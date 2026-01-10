SuperTrend Alert with Email Notification

SuperTrend Alert mit E-Mail-Benachrichtigung - Ihr intelligenter Marktwächter! 🚀

🔍 Überblick:

SuperTrend Alert mit E-Mail-Benachrichtigung ist ein leichtgewichtiges und leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, Trendänderungen in Echtzeit voraus zu sein. Basierend auf dem bewährten SuperTrend-Indikator überwacht dieses Tool das Kursgeschehen und benachrichtigt Sie sofort per E-Mail, wenn ein neues KAUF- oder VERKAUFSSIGNAL ausgelöst wird - keine verpassten Chancen mehr!

⚙️ Hauptmerkmale:

SuperTrend-basierte Signale

  • Verwendet den SuperTrend-Algorithmus (ATR-basiert), um eine Trendumkehr zu erkennen

  • Signalisiert KAUFEN, wenn der Preis den SuperTrend überschreitet

  • Signalisiert VERKAUFEN, wenn der Preis unter SuperTrend kreuzt

E-Mail-Benachrichtigungen

  • Erhalten Sie Sofortwarnungen direkt in Ihren E-Mail-Posteingang

  • Bleiben Sie über Ihre Trades auf dem Laufenden, auch wenn Sie nicht am Bildschirm sitzen

  • Anpassbarer Nachrichteninhalt, einschließlich Symbol, Zeit und Signalrichtung

Anpassbare Einstellungen

  • Einstellbare ATR-Periode und Multiplikator

  • Wählen Sie, für welche Signale Sie benachrichtigt werden möchten (KAUFEN, VERKAUFEN oder beides)

  • Auswahl des Zeitrahmens für die Anwendung des Indikators (M15, M30, H1, etc.)

✅ S aubere und benutzerfreundliche Oberfläche

  • Kein Durcheinander auf dem Chart

  • E-Mail-Benachrichtigungen mit einem Klick aktivieren/deaktivieren

  • Funktioniert mit jedem Symbol oder Zeitrahmen

🧠 Für wen ist dies gedacht?

Dieses Tool ist perfekt für:

  • Trader, die Trendfolgestrategien anwenden

  • Scalper und Swing Trader, die einen Echtzeit-Alarm wünschen

  • Alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen, ohne den Chart 24/7 zu beobachten

💼 Anwendungsfälle:

  • Kombinieren Sie mit Ihrer bestehenden Strategie zur Bestätigung von Zusammenflüssen

  • Stellen Sie während der Nachrichtenzeiten Alarme ein, um reaktiv zu bleiben, ohne am Bildschirm zu kleben

🔧 Anforderungen:

  • Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Ihrem MetaTrader (Extras > Optionen > E-Mail)

  • Verwendung auf jedem MT4/MT5-Chart

  • Funktioniert am besten mit volatilen Instrumenten wie Gold (XAUUSD) und vielen Währungspaaren.

    📈 So verwenden Sie den Supertrend-Indikator für Kauf-/Verkaufssignale

    Der Supertrend-Indikator ist ein Trendfolge-Indikator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, wenn der Kurs seine Bänder über- oder unterschreitet.

    🟢 Kaufsignal (Long-Einstieg)

    ✅ Bedingungen:

    • Der Preis schließt oberhalb der Supertrend-Linie.
    • Die Farbe des Supertrends wechselt von rot zu grün.
    • Die Supertrend-Linie bewegt sich unterhalb des Kurses.

    📌 Was zu tun ist:

    • Eröffnen Sie zu Beginn der nächsten Kerze nach der Bestätigung eine Kaufposition (Long).
    • Platzieren Sie Ihren Stop-Loss knapp unter der Supertrend-Linie oder dem letzten Swing-Tief.
    • Setzen Sie einen Trailing-Stop oder einen Take-Profit ein, der auf Ihrem Risiko-Ertrags-Verhältnis oder dem nächsten Widerstandsniveau basiert.

    📷 Beispiel aus Ihrem Chart: Im XAUUSD M30 wird an dem Punkt, an dem der Supertrend grün wird, ein Kaufsignal mit einem blauen Aufwärtspfeil angezeigt.

    🔴 Verkaufssignal (Short-Einstieg)

    ✅ Bedingungen:

    • Der Kurs schließt unterhalb der Supertrend-Linie.
    • Die Farbe des Supertrends wechselt von grün auf rot.
    • Die Supertrend-Linie bewegt sich oberhalb des Kurses.

    📌 Was zu tun ist:

    • Eröffnen Sie zu Beginn der nächsten Kerze nach der Bestätigung eine Verkaufsposition (Short).
    • Platzieren Sie Ihren Stop Loss leicht oberhalb der Supertrend-Linie oder des letzten Swing-Hochs.
    • Ziehen Sie in Erwägung, den Take Profit bei der nächsten Unterstützung zu setzen oder eine Trailing-Methode zu verwenden.

    📷 Beispiel aus Ihrem Chart: Als sich der Supertrend im USDJPY H4 rot färbte, war dies ein Signal zum Verkauf.

    ✅ Zusätzliche Tipps:

    • Verwenden Sie höhere Zeitrahmen (H1, H4) für zuverlässigere Signale.
    • Vermeiden Sie den Handel bei niedriger Volatilität oder schwankenden Märkten.
    • Kombinieren Sie Supertrend mit anderen Indikatoren (z.B. RSI oder MACD) zur Bestätigung.


