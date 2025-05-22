Scalper Investor

4.72

各位交易员，大家好！

如果您正在寻找一款不是随便开单、而是有逻辑、有策略、注重风控的智能交易系统（EA），那么请关注 Scalper Investor EA。这是一款多货币对交易机器人，目前已全面支持逆转交易策略，未来还将免费升级添加趋势策略模块，功能持续进化！

已上线：逆转交易策略（反转系统）

Scalper Investor EA 当前运行的是基于 Keltner 通道 的逆转系统。当价格进入通道后，EA 结合多个过滤条件识别潜在反转机会，精准进场。
我们不是“盲目追单”，每一笔交易都基于多维度市场逻辑与严格的入场判断。主要过滤机制包括：波动率控制, 趋势过滤, 反转强度判断, 点差过滤, 滑点控制, 避开跳空与市场低流动时段（如换日时间）

注意：在策略測試器中預設使用 M15 EURNZD

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller

Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller

Instructions - https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762818

逆转策略核心特点：
  • 支持 11 个货币对 AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
  • 可选交易周期：M15 或 H1
  • 每一单都有止损保护
  • 不使用马丁策略，不使用加仓补仓
  • 动态止损功能，灵活控制风险
  • 可设置最大回撤限制（例如不超过 5%）
  • 每个交易品种仅开一单，避免仓位过重
  • 适用于个人账户与 Prop Firm 考核账户
  • 最低建议入金：500 美金
  • 最低杠杆建议：1:30 或以上
  • 推荐账户类型：RAW / ECN / PRO / ZERO（低点差、真实市场执行类型）

    即将推出：趋势交易策略（开发中）

    目前您购买的是完整的逆转系统。
    我们正在开发第二套系统 —— 趋势策略，预计将在 1~2 个月内免费更新发布。届时，EA 将具备趋势方向识别能力，并能在黄金（XAUUSD）、日元系、加密货币（如 BTC）等热门趋势品种中自动开仓、顺势交易。

    重要提醒：当前购买，仅包含逆转系统。

    一旦趋势系统上线，EA 的价格将上涨两倍！
    所以现在是入手的好时机，不仅价格实惠，还能免费获取未来升级。

    Scalper Investor EA 不是一款“套模板”的机器人，而是一个有长期规划的项目。
    我们计划持续开发更多策略组合、优化功能和整体性能。随着系统的逐步升级和用户数量增长，价格也将逐步提高。

    问题只剩一个：你愿意现在就参与进来，还是等价格上涨后再后悔？

    评分 18
    Jenny Yuen Ha Lau
    633
    Jenny Yuen Ha Lau 2025.09.05 10:36 
     

    I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.

    pamas
    139
    pamas 2025.09.04 15:56 
     

    3-Month Honest Review:-

    I want to leave a heartfelt thank you to this great seller. I have been using this robot for over three months now, and here are my personal statistics: Winning trades: 134, Trades that hit stop loss: 3,

    Trades closed early with very small losses: 10.

    This gives the system an overall win rate of about 90%. The robot has been consistently profitable, and I am extremely satisfied with the results. I highly recommend it to anyone seeking a reliable trading system that consistently delivers steady profits. I am confident you will enjoy this system just as much as I do. Mr. Igor offers the best customer service, with prompt responses, and goes above and beyond to help. He is a great gentleman who genuinely wants to help other traders. I highly recommend you buy his products.

    NickKearsley
    76
    NickKearsley 2025.09.04 14:57 
     

    Easy to install and I like the fact that there are individual set files for each currency setting. No grid or Martingale here. Trades slowly and surely so far. It's still early days but 12 winning trades with no losses in just under a week is a great start!

    回复评论