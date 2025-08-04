Crude Oil Robot MT5

4.75

Der beste Öl-Handelsroboter der Welt. Crude Oil Robot ist der unangefochtene, erstklassige Handelsroboter, der für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohölinstrument entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System, das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt, die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die speziell auf den ÖL-Markt zugeschnitten sind, wie z.B.: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical Risk, Arabian Silence Hours und Trade Following News. Diese fortschrittlichen Tools ermöglichen es dem Roboter, auf reale Markttreiber zu reagieren, was ihm einen erheblichen Vorteil gegenüber seinen Mitbewerbern verschafft. Darüber hinaus verfügt er über alle wesentlichen und bewährten Funktionen wie Take-Profit, Stop-Loss, Positionsmanagement, Grid-Strategie sowie erweiterte Sicherheits- und Risikokontrolleinstellungen. Dies macht ihn zu einem vielseitigen und leistungsstarken Werkzeug für Händler, die sich auf den Ölmarkt konzentrieren. Wenn Sie es mit dem Ölhandel ernst meinen, ist Crude Oil Robot die einzige Wahl. Der beste ÖL-Handelsroboter der Welt, der entwickelt wurde, um diesen Markt wirklich zu verstehen. Das detaillierte Handbuch ist in 9 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf des Roboters senden Sie mir bitte eine private Nachricht, und ich werde Ihnen Zugang zur Gruppe sowie das Handbuch schicken, und unser Support wird Ihnen bei allem helfen.

Der ermäßigte Preis beträgt $999 bis zum 31. Dezember 2025, der Preis ohne Ermäßigung beträgt $1999.

Nach dem Kauf oder der Miete von Crude Oil Robot, können Sie eines unserer Tools kostenlos erhalten (Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot oder Gold Indicator)

Merkmale:

  • Nachrichten-Filter
  • Alle Updates kostenlos
  • Beliebtes XTIUSD-Paar oder beliebiges Rohöl-Instrument
  • Ein getestetes Produkt, entwickelt von erfahrenen Programmierern
  • Schnelle Installation, nur wenige Parameter müssen geändert werden
  • Private Gruppe mit engagiertem Support, der Sie bei jedem Schritt unterstützt
  • Exklusive Funktionen, die speziell auf den ÖL-Markt zugeschnitten sind, wie z.B.: Volatilitätsanomalie-Filter, Geopolitisches Risiko, Arabische Stille Stunden und Trade Following News.

Parameter:

  • Lose
  • Gewinnmitnahme Pips
  • Gewinnmitnahme-Währung
  • Stop-Loss-Knipse
  • Stop-Loss-Währung
  • Volatilität Anomalie-Filter
  • Geopolitisches Risiko Motor
  • Arabische Stille Stunden
  • Handel nach Nachrichten
  • Die magische Zahl - kann auf eine beliebige Zahl geändert werden
  • News Filter - Aktivierung des Newsfilters zum Blockieren neuer Trades
  • Handelskommentar - kann beliebig geändert werden, dieser Kommentar ist in der Historie sichtbar
  • Report For USD (true/false) - Auswahl der Währung, für die die Nachrichten in den Filter aufgenommen werden
  • doNotTradeBefore/AfterInMinutes - 60 Minuten vor und 60 Minuten nach der Nachricht, in denen EA keine neuen Trades platzieren kann
  • Handelstage und Handelszeiten - Sie können jeden Tag zwischen Montag und Freitag ändern oder ausschließen und die Handelszeiten ändern oder auswählen, dass der EA 24/7 arbeitet
  • Panel anzeigen - wir haben für alle unsere Roboter das gleiche Panel-Design verwendet, in dem der tägliche Gewinn, die täglichen Pips, die aktuelle Sitzung, der Forex-Kalender und der Spread angezeigt werden, sowie Schaltflächen zum manuellen Schließen von Positionen. Alle unsere Roboter sind einzigartig, aber wir verwenden das gleiche Panel, um Nachrichten und andere Informationen anzuzeigen.

Wie testet man den COR im MetaTrader 5-Tester richtig?
Bitte wählen Sie eine Einzahlung von 3000 oder einen anderen Betrag, ein benutzerdefiniertes Datum, wählen Sie Every tick, Lots 0.50 oder mehr und wählen Sie einen Leverage 1:100 oder mehr, dann klicken Sie auf die Schaltfläche Start im MetaTrader 5-Tester. Wenn Sie einen niedrigeren Hebel einstellen, wird das Ergebnis etwas schlechter ausfallen, während Sie mit einem höheren Hebel ein besseres Ergebnis erzielen würden.

Wie starte ich:
Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eine private Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Gehen Sie auf die Registerkarte "Käufe" und machen Sie einen Screenshot. Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie Zugang zu einer Gruppe, in der unser Support und andere Nutzer Ihnen bei allem helfen und Sie sich über diesen EA austauschen können. Schalten Sie den Algo-Handel in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA zum H1-Chart des WTIUSD hinzu, stellen Sie alles entsprechend der Anleitung ein und das war's. Der Rohöl-Roboter kann mit jedem Forex-Broker und auf jedem Konto verwendet werden, aber Konten mit niedrigem Spread werden empfohlen. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, so dass er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.

Informationen:

  • Paar: XTIUSD
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindestmengen: 0.50
  • Plattform: MetaTrader 5
  • Mindesteinlage: 3000
  • Art des Kontos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN

Updates:
Die aktuelle Version dieses Roboters ist 2.0. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT5-Plattform verfügbar.

Preis:
Der Roboter kostet $999 und kann mit jedem Forex Broker verwendet werden. Bitte senden Sie mir eine private Nachricht nach dem Kauf des EA, und ich gebe Ihnen Zugang zu der Gruppe, in der Sie Unterstützung erhalten und über den Roboter diskutieren können. Dieser Roboter wird auf der Grundlage von Kunden- und unseren eigenen Vorschlägen weiterentwickelt werden. Wenn Sie interessante Ideen haben, was wir noch in diesen EA einbauen können, kontaktieren Sie bitte unser Team.

Bewertungen 12
Fares3D
336
Fares3D 2025.09.02 14:40 
 

I have purchased many EA's from this developer. This should work great as the others. Excellent support team if you face any problems.

superusdc
66
superusdc 2025.09.01 18:36 
 

So, I'm satisfied with the Crude Oil Robot. I first tested it with a small amount of real money and then gradually increased the lot size. So far, I've been making good profits of about $100 a day. I don't want to risk more, but it's enough for me. One of the best; my desired take-profit price is usually reached after two hours.

nataworld
220
nataworld 2025.08.29 19:41 
 

I have recently purchased this EA and the performance on demo has been nothing short from the BT results. I will run on live account and be back with an honest and fair review. The support team has been efficient with clarity shared on grey areas.

Auswahl:
Fares3D
336
Fares3D 2025.09.02 14:40 
 

I have purchased many EA's from this developer. This should work great as the others. Excellent support team if you face any problems.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.09.02 14:43
You are welcome👍📊
superusdc
66
superusdc 2025.09.01 18:36 
 

So, I'm satisfied with the Crude Oil Robot. I first tested it with a small amount of real money and then gradually increased the lot size. So far, I've been making good profits of about $100 a day. I don't want to risk more, but it's enough for me. One of the best; my desired take-profit price is usually reached after two hours.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.09.01 18:42
You are welcome👍📊
nataworld
220
nataworld 2025.08.29 19:41 
 

I have recently purchased this EA and the performance on demo has been nothing short from the BT results. I will run on live account and be back with an honest and fair review. The support team has been efficient with clarity shared on grey areas.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.08.29 20:03
You are welcome👍📊
Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.08.22 01:53 
 

I’ve run COR for a little over two weeks and results have been consistently profitable. Follow the install guide, use the recommended brokers, and backtest first—do that and this EA performs very well. Support has also been first-rate.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.08.22 07:36
You are welcome👍📊
Htet Wai Oo
164
Htet Wai Oo 2025.08.15 10:30 
 

This EA is really awesome. Good support and fast response. Hhghly recommended.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.08.15 11:48
You are welcome👍📊
adammt4
91
adammt4 2025.08.09 13:24 
 

Very happy with CRUDE OIL EA, already had 4 profitable trades in 3 days, and looking forward to many more. The EA is very easy to use, and the support is A+. Highly recommended.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.08.09 14:24
You are welcome👍📊
Charles Philippe Martel
1716
Charles Philippe Martel 2025.08.09 12:34 
 

New on this Robot! Great support like always !!

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.08.09 14:25
You are welcome👍📊
2103119371
79
2103119371 2025.08.07 15:56 
 

pour l'instant le bot est 4 en 4 super content

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.08.07 16:13
You are welcome👍📊
ewapas7649
121
ewapas7649 2025.08.06 20:39 
 

This is another MQL bot – I think I have them all. I ran it on a demo last night and I'm impressed. Thank you very much.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.08.06 21:08
You are welcome👍📊
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.08.06 12:51 
 

I changed my mind due to the mediocrity of the developer's advisors and his disgusting attitude towards those who gave him money and bought his advisors. The reward-to-risk ratio of $15/$5,000 is according to the manual, but in reality, the risk is even higher. The sales module was added in October, and all sales tests before October were inaccurate.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.08.06 13:34
You are welcome👍📊
andywhfung
212
andywhfung 2025.08.06 12:26 
 

I bought this EA yesterday and I've already seen profitable results. It's great!

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.08.06 12:29
You are welcome👍📊
CHECKMARK GmbH
1946
Markus Johannes Goss 2025.08.05 14:18 
 

This is my next purchase from MQL BLUE, it looks like another great robot at a very affordable price. Thanks

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.08.05 14:20
You are welcome👍📊
Antwort auf eine Rezension