DualEdge Hedge

DualEdge Hedge - Smart Hedging EA für MT5- Geeignet für den Gold (XAUUSD) Markt im Jahr 2025, optimiert für die Zeitrahmen M1 und M5.


DualEdge Hedge ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um profitable Handelsmöglichkeiten durch eine Pullback-Entry Hedging-Strategie zu nutzen.


Der EA erkennt Kursrückgänge (Pullbacks) nach starken Bewegungen und eröffnet Positionen in beide Richtungen, wobei er einen intelligenten Absicherungsmechanismus anwendet, um das Risiko zu reduzieren. Mit optimierten Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen zielt das System darauf ab, stetige Erträge zu erzielen und gleichzeitig den Drawdown unter Kontrolle zu halten.

🔑 Hauptmerkmale:

  • Hedging-Strategie - Eröffnet ausgewogene Positionen während Pullbacks, um sowohl Trendfortsetzungen als auch Trendumkehrungen zu erfassen.

  • Intelligentes Risikomanagement - Einstellbare Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus zum Schutz des Kapitals.

  • Monatliches Potenzial - Entwickelt, um 10-70% Gewinn pro Monat zu erzielen, abhängig von den Marktbedingungen und Risikoeinstellungen.

  • Vollständig automatisiert - Arbeitet 24/5 ohne manuelle Eingriffe.

  • MT5 Ready - Optimiert für MetaTrader 5 mit schneller Ausführung und niedriger Latenz

Mit dem MT5 EA DualEdge Hedge können Sie sowohl die Anzahl der Orders als auch den Gesamtverlust des gesamten Korbes kontrollieren, wodurch er für Ihr Handelskapital geeignet ist. So können Sie selbstbewusst Gewinnziele für Ihr Konto festlegen und gleichzeitig das Risiko effektiv steuern.

    ⚙️ Empfohlene Einstellungen:

    • Zeitrahmen: M30 / H1

    • Paare: Wichtige Forex-Paare mit guter Volatilität (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)

    • Mindesteinlage: $1000+ (höheres Kapital für bessere Stabilität empfohlen)

    • Konto-Typ: Hedging aktiviert

    DualEdge Hedge eignet sich für Händler, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag suchen, und bietet eine professionelle Lösung für den automatisierten Handel.

    WENN SIE DIESE EA<> KAUFEN, KOMMENTIEREN SIE BITTE UND SENDEN SIE MIR EINE NACHRICHT, WIR HABEN EIN SETFILE FÜR SIE AUF IHR KONTO ABHÄNGEN


