Somi Auto Trailing stop EA

Dies ist ein leistungsstarker halbautomatischer EA, der für aktive Händler entwickelt wurde, die eine bessere Kontrolle über ihre offenen Trades wünschen. Er kombiniert fortschrittliche Funktionen wie dynamische Trailing-Stops, automatisches DCA (Dollar-Cost Averaging) und ein intelligentes SL/TP-Synchronisationssystem, die alle über eine intuitive Schnittstelle mit Schaltflächen auf dem Chart gesteuert werden.

🔧 Merkmale:

1. Intelligenter nachlaufender Stopp

  • Passt Ihren Stop Loss automatisch an, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt.

  • Sie können definieren:

    • Gewinnschwellen zur Aktivierung des Trailing (z. B. Beginn des Trailing nach 200 Punkten).

    • Benutzerdefinierte Trailing-Schritte (z. B. SL alle 100 Punkte verschieben).

  • Arbeitet in 2 anpassbaren Trailing-Schritten.

2. Dynamischer SL für gleitenden Verlust

  • Verschiebt SL automatisch dynamisch, wenn der Handel einen bestimmten Schwellenwert überschreitet (z. B. -200 Punkte).

  • Hilft dabei, Verlustgeschäfte zu reduzieren und Gewinner laufen zu lassen.

3. DCA-Logik (Dollar-Cost Averaging)

  • Eröffnet automatisch DCA-Aufträge, wenn die Bedingungen erfüllt sind oder sofort beim Start des EA (optional).

  • Einstellbar:

    • Maximale DCA-Stufen (z.B. 3 Stufen).

    • DCA-Abstand (in Punkten).

  • Manueller DCA-Auslöser über eine Schaltfläche auf dem Bildschirm.

  • Ideal für Grid-Style Averaging in trending oder ranging Märkten.

4. SL/TP auf alle Trades in dieselbe Richtung anwenden

  • Ein-Klick-Schaltfläche, um denselben SL und TP auf alle offenen Geschäfte desselben Symbols und derselben Richtung anzuwenden.

  • Nützlich für die Verwaltung mehrerer Eingänge (z.B. Scalping oder Layered Trades).

5. On-Chart GUI-Schaltflächen

  • Alle Hauptfunktionen werden über übersichtliche und kompakte Schaltflächen gesteuert:

    • ✅ Trailing Stop umschalten

    • 💠 DCA auslösen

    • 🎯 SL/TP anwenden

    • 🔁 EA zurücksetzen

  • Einfach zu benutzen. Kein wiederholtes Öffnen des Einstellungsfeldes oder Eingeben von Werten erforderlich.

⚙️ Eingaben:

  • TrailingStartStep1 - Gewinn in Punkten zu Beginn des Trailing (Schritt 1)

  • TrailingStep1 - SL-Abstand in Schritt 1

  • TrailingStartStep2 , TrailingStep2 - Optionaler Schritt 2

  • DynamicSLWhenNegative - SL dynamisch im Verlust über dieses Level hinaus bewegen

  • EnableDCA , MaxDCA , DcaDistance

  • MagischeZahl

🧠 Wie zu verwenden:

  • Hängen Sie EA an einen Chart mit offenen Positionen oder nach manuellen Eingaben an.

  • Verwenden Sie die Schaltflächen, um Funktionen umzuschalten oder Einstellungen anzuwenden.

  • Kompatibel mit manuellem Handel, Prop-Firm-Strategien oder Scalping-Techniken.

✅ Vorteile:

  • Nicht-intrusiv: Greift nicht in die Eingabelogik ein - Sie behalten die Kontrolle.

  • Leicht und schnell.

  • Funktioniert mit jedem Broker, Symbol und Kontotyp.

  • Geeignet für kapitalgedeckte Herausforderungen (FTMO, MyForexFunds, etc.).

⚠️ Hinweis:

  • Dieser EA eröffnet nicht von selbst Trades, wenn DCA nicht aktiviert ist.

  • Testen Sie ihn immer im Demo- oder Strategietester, bevor Sie live gehen.


