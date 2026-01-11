Smart Reversal Dashboard

Smart Reversal Dashboard Indicator

Beschreibung:
Ein leistungsstarkes Multi-Indikator-Umkehrsignalsystem, das RSI, MACD und Stochastik-Oszillatoren kombiniert, um potenzielle Trendumkehrpunkte zu identifizieren. Der Indikator zeigt Kauf-/Verkaufssignale mit Pfeilen auf dem Chart an und enthält ein Echtzeit-Dashboard, das die aktuellen Indikatorwerte und Marktbedingungen anzeigt.

Hauptmerkmale:
- Multi-Indikator-Analyse: Kombiniert RSI, MACD und Stochastic für zuverlässige Umkehrsignale
- Visuelle Signale: Grüne Pfeile für Kaufsignale, rote Pfeile für Verkaufssignale
- Dashboard in Echtzeit: Zeigt aktuelle RSI-, MACD- und Stochastik-Werte mit farbkodierten Signalen
- Anpassbare Signalfilterung: Anpassung der erforderlichen Mindestsignale (1-3 Indikatoren) zur Steuerung der Signalhäufigkeit
- Rauschunterdrückung: Minimale Balken zwischen den Signalen filtern, um überfüllte Charts zu vermeiden
- Warnsystem: Optionale Warnungen für neue Signale
- Vollständig anpassbar: Alle Indikatorparameter und -stufen können angepasst werden

Wie zu verwenden:

1. Grundlegende Einrichtung:
- Ziehen Sie den Indikator per Drag & Drop auf Ihren Chart
- Die Standardeinstellungen eignen sich für die meisten Zeitrahmen
- Aktivieren Sie "Show Dashboard", um die Indikatorwerte in Echtzeit zu sehen.

2. Signal-Empfindlichkeit:
- Min_Signale = 1: Die meisten Signale (erfordert 1 von 3 Indikatoren zur Bestätigung)
- Min_Signale = 2: Ausgeglichene Signale (Standard, erfordert 2 von 3 Indikatoren)
- Min_Signale = 3: Weniger, hochwertige Signale (erfordert alle 3 Indikatoren)

3. Rauschfilter:
- Min_Bars_Between_Signals: Legen Sie die Mindestanzahl von Kerzen zwischen den Signalen fest (Standardwert: 15)
- Erhöhen Sie den Wert für weniger Signale (20-30 für weniger Rauschen)
- Verringern Sie den Wert für mehr Signale (10-15 für mehr Möglichkeiten)

4. Indikator Levels:
- RSI_Oversold (Standardwert: 30): Unterhalb dieses Niveaus wird eine Kaufbedingung ausgelöst
- RSI_Overbought (Standardwert: 70): Oberhalb dieses Niveaus wird eine Verkaufsbedingung ausgelöst
- Stoch_Oversold (Standardwert: 20): Stochastik-Kaufschwelle
- Stoch_Overbought (Standardwert: 80): Stochastische Verkaufsschwelle

5. Dashboard:
- Zeigt den aktuellen Signalstatus an (WAITING/BUY ZONE/SELL ZONE)
- Zeigt Bid/Ask-Kurse in Echtzeit an
- Farbcodierte Indikatorwerte für eine schnelle Analyse

Signal-Logik:
- KAUFEN-Signal: Erfordert minimale Signale, wenn RSI/MACD/Stochastic überverkaufte Bedingungen mit bullischem Crossover anzeigen
- VERKAUFSSIGNAL: Erfordert Mindestsignale, wenn RSI/MACD/Stochastic überkaufte Bedingungen mit bärischem Crossover anzeigen

Empfohlene Einstellungen:
- Scalping (M1-M5): Min_Signale = 1, Min_Bars_Between_Signale = 10
- Tageshandel (M15-H1): Min_Signale = 2, Min_Bars_Between_Signals = 15 (Standard)
- Swing-Handel (H4-D1): Min_Signale = 2-3, Min_Bars_Between_Signale = 20-30

Beste Paare:
Funktioniert gut bei allen wichtigen Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD (Gold), BTCUSD

Tipps:
- Kombinieren Sie mit der Preisaktionsanalyse für ein besseres Einstiegs-Timing
- Höhere Timeframes für stärkere Signale verwenden
- Passen Sie die Levels je nach Marktvolatilität an
- Aktivieren Sie Alarme für Echtzeit-Benachrichtigungen

Version: 1.00

