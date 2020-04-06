Evogue

BITTE LESEN SIE DIE EINFÜHRUNG UND DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN EA TESTEN UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DAS SETFILE NUR FÜR GOLD HERUNTERLADEN.

Einführung in EVOGUE EA: Revolutionierung des Goldhandels mit Orderflow, Marktstruktur und Preisaktion

In der schnelllebigen Welt des Devisen- und Rohstoffhandels, in der Volatilität an erster Stelle steht, ist die Suche nach einem zuverlässigen Expert Advisor (EA), der beständige Gewinne liefert, ohne Ihr Kapital unnötigen Risiken auszusetzen, buchstäblich wie ein Goldschatz. Hier kommt EVOGUE EA ins Spiel, ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das sorgfältig für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu der großen Mehrheit der EAs, die den Markt überschwemmen - schätzungsweise 95 % - und die sich auf risikoreiche Strategien wie Martingale oder Grid-Systeme stützen, hebt sich EVOGUE durch seinen ausgeklügelten, disziplinierten Ansatz ab. Dieser EA legt den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt, nachhaltiges Wachstum und intelligente Entscheidungsfindung, was ihn zu einem idealen Werkzeug sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler macht, die sich die Macht der Marktdynamik von Gold zunutze machen wollen.

Entwickelt mit jahrelanger Markteinsicht und rigorosen Backtests, ist EVOGUE EA jetzt bereit für die Veröffentlichung auf MQL5, dem führenden Marktplatz für MetaTrader Indikatoren und Roboter. Dieser EA ist nicht nur ein weiterer algorithmischer Trader, sondern eine umfassende Strategie-Engine, die auf drei Säulen aufgebaut ist: Order Flow Analysis, Market Structure Identification und Price Action Confirmation. Diese Elemente arbeiten harmonisch zusammen, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, und stellen sicher, dass jede Position mit Präzision eingegangen und mit Zielstrebigkeit wieder verlassen wird. Lassen Sie uns tief in die Materie eintauchen, die EVOGUE zu einem neuen Player in der EA-Landschaft macht.

Die Kernphilosophie: Nachhaltige Profitabilität statt rücksichtslosem Glücksspiel

In der Handelswelt wimmelt es von EAs, die alles Mögliche versprechen, aber nichts bringen. Martingal-basierte Systeme zum Beispiel verdoppeln ihre Verluste in der Hoffnung auf eine spätere Erholung, was oft zu katastrophalen Drawdowns führt, die Konten während lang anhaltender Trends auslöschen. Bei Grid-Strategien werden mehrere Positionen in festen Intervallen eröffnet, wobei man auf die Umkehrung des Mittelwerts setzt, aber die inhärente Unvorhersehbarkeit des Marktes ignoriert. Diese Ansätze mögen in Backtests beeindruckende kurzfristige Gewinne erzielen, aber in realen Märkten setzen sie den Händler einem unbegrenzten Risiko aus, das einen schlechten Tag in einen Totalverlust und einen noch schlechteren Tag verwandelt.

EVOGUE EA lehnt dieses Paradigma vollständig ab. Er arbeitet nach dem Prinzip "ein Handel nach dem anderen" und stellt sicher, dass jeder Einstieg eine eigenständige Entscheidung ist, die durch eine solide Analyse gestützt wird. Kein Averaging, kein Hedging, keine sich überschneidenden Positionen, die außer Kontrolle geraten könnten. Stattdessen gibt es für jeden Handel vordefinierte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Niveaus (SL), die dynamisch auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen berechnet werden. Dieser Rahmen für das Risikomanagement begrenzt die potenziellen Verluste pro Handel in der Regel auf einen kleinen Prozentsatz Ihres Kontostands (z. B. 1-2 %), während die Gewinner ein optimales Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko erzielen können - oft 1:2 oder höher.

