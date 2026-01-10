Dashboard Crossover EMA

Mit dem Dashboard-Crossover-Indikator, einem dynamischen Tool für seriöse Forex-Händler, erhalten Sie leistungsstarke Einblicke in den Handel. Dieses intelligente Dashboard liefert Echtzeit-Crossover-Signale von mehreren Indikatoren, für mehrere Währungspaare und über mehrere Zeitrahmen - alles in einem kompakten, leicht ablesbaren Panel.

🔍 Hauptmerkmale:

  • Multi-Timeframe-Unterstützung: Scannen Sie sofort nach Crossover-Signalen (z. B. gleitende Durchschnitte, MACD, Stochastik, RSI-Crossover) über Zeitrahmen von M1 bis MN1. Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Dashboard bietet Ihnen einen Überblick über die gesamte Marktlandschaft.

  • Multi-Währungspaare überwachen: Überwachen und vergleichen Sie Signale von Dutzenden von Devisenpaaren gleichzeitig. Von den Hauptwährungen (EUR/USD, GBP/USD) bis hin zu den Nebenwährungen und Exoten - verpassen Sie nie eine Gelegenheit aufgrund von Paarblindheit.

  • Anpassbare Signalfilter: Wählen Sie, welche Crossover-Typen Sie verfolgen möchten. Legen Sie Ihre bevorzugten schnellen und langsamen Indikatoreinstellungen (z. B. MA 5/20, RSI 14 Level Crossing, MACD Signal Cross) und Zeitrahmen pro Paar fest, um das Tool an Ihre Strategie anzupassen.

  • Signalwarnungen in Echtzeit: Erhalten Sie sofortige Warnungen per Pop-up, Ton, E-Mail oder Push-Benachrichtigung, wenn neue Crossovers auftreten. Bleiben Sie informiert, egal ob Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen oder aus der Ferne handeln.

  • Farbkodierte Visualisierungen: Die übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche hebt steigende und fallende Crossovers mithilfe anpassbarer Farbschemata hervor. Erkennen Sie Trendwechsel und potenzielle Ein- oder Ausstiegsmöglichkeiten mit einem Blick.

  • Interaktive Dashboard-Oberfläche: Sortieren Sie nach Symbol, Zeitrahmen oder Signaltyp. Bewegen Sie den Mauszeiger, um Signaldetails anzuzeigen. Klicken Sie, um den entsprechenden Chart direkt in MT4/MT5 zu öffnen.

  • Leicht und schnell: Optimiert für das Scannen einer großen Anzahl von Symbolen und Zeitrahmen, ohne Ihr Terminal zu verlangsamen. Ideal für Händler, die eine vollständige Markttransparenz wünschen, ohne die Leistung der Plattform zu beeinträchtigen.

🛠 Anwendungsfälle:

  • Bestätigen Sie die Trendstärke, indem Sie Crossover-Signale über höhere Zeitrahmen abgleichen.

  • Erkennen Sie frühzeitige Umkehrungen durch Signale mit niedrigerem Zeitrahmen.

  • Überwachen Sie Ihre Watchlist mit Symbolen effizienter.

  • Kombinieren Sie mit Ihrer bestehenden Handelsstrategie für ein genaueres Timing und eine genauere Bestätigung.

✅ Warum dieses Dashboard verwenden?

Wenn Sie es leid sind, zwischen Charts hin und her zu springen oder wichtige Setups zu verpassen, ist das Crossover Dashboard die ultimative Lösung für Sie. Ganz gleich, ob Sie manuell handeln oder Signale in einen Expert Advisor einspeisen, dieses Tool verschafft Ihnen einen Vorsprung, indem es Ihnen zeigt, wo sich das Momentum aufbaut - noch bevor die Masse es sieht.


