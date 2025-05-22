Scalper Investor
Olá, traders!
Se você está procurando um robô que não entra em qualquer operação só para mostrar serviço, mas sim que segue uma estratégia bem definida e inteligente — conheça o Scalper Investor EA.
Este é um Expert Advisor multimoeda que já está pronto para ação com uma estratégia reversa bem trabalhada, e em breve vai receber uma atualização com uma poderosa estratégia de tendência.
Estratégia reversa — pronta para uso
No momento do lançamento, o EA está 100% focado em operar com uma estratégia de reversão. Ele utiliza o canal de Keltner e uma combinação de filtros modernos para identificar pontos de virada do mercado com precisão.
Nada de entradas no escuro — aqui é tudo baseado em lógica de mercado e critérios técnicos claros.
A lógica é pegar o preço voltando para dentro do canal, com filtros que consideram volatilidade, força do sinal, direção da tendência, spread, slippage e muito mais. Também evita operar em horários de baixo volume ou durante o rollover, quando o mercado costuma gerar ruído e riscos desnecessários.
NOTA: no testador de estratégia, por padrão, use M15 EURNZD
Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller
Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller
Instructions - https://www.mql5.com/pt/blogs/post/762924
O que a estratégia reversa oferece:
- Suporte para 11 pares de moedas: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
- Escolha entre dois timeframes: M15 ou H1
- Cada trade vem protegido com stop loss
- Sem martingale, sem médio — gestão de risco acima de tudo
- Stop loss dinâmico para adaptação ao mercado
- Controle de risco ajustável, com drawdown máximo (ex: até 5%)
- Apenas uma operação por ativo ao mesmo tempo — sem sobrecarga
- Compatível com contas pessoais e desafios de Prop Firms
- Depósito mínimo recomendado: 500 USD
- Alavancagem mínima: 1:30 ou superior
- Tipo de conta recomendado: RAW, ECN, PRO, ZERO... ou qualquer outro nome que o seu corretor use para contas com spread baixo e execução direta no mercado
O que vem a seguir: estratégia de tendência (em desenvolvimento)
Neste momento, você está adquirindo o Scalper Investor EA com a estratégia reversa.
A segunda — a estratégia de tendência — está sendo desenvolvida e será adicionada como uma atualização gratuita dentro de 1 a 2 meses.
Essa atualização vai permitir que o EA identifique e opere a favor das tendências do mercado — especialmente em ativos voláteis como ouro (XAUUSD), pares com JPY, criptos como BTC e outros queridinhos dos traders.
Atenção: no momento, você está pagando apenas pela estratégia reversa. Assim que a estratégia de tendência for lançada, o preço do EA vai dobrar (com base no valor atual no momento da publicação). Ou seja, entrar agora significa garantir o pacote completo por um preço muito mais baixo.
Scalper Investor EA não é mais um bot genérico com lógica reciclada. É um projeto com ambição e foco no crescimento constante. Mais estratégias, portfólios otimizados, melhorias contínuas — tudo isso está no plano. E, com cada nova fase, o preço também vai subindo.
A pergunta é: você vai entrar agora ou vai esperar pagar mais depois?
I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.