    Empfohlene Produkte
    Xgrid Scalper MT5
    Prafull Manohar Nikam
    Experten
    Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
    Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
    Vyom Tekriwal
    5 (1)
    Experten
    Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für den Intraday-Handel mit dem BTCUSD-Paar entwickelt wurde. Es integriert eine leistungsstarke Kombination aus Elliott-Wellen-Theorie, harmonischer Mustererkennung, künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernalgorithmen, um präzise Handelssignale und intelligentes Positionsmanagement zu liefern. Das Herzstück von Bitcoin Rocket Pro AI ist sein mehrschichtiges Analysesystem. Der
    Rise N Shine
    Nurgul Alkis
    Experten
    Rise N Shine: Entfesseln Sie die Kraft der Algorithmen Rise N Shine übertrifft die Grenzen gewöhnlicher Expert Advisors (EAs) bei weitem   und ist ein sorgfältig gestaltetes algorithmisches Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, über ein breites Spektrum von Marktbedingungen hinweg konstante Rentabilität zu erzielen. Entwickelt von einem quantitativen Trader mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz (9 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement) nutzt Rise N Shine einen proprietären Handels, der durch rigo
    Maarten Gale
    Burak Enes Aydin
    Experten
    30 Usd FÜR EINE BEGRENZTE ZEIT SO KÖNNEN SIE ES TESTEN Maarten Gale Ea umfasst die Standard-Martingale-Strategie und die Reverse-Martingale-Strategie. Für die umgekehrte Martingal-Strategie müssen Sie nur den Modus Opposite aktivieren. Im Gegensatz zum normalen Martingal bestimmt dieses System die Gewinnmitnahme auf der Grundlage einer prozentualen Berechnung, anstatt Hunderte von Lots für kleine Gewinne zu öffnen. Es beinhaltet auch die Auto-Lot-Funktion, die sich nach Ihrer Kontogröße und I
    Neon Ash UsdJpy 1H
    Burak Enes Aydin
    Experten
    Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den Handel mit dem Währungspaar USD/JPY auf einem 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) entwickelt und nutzt eine Kombination technischer Indikatoren, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Strategie basiert auf Stochastik, Bulls Power, gleitenden Durchschnitten und Pin Bar-Mustern , die einen dynamischen und strukturierten Ansatz für die Marktbedingungen gewährleisten. Hauptmerkmale: Stochastischer Oszillator: Verwendet %K-Periode (16), %D-Periode (
    MOVING 5 best expert advisor For all symbols
    Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
    Experten
    Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
    Willain72ATM
    He Ping Qing
    Experten
    Diese Strategie ist hauptsächlich für audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) und andere Währungen geeignet. Sie verwendet Batch-Closing und Hedging-Strategien, mit einer maximalen Position von 9 Aufträgen. 10 Jahre lang beträgt der maximale gleitende Verlust etwa 1.000$, und die durchschnittliche monatliche Rendite beträgt etwa 5-10%. Es wird empfohlen, 2-3 Währungen mit 3000usd zu handeln. Beschreibung der Parameter: Clots: anfängliche Einzelmenge; NoTrade1: Keine Handelszeit 1, es wird empfohl
    Meta Cove AI
    Akshay Marjit
    Experten
    MetaCove AI: Präzisions-Pullback-Engine (v1.2) Ein fortschrittliches, vollautomatisiertes algorithmisches Handelssystem von Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Überblick: Die MetaCove AI: Precision Pullback Engine ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um risikoarme Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit in Trendmärkten zu identifizieren. Das System ist vollständig automatisiert un
    Huki hedge sideway
    Vu Kim Huyen
    Experten
    Dies ist ein Hedge EA für seitwärts laufende Märkte Der Markt bewegt sich zu 80% der Zeit seitwärts. Dieser EA zeigt in dieser Phase gute Leistungen und akzeptiert Stop-Losses (SL) in Zeiten starker Nachrichten und starker Trends. Der Vollzeit-Backtest zeigt gute Ergebnisse, aber wenn Sie ihn live laufen lassen und den EA in kritischen Phasen ein- und ausschalten, wird seine Effizienz noch höher sein. Vorteile: Take Profit (TP) für einzelne Orders , was für die Minimierung von Slippage sehr vor
    Gold Aurefix MT5
    Mose' Panizza
    Experten
    GOLD AUREFIX MT5 Fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für XAUUSD GOLD AUREFIX MT5 stellt die nächste Generation des algorithmischen Handels für Gold (XAUUSD) dar und wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und eine professionelle Ausführung unter schnell wechselnden Marktbedingungen suchen. Dieser Expert Advisor wurde speziell für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt und kombiniert eine intelligente Preis-Aktions-Logik mit adaptiven Marktfiltern, um in unte