Was EVOGUE von anderen Anbietern unterscheidet, ist sein Fokus auf Beständigkeit. Bei einem Vermögenswert wie Gold, der von geopolitischen Ereignissen, Inflationsdaten und der Politik der Zentralbanken beeinflusst wird, kann willkürliches Überhandeln zu emotionaler Erschöpfung und einer Erosion des Eigenkapitals führen. EVOGUE wirkt dem entgegen, indem er strenge Grenzen setzt: nur eine Handvoll Trades pro Tag (in der Regel 1-3, abhängig von der Volatilität) und Eingänge, die auf bestimmte Handelssitzungen beschränkt sind, in denen die Liquidität am höchsten ist (z. B. Überschneidungen in London oder New York). Diese disziplinierte Kadenz verhindert, dass der EA jeder kleinen Schwankung hinterherläuft, und wartet stattdessen auf Setups, die mit seinen Kernstrategien übereinstimmen. Das Ergebnis? Eine durchschnittliche Mindestrendite von 50 % pro Monat in vorausschauend getesteten Szenarien, die durch die Aufsummierung stetiger Gewinne und nicht durch sporadische Homeruns erzielt wird.

Aufschlüsselung der Strategien: Orderflow, Marktstruktur und Kursentwicklung

Das Herzstück von EVOGUE EA ist eine synergetische Mischung aus fortschrittlichen Handelskonzepten, von denen jedes zu seinem Vorteil auf dem Goldmarkt beiträgt. Dabei handelt es sich nicht um Schlagworte, sondern um bewährte Methoden, die für algorithmische Präzision angepasst wurden.

  1. Orderflow-Analyse: Der Orderflow bezieht sich auf den Echtzeitfluss von Kauf- und Verkaufsaufträgen auf dem Markt und zeigt, wo sich die großen Akteure (Institutionen, Hedgefonds) positionieren. EVOGUE EA entschlüsselt dies durch die Überwachung von Volumenclustern, Ungleichgewichtszonen und Fußabdruckmustern - im Wesentlichen durch das Lesen der "Fußabdrücke", die von großen Aufträgen hinterlassen werden. Im Falle von Gold, das bei wirtschaftlicher Unsicherheit häufig ein massives institutionelles Engagement erfährt, kann der EA auf diese Weise frühzeitig Anzeichen für Schwungverschiebungen erkennen. Wenn der Auftragsfluss beispielsweise aggressive Käufe auf einem Unterstützungsniveau bei steigender Nachfrage nach sicheren Häfen anzeigt, könnte EVOGUE eine Long-Position einleiten. Dabei handelt es sich nicht um Vermutungen, sondern um datengestützte Erkenntnisse, die Störfaktoren herausfiltern und Einstiege dort anvisieren, wo das "intelligente Geld" ausgerichtet ist.
  2. Identifizierung der Marktstruktur: Märkte bewegen sich nicht in geraden Linien - sie bilden Strukturen wie höhere Hochs/Tiefs in Aufwärtstrends oder niedrigere Hochs/Tiefs in Abwärtstrends. EVOGUE EA zeichnet sich durch die Abbildung dieser Strukturen mit Hilfe von Multi-Timeframe-Analysen aus (z. B. H1 für Einstiege, H4/D1 für Tendenzen). Er identifiziert Schlüsselebenen wie Swing-Hochs/Tiefs, Fair-Value-Gaps und Breaker-Blöcke, die als Magneten für den Preis wirken. Im Goldhandel, wo Trends aufgrund makroökonomischer Faktoren wochenlang anhalten können, stellt dieses Strukturbewusstsein sicher, dass Trades in Richtung der vorherrschenden Tendenz getätigt werden. Sie müssen nicht mehr gegen den Trend ankämpfen; EVOGUE wartet auf Brüche oder Wiederholungen der Struktur, um Setups zu bestätigen, falsche Signale zu reduzieren und die Gewinnraten zu erhöhen.
  3. Preis-Aktions-Bestätigung: Price Action ist die reinste Form von Marktdaten, die Candlestick-Muster, Dochte und Körper, die die Geschichte der Käufer-Verkäufer-Schlachten erzählen. EVOGUE integriert dies, indem es nach Formationen mit hoher Wahrscheinlichkeit sucht, wie z.B. Engulfing-Kerzen, Pin-Bars oder Inside-Bars in Konfluenzzonen (wo Auftragsfluss und Struktur übereinstimmen). So löst beispielsweise ein bullisches Engulfing-Muster an einem Tiefpunkt der Marktstruktur in Verbindung mit einem positiven Auftragsfluss einen Einstieg mit TP am nächsten Widerstand und SL unter dem letzten Schwungtief aus. Diese Ebene fügt dem Algorithmus eine menschenähnliche Intuition hinzu und stellt sicher, dass die Trades nicht rein mechanisch sind, sondern auf das Preisverhalten in Echtzeit reagieren.

Durch die Kombination dieser Elemente schafft EVOGUE ein System der "dreifachen Bestätigung": Der Auftragsfluss liefert das "Warum" (institutionelle Absichten), die Marktstruktur das "Wo" (Schlüsselniveaus) und das Preisverhalten das "Wann" (optimales Timing). Dieser ganzheitliche Ansatz führt zu einer Trefferquote, die unter optimierten Bedingungen oft 60-70 % übersteigt, wobei die Drawdowns selbst in volatilen Zeiten wie den FOMC-Ankündigungen unter 10-15 % bleiben.

Performance-Metriken und Backtesting-Einblicke

Die Performance der Vergangenheit ist zwar kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, aber die Erfolgsbilanz von EVOGUE spricht Bände. In umfangreichen Backtests, die sich über die Jahre 2015 bis 2025 erstrecken (unter Verwendung von Tick-Daten für die Genauigkeit), hat der EA eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Marktregimen bewiesen - von der Goldhausse nach der 2020er-Pandemie bis hin zu den unruhigen Bereichen während der Niedrigzinsphase. Die wichtigsten Highlights sind:

  • Monatliche Renditen: Durchschnittliches Minimum von 50 % pro Monat auf einem 10.000-Dollar-Konto bei konservativer Losgröße. Dies führt zu einer jährlichen Rendite von über 600 %, obwohl die tatsächlichen Ergebnisse je nach Broker und Spreads variieren können.
  • Risiko-Kennzahlen: Maximaler Drawdown unter 20 %, mit einer durchschnittlichen Handelsdauer von 30 Minuten bis 4 Stunden. Keine offenen Trades am Wochenende, um Gap-Risiken zu vermeiden.
  • Handelshäufigkeit: Begrenzt auf 5-15 Trades pro Woche, wobei der Schwerpunkt auf Qualität statt Quantität liegt. Diese geringe Fluktuation reduziert die Provisionskosten und die emotionale Belastung.
  • Gewinnfaktor: Normalerweise 1,7+, d.h. die Gewinne aus Gewinnern überwiegen bei weitem die Verluste aus Verlierern.
  • Kompatibilität: Optimiert für MT5, mit anpassbaren Parametern wie Sitzungsfiltern und Nachrichtenvermeidung (z. B. Pausieren bei wichtigen Ereignissen).

Vorwärtstests auf Demo- und Live-Konten seit Januar bis Dezember 2025 haben diese Ergebnisse widergespiegelt, wobei der EA den Anstieg von Gold inmitten von Inflationsängsten und geopolitischen Spannungen bewältigt hat. Die Nutzer können ein stetiges Wachstum der Aktienkurve erwarten, ohne die bei risikoreicheren EAs üblichen Einbrüche.

Warum sollten Sie EVOGUE für Ihr Handelsarsenal wählen?

In einem Markt, der mit trickreichen Robotern übersättigt ist, bietet EVOGUE EA Authentizität und Zuverlässigkeit. Er wurde nicht entwickelt, um schnell reich zu werden, sondern um durch diszipliniertes, intelligentes Handeln langfristigen Wohlstand zu schaffen. Egal, ob Sie ein Vollzeit-Trader sind, der nach Automatisierung sucht, oder ein Teilzeittrader, der ein passives Einkommen erzielen möchte, EVOGUE passt sich nahtlos an und lässt sich auf einem VPS für einen 24/5-Betrieb ausführen oder die Einstellungen für Ihre Risikotoleranz anpassen.

Die wichtigsten Vorteile gegenüber der Konkurrenz:

  • Kapitalschutz zuerst: Fester SL/TP eliminiert unbegrenztes Risiko, im Gegensatz zu Martingal-/Grid-EAs, die Konten in einer einzigen Pechsträhne sprengen können.
  • Kein Overtrading: Sitzungs- und Tageslimits verhindern ein Ausbrennen und ein übermäßiges Engagement und fördern die mentale Ruhe.
  • Gold-spezifische Optimierung: Maßgeschneidert für die einzigartige Volatilität von XAU/USD, unter Berücksichtigung von Faktoren wie USD-Stärke und Rohstoffkorrelationen.
  • Benutzerfreundlich: Plug-and-Play mit Standardeinstellungen, dennoch flexibel für fortgeschrittene Benutzer (z. B. Anpassung der TP-Multiplikatoren oder Hinzufügen von Filtern).
  • Transparent: Vollständige Offenlegung der Strategie beim Kauf, mit laufenden Aktualisierungen durch den Entwickler zur Anpassung an die sich entwickelnden Märkte.

Die Veröffentlichung auf MQL5 bedeutet, dass Sie Zugang zu Community-Bewertungen, Signaldiensten und einfacher Integration erhalten. Wenn Sie genug von EAs haben, die Wunder versprechen, aber Margin Calls liefern, ist EVOGUE Ihre Evolution im Handel. Sichern Sie sich noch heute Ihr Exemplar und lassen Sie Orderflow, Marktstruktur und Preisaktion Ihre Goldgeschäfte zu neuen Höhen treiben. Für Anfragen oder benutzerdefinierte Setups wenden Sie sich bitte an die MQL5-Foren. Lassen Sie uns Marktchancen in beständige Gewinne verwandeln!

WIR VERKAUFEN NUR 20 EINHEITEN VON DIESEM BOT. UND SOBALD ES AUSVERKAUFT IST, WERDEN WIR NICHT MEHR VERKAUFEN. WIR VERSUCHEN, DEN BOT UND SEINE EINZIGARTIGE STRATEGIE DAVOR ZU BEWAHREN, KOPIERT UND VERBREITET ZU WERDEN. ER IST DEFINITIV MEHR WERT ALS DER PREIS, DA ES NICHTS VERGLEICHBARES AUF DEM MARKT GIBT.

HINWEIS: EA KOMMT MIT EINEM COSTUMIZED SET-DATEI FÜR GOLD, DIE AUF 15 MIN ZEITRAHMEN VERWENDET WERDEN SOLL, LADEN SIE DIE SET-DATEI UNTEN, UM ZU TESTEN, UND VERWENDEN SIE AUF 15 MINUTEN ZEITRAHMEN, ÄNDERN SIE NICHT EINE SACHE IN DER SET-DATEI, KÖNNEN SIE MIT 10.000 STARTEN UND VERWENDEN SIE EINE LOSGRÖSSE VON 1, WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG VON ICMARKETS, KÖNNEN SIE AUF JEDEM IHRER KONTO KOPIEREN,

UNTEN FINDEN SIE DEN LINK ZUM DOWNLOAD DER SET-DATEI.

https://drive.google.com/file/d/1MITpAlPzQ_zJjB_4gsWZsMGmalRjFOHE/view?usp=sharing


Empfohlene Produkte
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Trader! Ich präsentiere den alten Gott meine "ANUK"-Strategie, es ist eine intelligente Strategie mit 3 Arten von eingebauten Strategien (Sie können diese innerhalb ihrer Optionen wählen), es ist entworfen, um den Handel zu betreten, wo es einen starken Trend oder einen Markt Break erkennt, hat es einen eingebauten Algorithmus, um Positionen zu erholen und schnell zu verlassen, kann es konfiguriert werden, um in einigen Sitzungen zu arbeiten, wie der Händler bevorzugt, es hat auch eine g
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.67 (18)
Experten
Hallo, Trader! Wenn du nach einem Expert Advisor suchst, der nicht einfach nur wahllos Trades eröffnet, sondern eine durchdachte und strategisch saubere Handelslogik verfolgt – dann solltest du dir den Scalper Investor EA genauer anschauen. Dieser Multi-Währungs-EA ist bereits mit einer starken Reversal-Strategie ausgestattet und wird in naher Zukunft ein kostenloses Update mit einer Trendfolgestrategie erhalten. Reversal-Strategie – einsatzbereit Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der EA vo
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Experten
GBP Miner Pro EA ist ein voll intelligenter und 100% automatischer Roboter, der auf der Grundlage der Preis- und Zeittheorie entwickelt wurde und seine Trades auf der Basis eines intelligenten und leistungsstarken Geld- und Positionsmanagementsystems steuert. Aufgrund der hohen Stabilität im Handel können Sie auch Konten mit geringen Guthaben nutzen, was mit dem Währungspaar GBPUSD kompatibel ist. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/7645
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experten
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Pip Titan Cable Mavrick
Gabriel Oreoluwa James
Experten
Pip Titan Cable Maverick 2.0 ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der speziell für GBP/USD-Händler entwickelt wurde, die auf dem H1-Zeitrahmen handeln. Dieser EA nutzt hochentwickelte Algorithmen und eine robuste Reihe von Schutzmaßnahmen, um konsistente, effiziente und sichere Handelserfahrungen zu liefern. Cable Maverick 2.0 eignet sich sowohl für erfahrene Trader als auch für Neueinsteiger und ermöglicht es den Nutzern, ihre Handelsziele mit Präzision und Zuversicht zu erreichen. Hauptm
Etrend
Younes Bordbar
Experten
Einführung in Etrend - Starke Markttrends erkennen Etrend ist ein intelligenter Handelsroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, starke Markttrends zu erkennen und zu handeln. Er vermeidet den Handel in schwankenden Märkten und konzentriert sich auf die Ausnutzung von Bewegungen mit hohem Momentum. Warum Etrend wählen? Trendbasierter Handel - Handelt nur in Trendmärkten und vermeidet Marktschwankungen. Optimiertes Risikomanagement - Verwendet ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
MudugEAMT5
Bashir Abdi Jama
Experten
Wir stellen Ihnen Mudug EA vor, einen leistungsstarken Expert Advisor für die Plattform MetaTrader 5 (MT5), der mit der Programmiersprache MQL5 entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Ihre Handelsstrategien zu automatisieren und Ihre Handelsleistung zu verbessern. Mudug EA verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die es Ihnen ermöglicht, verschiedene Aspekte der Handelsstrategie wie Einstiegsbetrag, Stop-Loss und Take-Profit-Level sowie die Parameter für verschiedene technische Ind
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader4 Version | Auto Smart Pro MT5 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt Skalierungsstrategie: Die Scaling-Strategi
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Experten
Isheguve Scalper pro Benutzerhandbuch 1. Einführung in Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro ist ein hochentwickelter MQL5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsentscheidungen zu automatisieren. Er integriert fortschrittliche technische Analyse mit robustem Geld- und Handelsmanagement, um eine umfassende automatisierte Handelslösung zu bieten. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Erkennung von Candlestick-Mustern: Identifiziert verschiedene Umkehr- und Fortsetzungskerzenformat
