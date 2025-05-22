Olá, traders!

Se você está procurando um robô que não entra em qualquer operação só para mostrar serviço, mas sim que segue uma estratégia bem definida e inteligente — conheça o Scalper Investor EA.

Este é um Expert Advisor multimoeda que já está pronto para ação com uma estratégia reversa bem trabalhada, e em breve vai receber uma atualização com uma poderosa estratégia de tendência.

Estratégia reversa — pronta para uso



No momento do lançamento, o EA está 100% focado em operar com uma estratégia de reversão. Ele utiliza o canal de Keltner e uma combinação de filtros modernos para identificar pontos de virada do mercado com precisão.

Nada de entradas no escuro — aqui é tudo baseado em lógica de mercado e critérios técnicos claros.

A lógica é pegar o preço voltando para dentro do canal, com filtros que consideram volatilidade, força do sinal, direção da tendência, spread, slippage e muito mais. Também evita operar em horários de baixo volume ou durante o rollover, quando o mercado costuma gerar ruído e riscos desnecessários.

NOTA: no testador de estratégia, por padrão, use M15 EURNZD

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller Instructions - https://www.mql5.com/pt/blogs/post/762924

O que a estratégia reversa oferece:

Suporte para 11 pares de moedas: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP

Escolha entre dois timeframes: M15 ou H1

Cada trade vem protegido com stop loss

Sem martingale, sem médio — gestão de risco acima de tudo

Stop loss dinâmico para adaptação ao mercado

Controle de risco ajustável, com drawdown máximo (ex: até 5%)

Apenas uma operação por ativo ao mesmo tempo — sem sobrecarga

Compatível com contas pessoais e desafios de Prop Firms

Depósito mínimo recomendado: 500 USD

Alavancagem mínima: 1:30 ou superior

Tipo de conta recomendado: RAW, ECN, PRO, ZERO... ou qualquer outro nome que o seu corretor use para contas com spread baixo e execução direta no mercado

O que vem a seguir: estratégia de tendência (em desenvolvimento)



Neste momento, você está adquirindo o Scalper Investor EA com a estratégia reversa.

A segunda — a estratégia de tendência — está sendo desenvolvida e será adicionada como uma atualização gratuita dentro de 1 a 2 meses.

Essa atualização vai permitir que o EA identifique e opere a favor das tendências do mercado — especialmente em ativos voláteis como ouro (XAUUSD), pares com JPY, criptos como BTC e outros queridinhos dos traders.