    Intersection EA
    Kalinka Capital OU
    Experten
    Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
    Gold Scalper Beta
    Gabriel Katao Silwamba
    Experten
    Der Katsil Scalper ist ein innovativer Ansatz für den Finanzmarkt, der in jahrelanger, sorgfältiger Forschung und Entwicklung entwickelt wurde. Diese Strategie verkörpert die Essenz der kultigen Marke Katsil, die für ihre Mischung aus Raffinesse, Exzellenz und Liebe zum Detail bekannt ist. Mit Hilfe modernster Technologie soll der Katsil Scalper denjenigen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, die eine Führungsposition auf dem Finanzmarkt anstreben. Die Methode zeichnet sich durch ihre Fähigkei
    GoldCraft EA
    Nguyen Ngoc Phuoc
    Experten
    **GoldCraft EA - Fortgeschrittener Gold-Handelsroboter** Nutzen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit GoldCraft EA, einem Premium Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Dieser hochentwickelte Bot kombiniert technische Analyse mit robustem Risikomanagement, um die Rentabilität zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. **Schlüsselmerkmale:** - **Trendfolgestrategie**: Nutzt die gleitenden Durc
    Gold StronGer
    Fabio Fidelis Costa
    Experten
    MT4 VERSION: https://www.mql5.com/pt/market/product/121304 Entdecken Sie einen automatisierten Handelsroboter, der speziell für den XAUUSD entwickelt wurde, um effizient zu arbeiten, ohne riskante Strategien wie Martingale, Averaging oder Grid zu verwenden. Dieser Expert Advisor wurde rigoros getestet und genehmigt, um Stabilität und konsistente Ergebnisse in verschiedenen Marktszenarien zu gewährleisten. Hauptmerkmale: Fortgeschrittene und sichere Strategie: Der Roboter verwendet eine Kombi
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experten
    Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
    KPG Q8 Scalper
    Le Uyen Phuong Nguyen
    Experten
    KPG Q8 Scalper Bot BillionKPG Club - Ständig aktualisiert - Aktivierungen: 5 Hallo, Trader! KPG Q8 Scalper Bot - der technologische Krieger des BillionKPG Clubs - wurde entwickelt, um Ihr ultimativer Assistent für Gold, Forex, Krypto und Aktien zu sein. Mit der Fähigkeit, frühzeitige Umkehrungen zu erkennen, helfe ich Ihnen, Höchststände zu vermeiden und Tiefststände zu verkaufen , was mich zum perfekten Partner für den Scalp-Handel mit hoher Gewinnrate macht. Meine Spezialität? Multi-Market-Sca
    Ilan
    Andrey Khatimlianskii
    4.71 (7)
    Experten
    Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
    Aras EA
    Abdurahim Aras
    Experten
    ARAS EA - KI-unterstützter | fortgeschrittener algorithmischer Handelsexperten-Berater ARAS EA ist eine mehrschichtige algorithmische Handelsplattform, die sich an dynamische Marktbedingungen anpassen kann. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, den umfangreichen Strategieoptionen, der fortschrittlichen Integration von künstlicher Intelligenz und dem detaillierten Risikomanagement bietet er eine umfassende Lösung für Trader aller Ebenen. Benutzeroberfläche und Schaltflächenfunktionen Op
    SmartEdgeAnalyzer
    Abenathi Ntwana
    Experten
    Smart Edge Analyzer - Begrenzen Sie Ihr Risiko. Meistern Sie Ihren Markt. Smart Edge Analyzer ist ein leistungsstarker vollautomatischer Handelsroboter für Händler, die intelligente, präzisionsgesteuerte Markteintritte wünschen - ohne einen Finger zu rühren. Ursprünglich als manuelles Signal-Tool entwickelt, wurde Smart Edge Analyzer vollständig aufgerüstet, um echte Trades automatisch auf der Grundlage fortschrittlicher technischer Bedingungen zu platzieren. Er kombiniert eine robuste Markta
    Flex Gold System
    Pirasingh Jiachanont
    Experten
    Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
    Bull EA EurUsd MT5
    Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
    3 (2)
    Experten
    Ein Experte, der auf Preisaktionen basiert Mit moderner Strategie Kann in den beliebtesten Symbolen des Marktes verwendet werden Kann in den oben genannten Zeitrahmen verwendet werden Geringes Risiko, guter Backtest Attribute: Kann für das Währungspaar EURUSD verwendet werden Kann in den Zeitrahmen H1, H4, D1 verwendet werden Hat TP und SL Mit ausreichenden und einfachen Einstellungen Mit lebenslanger Autorenunterstützung Sehr niedriger Preis Guter Backtest Schönes Panel Ausbaufähig und aktual
    Loophole
    Vladimir Lekhovitser
    5 (1)
    Experten
    Live-Signal Finden Sie mehr hier:   https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen  PrizmaL-Kanal   abonnieren! Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet. Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Re
    Gold Catalyst EA MT5
    Malek Ammar Mohammad Alahmer
    Experten
    Fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für Gold Gold Catalyst EA MT5 ist eine vollständig automatisierte Handelslösung, speziell optimiert für XAU/USD (Gold) . Durch die Kombination von Trendfolge-Strategien , Preisaktions-Bestätigungen und einer dynamischen Risikosteuerung zeigte dieser EA während über einjähriger Tests unter realen Marktbedingungen eine stabile und zuverlässige Performance. 1. Strategieüberblick Gold Catalyst EA MT5 verfolgt einen systematischen Ansatz, der Folgendes
    Multi Timeframe Swing EA for gold
    Zhicheng Zhong
    Experten
    MSS_Pro_MTF ist ein professioneller Multi-Timeframe Swing Trading Expert Advisor für die MetaTrader 5 Plattform. Dieses System kombiniert fortschrittliche Swing-Identifikationstechniken mit Fibonacci-Handelsstrategien, um Markttrends genau zu erfassen und gleichzeitig eine strenge Risikokontrolle zu gewährleisten. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Analyse Überwacht gleichzeitig hohe/niedrige Timeframes (anpassbar) - identifiziert Trendrichtung auf höherem Timeframe und präzise Einstiege auf niedri
    Mushroom Multi Level recovery zone
    Thawinchai Waharam
    Experten
    Pilz: Mehrstufige bidirektionale Strategie1. Überblick über die Strategie: Multi-Level Bi-Directional Diese Strategie zielt darauf ab, Gewinne zu erzielen, indem sie die Richtung des Marktes vorwegnimmt. Normalerweise bewegt sich der Kurs in eine Trendrichtung, so dass der Einstieg in den Handel wie folgt erfolgt: Buy Stop: In der Erwartung, dass der Kurs weiter steigt Sell Stop: In der Erwartung, dass der Preis weiter fällt Da sich der Markt jedoch in beide Richtungen bewegen kann, ist das Syst
    SynAIpse MT5
    Mark Taylor
    Experten
    SynAIpse EA bringt Ihren Handel auf die nächste Stufe mit diesem fortschrittlichen KI-Tool für den Finanzhandel, das entwickelt wurde, um wichtige Währungspaare mit einer Mischung aus KI und ergänzenden Erholungstechniken strategisch zu handeln. SynAIpse EA basiert auf der innovativen Smart Fully Automated Trading Technology und beinhaltet eine vollständig API-unabhängige KI-Entscheidungs-Engine in Verbindung mit hochentwickelten Filtern und Erholungstechnologien, um die Rentabilität zu maximie
    Ichimoku Gold Scalper
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Experten
    Ichimoku Gold Scalper EA Automatisiertes Handelssystem für Gold (XAU/USD) Überblick Ichimoku Gold Scalper ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für das Scalping von Gold (XAU/USD) entwickelt wurde und den Ichimoku Kinko Hyo-Indikator mit einem intelligenten Rastersystem kombiniert. Er beinhaltet ein fortschrittliches Risikomanagement und ist ideal für Finanzierungskonten. Hauptmerkmale Ichimoku-Filterung Verwendet die 5 Ichimoku-Linien zur Bestätigung von Trends Handelt nur,
    HFT SP500 Master
    EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
    Experten
    Erkunden Sie einzigartige Chancen mit Präzision in entscheidenden Momenten des Finanzmarktes. Sie werden in der Lage sein, Trades mit einer Strategie auszuführen, die große Banken und Broker durch Hochfrequenz-Handelsroboter nutzen. Breaking News hat sich seit Jahren bewährt - die Strategie wurde zunächst manuell entwickelt und dann sorgfältig automatisiert, um sicherzustellen, dass sie genau so funktioniert, wie es für eine hohe Performance erforderlich ist. Als ich diese Strategie entwickelt
    Gold Zombie XAUUSD h1
    Raphael Schwietering
    1 (2)
    Experten
    GOLD Zombie - Intelligente Präzision auf XAUUSD H1 Backtested von 2024 bis heute | Gebaut für Live-Märkte | Prop Firm Ready GOLD Zombie ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD H1 mit chirurgischer Präzision und starker Risikokontrolle entwickelt wurde. GOLD Zombie wurde entwickelt, um sich unter modernen Marktbedingungen auszuzeichnen und passt sich intelligent an die Volatilität an, während er gleichzeitig eine strenge Handelsdisziplin beibehält - id
    MA Momentum Scalper
    Ming Ying Lee
    Experten
    Verbessern Sie Ihr Trading mit fortschrittlichen Moving Average Crossover-Strategien. Aufbauend auf dem Erfolg des AI Momentum Scalper liefert der MA Momentum Scalper einen verfeinerten Ansatz für den Markteintritt, der die Kraft von Moving Average Crossovers nutzt, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. $499 (6 Exemplare verbleiben zu diesem Preis, Endpreis wird $999 sein) Warum gleitende Durchschnittsüberkreuzungen funktionieren Der MA Momentum Scalper macht sich ein
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experten
    AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Experten
    Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Experten
    Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Experten
    [guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Experten
    Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
    Weitere Produkte dieses Autors
    SuperTrend Alert with Email Notification
    Minh Phuong Phung
    Indikatoren
    SuperTrend Alert mit E-Mail-Benachrichtigung - Ihr intelligenter Marktwächter! Überblick: SuperTrend Alert mit E-Mail-Benachrichtigung ist ein leichtgewichtiges und leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, Trendänderungen in Echtzeit voraus zu sein. Basierend auf dem bewährten SuperTrend-Indikator überwacht dieses Tool das Kursgeschehen und benachrichtigt Sie sofort per E-Mail , wenn ein neues KAUF- oder VERKAUFSSIGNAL ausgelöst wird - keine verpassten Chancen mehr! ️ Hauptmerkmale: S
    Dashboard Crossover EMA
    Minh Phuong Phung
    Indikatoren
    Mit dem Dashboard-Crossover-Indikator , einem dynamischen Tool für seriöse Forex-Händler, erhalten Sie leistungsstarke Einblicke in den Handel. Dieses intelligente Dashboard liefert Echtzeit-Crossover-Signale von mehreren Indikatoren , für mehrere Währungspaare und über mehrere Zeitrahmen - alles in einem kompakten, leicht ablesbaren Panel. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Unterstützung : Scannen Sie sofort nach Crossover-Signalen (z. B. gleitende Durchschnitte, MACD, Stochastik, RSI-Crossover)
    FREE
    Littleboy EA
    Minh Phuong Phung
    Experten
    LittleBoy EA Übersicht (für XAU/USD, nur Zeitrahmen M30) LittleBoy EA ist ein Expert Advisor, der für das Paar XAU/USD (Gold vs. USD) im Zeitrahmen M30 entwickelt wurde. Er nutzt eine Grid-Handelsstrategie , die es ihm ermöglicht, als Reaktion auf die Marktvolatilität mehrere Positionen gleichzeitig zu eröffnen und zu verwalten. Hauptmerkmale: Grid-Strategie-Logik Der EA kann mehrere Trades als Gruppe mit einem Pyramiding-Ansatz öffnen und sich so an Marktschwankungen anpassen. Order-Manage
    Somi Auto Trailing stop EA
    Minh Phuong Phung
    Utilitys
    Dies ist ein leistungsstarker halbautomatischer EA , der für aktive Händler entwickelt wurde, die eine bessere Kontrolle über ihre offenen Trades wünschen. Er kombiniert fortschrittliche Funktionen wie dynamische Trailing-Stops , automatisches DCA (Dollar-Cost Averaging) und ein intelligentes SL/TP-Synchronisationssystem , die alle über eine intuitive Schnittstelle mit Schaltflächen auf dem Chart gesteuert werden. Merkmale: 1. Intelligenter nachlaufender Stopp Passt Ihren Stop Loss automatisc
    SmartTrader Signal
    Minh Phuong Phung
    Indikatoren
    MultiSignal Pro - Handelsindikator Beschreibung: MultiSignal Pro ist ein umfassender Handelsindikator, der EMA-Crossover-Signale, die Erkennung von Pinbar-Mustern und die Analyse des Volumenprofils kombiniert , um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren . Wie man handelt: Einstiegs-Signale: Grüne Pfeile : Kaufsignale - Long-Positionen eingehen Rote Pfeile : Verkaufssignale - Short-Positionen eingehen Volumen-Analyse: Blaues Histogramm : Zeigt die Verteilung des Handelsvolumens über die Kursnivea
    Smart Band
    Minh Phuong Phung
    Indikatoren
    Smart Band Signal MT5 kombiniert adaptive Volatilitätsbänder mit Trend- und Momentumfiltern, um saubere Handelssignale zu erzeugen, die für Intraday- und Swing-Trader geeignet sind. Der Indikator passt die Bandbreite dynamisch an die Marktbedingungen an, markiert zuverlässig Umkehrungen und Ausbrüche und zeigt sofort umsetzbare grüne KAUF- und rote VERKAUFSSIGNALE auf dem Chart an. Wie die Signale generiert werden (klare Regeln) KAUFEN-Signal (Long): Der Kurs berührt oder schließt unter dem unte
    TrendFusion 3
    Minh Phuong Phung
    Indikatoren
    TrendFusion 3 - Dreifacher EMA-Trendsignalindikator TrendFusion 3 ist ein leistungsstarker Trendfolge-Indikator, der auf der Synergie von drei Exponential Moving Averages (EMAs) basiert und Händlern hilft, präzise Kauf- und Verkaufschancen zu erkennen. Wie es funktioniert Kombiniert kurzfristige, mittelfristige und langfristige EMAs, um den vorherrschenden Markttrend zu bestimmen. Kaufsignal : Wird ausgelöst, wenn der kurzfristige EMA den langfristigen EMA übersteigt und alle EMAs aufwärts
    FundPass EA
    Minh Phuong Phung
    Experten
    FundPass EA - Das ultimative Tool zum Bestehen von Prop Firm Challenges (FTMO, Oanda, The5ers & mehr) FundPass EA wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen von Prop Firm Challenges wie FTMO, The5ers, Oanda, MFF und anderen zu erfüllen. Mit fortschrittlichem Risikomanagement und intelligenter Handelslogik maximiert dieser EA Ihre Chance, Bewertungen zu bestehen und Konsistenz auf finanzierten Konten zu erhalten. Hauptmerkmale: Automatisiertes Risikomanagement Eingebauter Schu
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension