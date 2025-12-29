!!!Rabatt für 449.00 USD für 3 Monate!!! (rabatt endet am samstag, 31.01.2026)





Nur Gold und Silber 💸💸💸

Achtung: Mindestguthaben ist 1000 USD mit Hebelwirkung 1:100

Zeitrahmen: D1

weitere Einstellungen im Album (Screenshots)





Big Monster Gold und Silber v1.13

Big Monster Gold and Silver ist ein hochentwickelter, vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er nutzt eine robuste Triple-EMA-Trendfolgestrategie in Kombination mit einem intelligenten Pyramidensystem, um die Gewinne bei starken Marktbewegungen zu maximieren und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement zu gewährleisten.

Die Version 1.13 enthält wichtige Stabilitäts-Updates, einschließlich einer erweiterten Margin-Validierung und Anti-Spam-Protokollen, um eine nahtlose Ausführung auch bei hochvolatilen Instrumenten wie Gold (XAUUSD) und Silber zu gewährleisten.

Kernstrategie

Der EA identifiziert die Marktrichtung anhand von drei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (Slow, Medium und Fast).

Trend-Filter: Trades werden nur dann initiiert, wenn der Kurs durchgehend über den drei EMA-Levels liegt, um sicherzustellen, dass Sie immer auf der richtigen Seite des Momentums stehen.

Intelligentes Pyramidieren: Anstelle eines einzelnen Einstiegs baut der EA eine Positionspyramide auf, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt, wodurch die potenziellen Erträge erhöht werden, ohne das anfängliche Risiko zu hoch anzusetzen.

Virtuelles Management: Verwendet eine virtuelle Take-Profit-Logik, die auf dem anfänglichen Einstiegskurs basiert, um kumulierte Gewinne zu schützen.

Hauptmerkmale in v1.13

Erweiterte Margin-Kontrolle: Berechnet automatisch die erforderliche Margin vor der Ausführung. Wenn das Konto nicht ausreichend gedeckt ist, unterbricht der EA den Handel, um "No Money"-Fehler zu vermeiden.

Anti-Spam-Protokoll: Verfügt über einen eingebauten Cooldown-Timer, der das Aufblähen der Protokolldatei und Ausführungsfehler bei volatilen Marktbedingungen oder Serverabweisungen verhindert.

Dynamische Lot-Normalisierung: Vollständig kompatibel mit allen Brokern. Der EA erkennt automatisch die minimalen Volumenschritte des Brokers (SYMBOL_VOLUME_STEP), um "Invalid Volume"-Fehler zu vermeiden.

Auto-Lot-Skalierung: Optionale Compounding-Funktion, die die Handelsgrößen basierend auf Ihrem Kontostand skaliert.

Netting & Hedging bereit: Optimiert für beide Kontotypen, mit spezieller Logik für die Volumenakkumulation in Netting-Umgebungen.

Eingabe-Parameter

Lot-Einstellungen: Basis-Lot, Auto-Lot-Umschaltung und Max-Lot-Limit (wichtig für den Schutz des Kontokapitals).

Strategie-Einstellungen: Anpassbare Step Pips (Abstand zwischen Pyramidenaufträgen), Take Profit und Stop Loss.

Trend-Filter: Einstellbare Zeiträume für das Triple EMA-Setup, um Ihren bevorzugten Zeitrahmen anzupassen.

Sicherheit: Integrierte Magic Number für Multi-EA-Setups.

Empfehlungen

Symbole: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber) und wichtige Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD).

Zeitrahmen: H1 oder D1 für die beste Trendbestätigung.

Kontotyp: Ein Mindestguthaben von 500 $ wird für Gold empfohlen, obwohl der EA dank der Margin-Sicherheitsfunktionen von v1.13 auch auf kleineren Konten funktionieren kann.

Anmerkung des Entwicklers: Diese Version wurde speziell verfeinert, um den MQL5-Marktvalidierungsprozess zu bestehen, was hochwertige Codestandards und operative Stabilität gewährleistet.