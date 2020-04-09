Somi Auto Trailing stop EA
- Utilitys
- Minh Phuong Phung
- Version: 1.0
Dies ist ein leistungsstarker halbautomatischer EA, der für aktive Händler entwickelt wurde, die eine bessere Kontrolle über ihre offenen Trades wünschen. Er kombiniert fortschrittliche Funktionen wie dynamische Trailing-Stops, automatisches DCA (Dollar-Cost Averaging) und ein intelligentes SL/TP-Synchronisationssystem, die alle über eine intuitive Schnittstelle mit Schaltflächen auf dem Chart gesteuert werden.
🔧 Merkmale:
1. Intelligenter nachlaufender Stopp
-
Passt Ihren Stop Loss automatisch an, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt.
-
Sie können definieren:
-
Gewinnschwellen zur Aktivierung des Trailing (z. B. Beginn des Trailing nach 200 Punkten).
-
Benutzerdefinierte Trailing-Schritte (z. B. SL alle 100 Punkte verschieben).
-
-
Arbeitet in 2 anpassbaren Trailing-Schritten.
2. Dynamischer SL für gleitenden Verlust
-
Verschiebt SL automatisch dynamisch, wenn der Handel einen bestimmten Schwellenwert überschreitet (z. B. -200 Punkte).
-
Hilft dabei, Verlustgeschäfte zu reduzieren und Gewinner laufen zu lassen.
3. DCA-Logik (Dollar-Cost Averaging)
-
Eröffnet automatisch DCA-Aufträge, wenn die Bedingungen erfüllt sind oder sofort beim Start des EA (optional).
-
Einstellbar:
-
Maximale DCA-Stufen (z.B. 3 Stufen).
-
DCA-Abstand (in Punkten).
-
-
Manueller DCA-Auslöser über eine Schaltfläche auf dem Bildschirm.
-
Ideal für Grid-Style Averaging in trending oder ranging Märkten.
4. SL/TP auf alle Trades in dieselbe Richtung anwenden
-
Ein-Klick-Schaltfläche, um denselben SL und TP auf alle offenen Geschäfte desselben Symbols und derselben Richtung anzuwenden.
-
Nützlich für die Verwaltung mehrerer Eingänge (z.B. Scalping oder Layered Trades).
5. On-Chart GUI-Schaltflächen
-
Alle Hauptfunktionen werden über übersichtliche und kompakte Schaltflächen gesteuert:
-
✅ Trailing Stop umschalten
-
💠 DCA auslösen
-
🎯 SL/TP anwenden
-
🔁 EA zurücksetzen
-
-
Einfach zu benutzen. Kein wiederholtes Öffnen des Einstellungsfeldes oder Eingeben von Werten erforderlich.
⚙️ Eingaben:
-
TrailingStartStep1 - Gewinn in Punkten zu Beginn des Trailing (Schritt 1)
-
TrailingStep1 - SL-Abstand in Schritt 1
-
TrailingStartStep2 , TrailingStep2 - Optionaler Schritt 2
-
DynamicSLWhenNegative - SL dynamisch im Verlust über dieses Level hinaus bewegen
-
EnableDCA , MaxDCA , DcaDistance
-
MagischeZahl
🧠 Wie zu verwenden:
-
Hängen Sie EA an einen Chart mit offenen Positionen oder nach manuellen Eingaben an.
-
Verwenden Sie die Schaltflächen, um Funktionen umzuschalten oder Einstellungen anzuwenden.
-
Kompatibel mit manuellem Handel, Prop-Firm-Strategien oder Scalping-Techniken.
✅ Vorteile:
-
Nicht-intrusiv: Greift nicht in die Eingabelogik ein - Sie behalten die Kontrolle.
-
Leicht und schnell.
-
Funktioniert mit jedem Broker, Symbol und Kontotyp.
-
Geeignet für kapitalgedeckte Herausforderungen (FTMO, MyForexFunds, etc.).
⚠️ Hinweis:
-
Dieser EA eröffnet nicht von selbst Trades, wenn DCA nicht aktiviert ist.
-
Testen Sie ihn immer im Demo- oder Strategietester, bevor Sie live gehen.