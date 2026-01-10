SuperTrend Alert with Email Notification
- Indikatoren
- Minh Phuong Phung
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 10 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
SuperTrend Alert mit E-Mail-Benachrichtigung - Ihr intelligenter Marktwächter! 🚀
🔍 Überblick:
SuperTrend Alert mit E-Mail-Benachrichtigung ist ein leichtgewichtiges und leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, Trendänderungen in Echtzeit voraus zu sein. Basierend auf dem bewährten SuperTrend-Indikator überwacht dieses Tool das Kursgeschehen und benachrichtigt Sie sofort per E-Mail, wenn ein neues KAUF- oder VERKAUFSSIGNAL ausgelöst wird - keine verpassten Chancen mehr!
⚙️ Hauptmerkmale:
✅ SuperTrend-basierte Signale
-
Verwendet den SuperTrend-Algorithmus (ATR-basiert), um eine Trendumkehr zu erkennen
-
Signalisiert KAUFEN, wenn der Preis den SuperTrend überschreitet
-
Signalisiert VERKAUFEN, wenn der Preis unter SuperTrend kreuzt
✅ E-Mail-Benachrichtigungen
-
Erhalten Sie Sofortwarnungen direkt in Ihren E-Mail-Posteingang
-
Bleiben Sie über Ihre Trades auf dem Laufenden, auch wenn Sie nicht am Bildschirm sitzen
-
Anpassbarer Nachrichteninhalt, einschließlich Symbol, Zeit und Signalrichtung
✅ Anpassbare Einstellungen
-
Einstellbare ATR-Periode und Multiplikator
-
Wählen Sie, für welche Signale Sie benachrichtigt werden möchten (KAUFEN, VERKAUFEN oder beides)
-
Auswahl des Zeitrahmens für die Anwendung des Indikators (M15, M30, H1, etc.)
✅ S aubere und benutzerfreundliche Oberfläche
-
Kein Durcheinander auf dem Chart
-
E-Mail-Benachrichtigungen mit einem Klick aktivieren/deaktivieren
-
Funktioniert mit jedem Symbol oder Zeitrahmen
🧠 Für wen ist dies gedacht?
Dieses Tool ist perfekt für:
-
Trader, die Trendfolgestrategien anwenden
-
Scalper und Swing Trader, die einen Echtzeit-Alarm wünschen
-
Alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen, ohne den Chart 24/7 zu beobachten
💼 Anwendungsfälle:
-
Kombinieren Sie mit Ihrer bestehenden Strategie zur Bestätigung von Zusammenflüssen
-
Stellen Sie während der Nachrichtenzeiten Alarme ein, um reaktiv zu bleiben, ohne am Bildschirm zu kleben
🔧 Anforderungen:
-
Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Ihrem MetaTrader (Extras > Optionen > E-Mail)
-
Verwendung auf jedem MT4/MT5-Chart
-
Funktioniert am besten mit volatilen Instrumenten wie Gold (XAUUSD) und vielen Währungspaaren.
📈 So verwenden Sie den Supertrend-Indikator für Kauf-/Verkaufssignale
Der Supertrend-Indikator ist ein Trendfolge-Indikator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, wenn der Kurs seine Bänder über- oder unterschreitet.
🟢 Kaufsignal (Long-Einstieg)
✅ Bedingungen:
- Der Preis schließt oberhalb der Supertrend-Linie.
- Die Farbe des Supertrends wechselt von rot zu grün.
- Die Supertrend-Linie bewegt sich unterhalb des Kurses.
📌 Was zu tun ist:
- Eröffnen Sie zu Beginn der nächsten Kerze nach der Bestätigung eine Kaufposition (Long).
- Platzieren Sie Ihren Stop-Loss knapp unter der Supertrend-Linie oder dem letzten Swing-Tief.
- Setzen Sie einen Trailing-Stop oder einen Take-Profit ein, der auf Ihrem Risiko-Ertrags-Verhältnis oder dem nächsten Widerstandsniveau basiert.
📷 Beispiel aus Ihrem Chart: Im XAUUSD M30 wird an dem Punkt, an dem der Supertrend grün wird, ein Kaufsignal mit einem blauen Aufwärtspfeil angezeigt.
🔴 Verkaufssignal (Short-Einstieg)
✅ Bedingungen:
- Der Kurs schließt unterhalb der Supertrend-Linie.
- Die Farbe des Supertrends wechselt von grün auf rot.
- Die Supertrend-Linie bewegt sich oberhalb des Kurses.
📌 Was zu tun ist:
- Eröffnen Sie zu Beginn der nächsten Kerze nach der Bestätigung eine Verkaufsposition (Short).
- Platzieren Sie Ihren Stop Loss leicht oberhalb der Supertrend-Linie oder des letzten Swing-Hochs.
- Ziehen Sie in Erwägung, den Take Profit bei der nächsten Unterstützung zu setzen oder eine Trailing-Methode zu verwenden.
📷 Beispiel aus Ihrem Chart: Als sich der Supertrend im USDJPY H4 rot färbte, war dies ein Signal zum Verkauf.
✅ Zusätzliche Tipps:
- Verwenden Sie höhere Zeitrahmen (H1, H4) für zuverlässigere Signale.
- Vermeiden Sie den Handel bei niedriger Volatilität oder schwankenden Märkten.
- Kombinieren Sie Supertrend mit anderen Indikatoren (z.B. RSI oder MACD) zur Bestätigung.