmale: Automatisiertes Risikomanagement Eingebauter Schu
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension