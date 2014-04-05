SmartTrader Signal
- Indikatoren
- Minh Phuong Phung
- Version: 1.0
MultiSignalPro - Handelsindikator
Beschreibung:MultiSignal Pro ist ein umfassenderHandelsindikator, derEMA-Crossover-Signale, die Erkennung von Pinbar-Mustern und dieAnalyse des Volumenprofils kombiniert, umHandelsmöglichkeiten zuidentifizieren.
Wie manhandelt:
Einstiegs-Signale:
- GrünePfeile: Kaufsignale -Long-Positionen eingehen
- Rote Pfeile:Verkaufssignale -Short-Positionen eingehen
Volumen-Analyse:
- Blaues Histogramm: Zeigtdie Verteilung des Handelsvolumensüber die Kursniveaus
- Gelbe Linie: Point of Control (POC) -meistgehandeltes Kursniveau , dient alsUnterstützung/Widerstand
Handelsstrategie:
- Kaufen: Wenn grüner Pfeil erscheint, Long-Position eingehen
- Verkaufen: Wenn der rote Pfeil erscheint,gehen Sieeine Short-Position ein.
- Stop Loss:Unterhalb/oberhalbder Signalkerze
- Gewinn mitnehmen:Gelbe POC-Linie verwendenoder Risiko-Ertrags-Verhältnis festlegen
Hauptmerkmale:
- ✅ MehrfacheSignalbestätigung
- ✅ VolumenbasierteUnterstützungs-/Widerstandsniveaus
- ✅ Visuelle Pfeilsignale für einfaches Handeln
- ✅ Point of Control fürAusstiegsleitlinien
BesteZeitrahmen:
- M15 bis H4für Swing-Trading
- H1 für den Tageshandel