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Pip Titan Euro Swinger Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experten
Pip Titan Euro Swinger Pro 2.0 ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für EUR/USD Swing Trader entwickelt wurde. Durch die Kombination fortschrittlicher Algorithmen mit robusten Schutzfunktionen bietet dieser EA Präzision, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit an dynamische Devisenmärkte. Egal, ob Sie ein Profi oder ein Anfänger sind, Euro Swinger Pro gibt Ihnen die Möglichkeit, die volle Kontrolle über Ihre Handelsreise zu übernehmen. Hauptmerkmale : Optimiert für EUR/USD : Maßgeschnei
Allgain100
Nissar Ahmed
Experten
Wesentliche Merkmale Kern der Strategie EMA-Crossover-System : Fast EMA (Standard: 20) und Slow EMA (Standard: 50) Erzeugt Kaufsignale , wenn der Fast EMA über den Slow EMA kreuzt. Generiert Verkaufssignale , wenn der Fast EMA unter dem Slow EMA kreuzt. Fibonacci-Filter : Berechnet Fibonacci-Retrenchment-Levels (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) auf der Grundlage der jüngsten Kursschwankungen. Der Kurs muss sich in der Nähe eines Fibonacci-Levels befinden (konfigurierbarer Schwellenwert), u
TrainedModelPlusAIgoldKing
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experten
80% zeitlich begrenzter Rabatt! (Originalpreis $25.000,00) Bis 1.1.2026. Nutzen Sie die Gelegenheit. Trade Smarter. AI-Powered Gold Trading EA - Advanced ML & OpenAI Consensus System Die Zukunft des automatisierten Goldhandels ist da! Verwandeln Sie Ihren XAUUSD-Handel mit dem fortschrittlichsten KI-gesteuerten Expert Advisor, der je entwickelt wurde. Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist ein revolutionäres Handelssystem, das maschinelles Lernen, OpenAI GPT-Intelligenz
AI for Gold
Eugen Funk
4.06 (16)
Experten
Haben der manuelle Handel, Trading-Gurus, Online-Seminare, Account-Manager oder Trading-Bots auch bei Ihnen keine kontinuierlichen Handelsgewinne erzielt? Seien wir doch mal ehrlich... Echte Performance-Erfolge werden in der Regel nur für einen sehr kurzen Zeitraum präsentiert oder, noch schlimmer, in Telegram-Channels, in denen verlorene Trades einfach gelöscht werden. Aber, hier ist das größte und weniger offensichtliche Problem... das Internet ist voll von naiven Strategien, die auf Verlustp
GoldZ AI MT5
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
Vom berühmten Gold Mining EA Entwickler - SJ präsentiert GoldZ AI - Das Gold Trading Powerhouse der nächsten Generation Präzision. Intelligenz. Profit. GoldZ AI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist Ihr Hochgeschwindigkeits-, Markt-versierte Goldhandelspartner , gebaut, um XAUUSD mit einer leistungsstarken Fusion von Preis-Aktion-Meisterschaft, intelligente Trend-Erkennung und maschinelles Lernen Intelligenz zu erobern. Im Kern lebt GoldZ AI von der Dynamik des asiatischen Schlu
OborBond
Suharmoko
Experten
Diese Ea basiert Momentum mit RSI, MACD, ATR, Demmarker, Support und Resisten, Top oder Bottom Edge etc. Diese EA nicht entworfen laufen jährlich, nur monatlich testen mit BEP Ziel, brauchen Ihre analytischen Fähigkeiten für die beste Zeit, um diese EA nicht in zufälligen Zustand zu starten. müssen Rückzug Ziel zu sicheren Gewinn vor Verlust alle Ihr Kapital zu setzen. Diese Ea basiert Momentum mit SL und Trailing-Profit, ist mit Gewinn-Ziel entwickelt. Hohes Risiko Bot. Die Regel für diesen B
Forex Moon AI
David Hausberger
Experten
!!!!!!! ANGEBOT NUR FÜR 10 EXEMPLARE!!!!!  Danach steigt der Preis für 10 Exemplare auf 600 $  Finaler Preis ist 1449 $   ...FOREX MOON AI DER INTELLIGENTE SCALPER... !WICHTIG !   Damit der Backtest fehlerfrei läuft muss in den Einstellungen unter: Limit Time Range: Timerange = True ausgewählt sein. Die Uhrzeit muss so eingestellt sein das der EA nicht während des Rollovers ihres Brokers handelt. Es werden keine Risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid angewandt. Alle Trades werde
