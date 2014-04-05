SmartTrader Signal

MultiSignalPro - Handelsindikator

Beschreibung:

MultiSignal Pro ist ein umfassenderHandelsindikator, derEMA-Crossover-Signale, die Erkennung von Pinbar-Mustern und dieAnalyse des Volumenprofils kombiniert, umHandelsmöglichkeiten zuidentifizieren.

Wie manhandelt:

Einstiegs-Signale:

  • GrünePfeile: Kaufsignale -Long-Positionen eingehen
  • Rote Pfeile:Verkaufssignale -Short-Positionen eingehen

Volumen-Analyse:

  • Blaues Histogramm: Zeigtdie Verteilung des Handelsvolumensüber die Kursniveaus
  • Gelbe Linie: Point of Control (POC) -meistgehandeltes Kursniveau , dient alsUnterstützung/Widerstand

Handelsstrategie:

  • Kaufen: Wenn grüner Pfeil erscheint, Long-Position eingehen
  • Verkaufen: Wenn der rote Pfeil erscheint,gehen Sieeine Short-Position ein.
  • Stop Loss:Unterhalb/oberhalbder Signalkerze
  • Gewinn mitnehmen:Gelbe POC-Linie verwendenoder Risiko-Ertrags-Verhältnis festlegen

Hauptmerkmale:

  • ✅ MehrfacheSignalbestätigung
  • VolumenbasierteUnterstützungs-/Widerstandsniveaus
  • Visuelle Pfeilsignale für einfaches Handeln
  • Point of Control fürAusstiegsleitlinien

BesteZeitrahmen:

  • M15 bis H4für Swing-Trading
  • H1 für den Tageshandel

Risikomanagement:

Verwenden Sie immer eineangemessene Positionsgröße und Stop-Losses . Kombinieren Sie mit derMarktanalyse für beste Ergebnisse.


