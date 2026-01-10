SuperTrend Alert with Email Notification

Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Ihrem MetaTrader (Extras > Optionen > E-Mail)

Funktioniert am besten mit volatilen Instrumenten wie Gold (XAUUSD) und vielen Währungspaaren.

📈 So verwenden Sie den Supertrend-Indikator für Kauf-/Verkaufssignale

Der Supertrend-Indikator ist ein Trendfolge-Indikator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, wenn der Kurs seine Bänder über- oder unterschreitet.

🟢 Kaufsignal (Long-Einstieg)

✅ Bedingungen:

Der Preis schließt oberhalb der Supertrend-Linie.

Die Farbe des Supertrends wechselt von rot zu grün.

Die Supertrend-Linie bewegt sich unterhalb des Kurses.

📌 Was zu tun ist:

Eröffnen Sie zu Beginn der nächsten Kerze nach der Bestätigung eine Kaufposition (Long).

Platzieren Sie Ihren Stop-Loss knapp unter der Supertrend-Linie oder dem letzten Swing-Tief.

Setzen Sie einen Trailing-Stop oder einen Take-Profit ein, der auf Ihrem Risiko-Ertrags-Verhältnis oder dem nächsten Widerstandsniveau basiert.

📷 Beispiel aus Ihrem Chart: Im XAUUSD M30 wird an dem Punkt, an dem der Supertrend grün wird, ein Kaufsignal mit einem blauen Aufwärtspfeil angezeigt.

🔴 Verkaufssignal (Short-Einstieg)

✅ Bedingungen:

Der Kurs schließt unterhalb der Supertrend-Linie.

Die Farbe des Supertrends wechselt von grün auf rot.

Die Supertrend-Linie bewegt sich oberhalb des Kurses.

📌 Was zu tun ist:

Eröffnen Sie zu Beginn der nächsten Kerze nach der Bestätigung eine Verkaufsposition (Short).

Platzieren Sie Ihren Stop Loss leicht oberhalb der Supertrend-Linie oder des letzten Swing-Hochs.

Ziehen Sie in Erwägung, den Take Profit bei der nächsten Unterstützung zu setzen oder eine Trailing-Methode zu verwenden.

📷 Beispiel aus Ihrem Chart: Als sich der Supertrend im USDJPY H4 rot färbte, war dies ein Signal zum Verkauf.

✅ Zusätzliche Tipps: