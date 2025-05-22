各位交易员，大家好！

如果您正在寻找一款不是随便开单、而是有逻辑、有策略、注重风控的智能交易系统（EA），那么请关注 Scalper Investor EA。这是一款多货币对交易机器人，目前已全面支持逆转交易策略，未来还将免费升级添加趋势策略模块，功能持续进化！

已上线：逆转交易策略（反转系统）



Scalper Investor EA 当前运行的是基于 Keltner 通道 的逆转系统。当价格进入通道后，EA 结合多个过滤条件识别潜在反转机会，精准进场。

我们不是“盲目追单”，每一笔交易都基于多维度市场逻辑与严格的入场判断。主要过滤机制包括：波动率控制, 趋势过滤, 反转强度判断, 点差过滤, 滑点控制, 避开跳空与市场低流动时段（如换日时间）

注意：在策略測試器中預設使用 M15 EURNZD

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller Instructions - https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762818

支持 11 个货币对 AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP

可选交易周期：M15 或 H1

每一单都有止损保护

不使用马丁策略，不使用加仓补仓

动态止损功能，灵活控制风险

可设置最大回撤限制（例如不超过 5%）

每个交易品种仅开一单，避免仓位过重

适用于个人账户与 Prop Firm 考核账户

最低建议入金：500 美金

最低杠杆建议：1:30 或以上

推荐账户类型：RAW / ECN / PRO / ZERO（低点差、真实市场执行类型）

即将推出：趋势交易策略（开发中）



目前您购买的是完整的逆转系统。

我们正在开发第二套系统 —— 趋势策略，预计将在 1~2 个月内免费更新发布。届时，EA 将具备趋势方向识别能力，并能在黄金（XAUUSD）、日元系、加密货币（如 BTC）等热门趋势品种中自动开仓、顺势交易。