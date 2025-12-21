DualEdge Hedge - Smart Hedging EA für MT5- Geeignet für den Gold (XAUUSD) Markt im Jahr 2025, optimiert für die Zeitrahmen M1 und M5.





DualEdge Hedge ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um profitable Handelsmöglichkeiten durch eine Pullback-Entry Hedging-Strategie zu nutzen.





Der EA erkennt Kursrückgänge (Pullbacks) nach starken Bewegungen und eröffnet Positionen in beide Richtungen, wobei er einen intelligenten Absicherungsmechanismus anwendet, um das Risiko zu reduzieren. Mit optimierten Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen zielt das System darauf ab, stetige Erträge zu erzielen und gleichzeitig den Drawdown unter Kontrolle zu halten.

🔑 Hauptmerkmale:

Hedging-Strategie - Eröffnet ausgewogene Positionen während Pullbacks, um sowohl Trendfortsetzungen als auch Trendumkehrungen zu erfassen.

Intelligentes Risikomanagement - Einstellbare Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus zum Schutz des Kapitals.

Monatliches Potenzial - Entwickelt, um 10-70% Gewinn pro Monat zu erzielen, abhängig von den Marktbedingungen und Risikoeinstellungen.

Vollständig automatisiert - Arbeitet 24/5 ohne manuelle Eingriffe.

MT5 Ready - Optimiert für MetaTrader 5 mit schneller Ausführung und niedriger Latenz

Mit dem MT5 EA DualEdge Hedge können Sie sowohl die Anzahl der Orders als auch den Gesamtverlust des gesamten Korbes kontrollieren, wodurch er für Ihr Handelskapital geeignet ist. So können Sie selbstbewusst Gewinnziele für Ihr Konto festlegen und gleichzeitig das Risiko effektiv steuern.

⚙️ Empfohlene Einstellungen:

Zeitrahmen: M30 / H1

Paare: Wichtige Forex-Paare mit guter Volatilität (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)

Mindesteinlage: $1000+ (höheres Kapital für bessere Stabilität empfohlen)

Konto-Typ: Hedging aktiviert

DualEdge Hedge eignet sich für Händler, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag suchen, und bietet eine professionelle Lösung für den automatisierten Handel.



WENN SIE DIESE EA<> KAUFEN, KOMMENTIEREN SIE BITTE UND SENDEN SIE MIR EINE NACHRICHT, WIR HABEN EIN SETFILE FÜR SIE AUF IHR KONTO ABHÄNGEN