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX AI Scalper Pro Intelligente - adaptive - autonome Handelsmaschine Überblick MSX AI Scalper Pro ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu vielen Robotern, die von strengen Zeitfiltern, Nachrichtenblöcken oder manueller Kontrolle abhängen, ist dieses System so konzipiert, dass es kontinuierlich rund um die Uhr handelt und sich der Marktvolatilität in Echtzeit anpasst - ohne externe Filter oder manuelles Babysi
Pink Gold
Roland Aimua Akenuwa
Experten
Pink Gold EA - Handeln Sie Gold und Devisen mit Präzision Pink Gold EA ist ein 100% automatisierter Expert Advisor , der entwickelt wurde, um den Goldmarkt (XAUUSD) zu dominieren und gleichzeitig die wichtigsten Devisenpaare mit Vertrauen zu handeln. Angetrieben durch Multi-Timeframe-Analyse (1H & 4H) und Überkauft/Überverkauft-Erkennung , identifiziert es hochwahrscheinliche Einträge und verwaltet das Risiko wie ein professioneller Händler. Egal, ob Sie mit Prop-Firm-Konten , Standard-Brokern o
Azaha Pattern Breakout
Ahmad Zulkarnain
Experten
Beschreibung des Produkts Sind Sie bereit, eines der dynamischsten Instrumente der Welt zu beherrschen? Hören Sie auf, die Richtung des Goldmarktes zu erraten und beginnen Sie mit Azaha Pattern Breakout auf der Grundlage bestätigter Preismuster zu handeln. Azaha Pattern Breakout wurde speziell für den modernen Händler entwickelt und ist ein erstklassiger Expert Advisor (EA), der eine disziplinierte und objektive Breakout-Handelsstrategie automatisiert. Er ermöglicht es Ihnen, Chancen auf dem
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Experten
Gold Strike EA - Präzisionsmotor für Goldmärkte Gold Strike EA ist ein spezielles automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde, um mit Disziplin und Präzision in Umgebungen mit hoher Volatilität zu agieren. Es wendet eine raffinierte Ausbruchslogik um wichtige Preisniveaus herum an, kombiniert mit einem intelligenten Risiko- und Kapitalmanagement, um nur dann am Markt tätig zu werden, wenn die Bedingungen passen. Das System arbeitet innerhalb optimierter Handels
Golden Hartley MT5
Peter Slamenec
Experten
EA Golden HARTLEY ist eine robuste Handelsstrategie, die für XAUUSD oder GOLD und den M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA erstellt schwebende Stop-Trade-Aufträge unter Verwendung der Indikatoren Linear Regression Smoothed Moving Average, BB Range und Parameter, die auf dem Marktumfeld basieren. Es verwendet feste SL, PT und Ausstieg aus der Position nach Zeitabschaltung. Der EA wurde mit mehreren Monte-Carlo-Robustheitstests getestet und optimiert. Der Backtest wurde mit Ticks-Daten mit ein
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler, ich habe dieses Tool rigoros mit echten Ergebnissen entwickelt, RA AI wurde entwickelt und speziell entwickelt, um es mit einem in KI strukturierten Trendalgorithmus in der Währung EURO DOLLAR zu skalieren. Hier können wir das Ergebnis in seinem 1-Jahres-Backtest von 1.000 auf 12.000 sehen. Wir können auch das echte Kontosignal sehen, wenn wir mit echtem Geld gewinnen, mit ähnlichen Ergebnissen, RA AI ist erstaunlich! Ich werde Ihnen ein wenig über das Design erzählen, das auf K
Made to Echo
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
4 (7)
Experten
Treffen Sie Made to Echo Dies ist eine begrenzte Preisphase. Erhalten Sie es zu 99, solange unter 5 Verkäufe. Sobald diese Obergrenze erreicht ist, wird der neue Preis 129 sein. Derzeit verkauft: 4 Exemplare. MQl5-Kanal :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Anleitungen:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Kontaktieren Sie uns für die richtigen Backtest-Einstellungen — Ich sende Ihnen alles Notwendige. Entwickelt für Händler, die Einfachheit, Stabilität und strikte Kontrol
Macro Sniper
Leonardo Keber
Experten
Der Macro Sniper EA verfolgt eine Scalping-Breakout-Strategie. Die Trades werden zu einer bestimmten Tageszeit platziert, zu der die meiste Handelsaktivität pro Tag (im Durchschnitt) verzeichnet wird. Diese Zeitspanne wird automatisch berechnet und passt sich im Falle einer Sommerzeitumstellung selbst an. Das einzige Problem ist, dass für das Backtesting die ersten beiden Parameter relativ zur Server-Zeitverschiebung in Bezug auf GMT eingestellt werden müssen, z.B.: wenn Ihr Server auf GMT+3 ein
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension