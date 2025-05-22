Scalper Investor

4.67

안녕하세요, 트레이더 여러분!

단순히 무작위로 매매를 반복하는 EA가 아닌, 전략적으로 움직이고 논리적인 판단을 기반으로 거래하는 진짜 EA를 찾고 계시다면, Scalper Investor EA를 주목해 보세요.
이 멀티통화 EA는 이미 잘 설계된 리버설(역추세) 전략으로 무장되어 있으며, 곧 추세 추종 전략이 무료 업데이트로 추가될 예정입니다.

리버설 전략 – 즉시 사용 가능

출시 시점 기준으로, 이 EA는 리버설 전략에 최적화되어 있습니다. 켈트너 채널(Keltner Channel)을 기반으로 가격의 되돌림 구간을 포착하고, 다양한 필터로 노이즈를 걸러내어 진입 시점을 정밀하게 잡아냅니다.
감에 의존한 진입은 없습니다. 오직 철저한 논리와 기술적 근거에 기반한 매매만 실행합니다.

전략의 핵심은 가격이 채널 내부로 다시 진입할 때를 노리는 것입니다. 필터링 기준에는 변동성, 신호 강도, 추세 방향, 스프레드, 슬리피지 등 다양한 요소가 포함되며, 롤오버 시간대나 시장 유동성이 낮은 구간에서는 자동으로 거래를 피하도록 설계되어 있습니다.

참고: 전략 테스터에서는 기본적으로 M15 EURNZD를 사용합니다.

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller

Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller

Instructions - https://www.mql5.com/ko/blogs/post/762923

리버설 전략의 주요 특징:

  • 총 11개 통화쌍 지원 AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
  • 선택 가능한 타임프레임: M15 또는 H1
  • 모든 포지션에 손절매(Stop Loss) 적용
  • 마틴게일이나 그리드 방식 사용하지 않음
  • 시장 상황에 따라 유연하게 반응하는 동적 손절매 시스템
  • 최대 손실(예: 5%) 제한 가능
  • 심볼당 최대 1개 포지션만 유지 – 과도한 진입 방지
  • 프로펌(Prop Firm) 도전용 계정 및 개인 계정 모두에 적합
  • 최소 추천 입금액: 500 USD
  • 최소 추천 레버리지: 1:30 이상
  • 추천 계정 유형: RAW, ECN, PRO, ZERO 등 – 낮은 스프레드와 빠른 시장 체결이 가능한 계정 (브로커마다 명칭이 다를 수 있음)

앞으로 추가될 기능: 추세 전략 (개발 중)

현재는 리버설 전략만 포함된 상태이며, 두 번째 전략인 추세 추종 전략은 현재 개발 중입니다. 1~2개월 이내에 무료 업데이트로 제공될 예정입니다. 이 전략이 추가되면, EA는 시장의 방향성을 판단하고 그 방향으로 따라가며 매매하게 됩니다. 특히 금 (XAUUSD), 엔화(JPY) 기반 통화, 비트코인(BTC)과 같은 트렌디한 자산에 적합하게 설계됩니다.

주의사항: 지금 구매하시면, 현재는 리버설 전략만 제공됩니다. 하지만 추세 전략이 추가되면 EA의 가격은 현재 가격의 두 배로 인상될 예정입니다. 지금 들어오신다면, 향후 강화된 기능을 초기 가격으로 받아볼 수 있는 기회입니다.

Scalper Investor EA는 흔히 볼 수 있는 템플릿 기반 EA가 아닙니다. 이것은 성장 가능성과 장기 비전을 가진 프로젝트입니다. 향후 더 많은 전략, 포트폴리오, 성능 개선이 지속적으로 추가될 예정이며,
그에 따라 가격도 점진적으로 인상될 것입니다.

질문은 하나입니다.
지금 이 기회를 잡으시겠습니까? 아니면 나중에 더 비싸게 사시겠습니까?

리뷰 18
Jenny Yuen Ha Lau
633
Jenny Yuen Ha Lau 2025.09.05 10:36 
 

I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.

pamas
144
pamas 2025.09.04 15:56 
 

3-Month Honest Review:-

I want to leave a heartfelt thank you to this great seller. I have been using this robot for over three months now, and here are my personal statistics: Winning trades: 134, Trades that hit stop loss: 3,

Trades closed early with very small losses: 10.

This gives the system an overall win rate of about 90%. The robot has been consistently profitable, and I am extremely satisfied with the results. I highly recommend it to anyone seeking a reliable trading system that consistently delivers steady profits. I am confident you will enjoy this system just as much as I do. Mr. Igor offers the best customer service, with prompt responses, and goes above and beyond to help. He is a great gentleman who genuinely wants to help other traders. I highly recommend you buy his products.

NickKearsley
76
NickKearsley 2025.09.04 14:57 
 

Easy to install and I like the fact that there are individual set files for each currency setting. No grid or Martingale here. Trades slowly and surely so far. It's still early days but 12 winning trades with no losses in just under a week is a great start!

추천 제품
One Man Army
Ihor Otkydach
4.5 (8)
Experts
과장도 없고, 불필요한 위험도 없습니다. 최소한의 손실로 거래하기: One Man Army는 개인 트레이더와 프롭 펌(prop firm) 트레이딩 모두를 위해 설계된 다중 통화 거래 시스템입니다. 이 시스템은 단기 및 중기 시장 조정과 반전을 포착하는 스캘핑 전략을 따르며, **지정가 대기 주문(limit order)**을 통해 거래를 수행합니다. 이 트레이딩 봇은 방향을 추측하지 않습니다. 가장 유리한 가격대에서 높은 정밀도로 진입합니다. 당신이 원하는 방식 그대로입니다. 이제 자세히 살펴봅시다. 테스트를 위해 EURCAD 통화쌍과 M15 시간대를 사용하십시오.  One Man Army는 다양한 자산과 시장 단계에서 광범위한 테스트를 거쳐 개발되었습니다. 시스템의 동작은 안정적이며 예측 가능하고, 분석이 용이합니다. 이 시스템은 통제력, 안전성, 체계적인 접근 방식 을 중시하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Experts
Quantum Pro Gold Scalper is your elite AI engine for XAUUSD on the H4 timeframe — built to hunt only the highest‑quality moves on gold with ruthless discipline and razor‑sharp risk control. USE IT ONLY 30MIN OR 4H TIMEFRAME ON GOLD USE THE SET IN THE COMMENTS SECTION FOR BEST RESULT! Meet Quantum Pro — The Gold Specialist Hello, traders! Quantum Pro Gold Scalper is a next‑generation Expert Advisor built exclusively for GOLD (XAUUSD) on the 4‑hour chart, designed for traders who care more abou
PipPro
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Experts
PipPro는 고정밀 거래를 위해 설계된 강력하고 지능적이며 사용자 정의 가능한 거래 로봇입니다. 두 개의 오실레이터 이동 평균을 사용하여 진입을 하고, 캔들스틱 패턴, 볼린저 밴드, 스토캐스틱 지표를 사용하여 출구를 설정하여 데이터 기반의 체계적인 거래 접근 방식을 보장합니다. 내장된 리스크 관리, 자동 거래 실행 및 사용자 정의 가능한 기능을 갖춘 PipPro는 성과를 향상시키고 감정적 거래를 줄이며 수익성을 극대화하려는 트레이더에게 이상적입니다. 그러나 리스크 수준에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 주의와 적절한 리스크 관리가 필수적입니다. PipPro를 전략적으로 사용하면 트레이더는 일관성을 얻고 의사 결정을 개선하며 거래를 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다. 사용된 지표 및 전략 A. 진입 지표: 오실레이터 이동 평균 (MAO) PipPro는 거래 진입을 식별하기 위해 두 개의 오실레이터 이동 평균(MAO)을 사용합니다: 시장 모멘텀 식별: 트렌드 및 잠재적인 반전 감지
Evogue
Habeeb Babatunde Bello
Experts
PLEASE CAREFULLY READ THE INTRODUCTION AND INSTRUCTION FOR USE BEFORE EVEN TESTING AND MAKE SURE YOU DOWNLOAD THE SETFILE FOR GOLD ONLY. Introducing EVOGUE EA: Revolutionizing Gold Trading with Order Flow, Market Structure, and Price Action In the fast-paced world of forex and commodities trading, where volatility reigns supreme, finding a reliable Expert Advisor (EA) that delivers consistent profits without exposing your capital to unnecessary risks is like striking gold, literally. Enter EVOGU
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experts
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experts
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
PipChart
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Experts
오늘날의 빠르게 변화하는 외환 시장에서 정확성과 전략은 성공에 있어 매우 중요합니다. PipChart 는 기술적 지표의 강력한 조합을 사용하여 거래 실행을 자동화하고 정확성을 향상시키며 리스크 관리를 개선하도록 설계된 고급 거래 로봇입니다. 기본적인 거래 봇과 달리 PipChart 는 이동 평균 오실레이터(MAO), RSI, ADX 및 CCI를 통합하여 높은 확률의 롱 및 숏 거래 진입을 식별합니다. 거래 종료를 위해 PipChart 는 스토캐스틱 지표를 사용하여 최적의 타이밍을 맞춥니다. 내장된 손절매(SL) 및 이익 실현(TP) 메커니즘을 통해 PipChart 는 시장 조건에 맞춰 변동성을 관리하면서 규칙 기반의 거래를 보장합니다. 이 자세한 개요에서는 PipChart 의 기능, 사용된 기술적 지표, 거래 실행 방법 및 리스크 관리 전략을 설명합니다. PipChart 는 다음과 같은 목적을 위해 설계되었습니다: 거래 자동화 : 잘 정의된 기술적 조건에 따라 거래를 실행합니다. 거
Pink Gold
Roland Aimua Akenuwa
Experts
Pink Gold EA – Trade Gold & Forex with Precision Pink Gold EA is a 100% automated Expert Advisor built to dominate the Gold market (XAUUSD) while also trading major forex pairs with confidence. Powered by multi-timeframe analysis (1H & 4H) and overbought/oversold detection , it identifies high-probability entries and manages risk like a professional trader. Whether you trade prop firm accounts , standard brokers, or personal portfolios, Pink Gold EA delivers a balanced mix of performance, safety
Boom and Crash Indices Killer EA
Joseph Wonder Obasi
Experts
Introducing the Boom and Crash Indices Killer EA for MT5 Welcome to the next evolution in trading with the Boom and Crash Indices Killer EA, specifically designed for MetaTrader 5 (MT5). This expert advisor (EA) is engineered to trade Boom and Crash indices with unparalleled precision, leveraging advanced price action strategies. Here’s a comprehensive overview of what makes this EA a must-have tool for traders looking for consistent profitability and robust performance. Key Features and Benefit
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
DemsFx BC Entry EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Experts
1. The Expert Adviser is built with a basic, simple and stable trading strategy with i touch or Price Action Principle that is highly effective and accurate with a sniper entry system for a good money management.. 2. The expert advisor works best as from 15 minutes time frame and above.... 3. The expert advisor work with all broker all currency pair and synthetic indices... 4. Use a reasonable lot size and correct settings if you want to get the best of the Expert Advisor.. 5. With Default setti
FREE
Prism Scalper
VALU VENTURES LTD
Experts
Prism Scalper Basic v16.0 Prism Scalper Basic v16.0 is a sophisticated MetaTrader Expert Advisor designed for high-frequency scalping across multiple markets, including Forex, Gold, and Cryptocurrency. This trading system employs a proven mean reversion strategy to maximize profit potential while maintaining strict risk management protocols. Key Features Single Strategy Focus:   Specialized mean reversion system for clear and consistent performance. Multi-Asset Optimization:   Automatically ada
FREE
EA Forex Expert
Ion Ghitun
Experts
This powerful Expert Advisor (EA) is designed to optimize trading performance across the major forex pairs, leveraging advanced technical analysis indicators such as Moving Averages, RSI, MACD, Stochastic Oscillator, and Bollinger Bands. Engineered for precision, the EA can dynamically adjust Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels using the ATR (Average True Range) for enhanced risk management. With an intuitive approach to market trends, the EA delivers impressive results, ranging from 30%
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Experts
IKAN MFX In the volatile world of financial markets, finding the best trading opportunities and minimizing risks is always a significant challenge for every investor. That’s why we developed IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) , an advanced automated trading system. IKAN is not just a tool but a perfect combination of artificial intelligence and years of trading experience. With the ability to analyze millions of data points per second, IKAN can identify market trends, predict price
DemsFx TrendSniper Master EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Experts
1. The Expert Adviser is built with a basic, simple and stable breakout trading strategy with a touch of Price Action pattern that is highly effective with over 80% accurate entry on Scalping and Trend following trading pattern.. Contact me to test the updated version that works more accurately i couldn't upload it on MQL5 because EA is built with a custom indicator. 2. The EA has a good money management system with a low draw down and options for Number of Trades. 3.  The EA  have Auto SL/TP, B
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experts
Signal Page:  https://www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ sample  .set file for XAUUSD 5 Minute  is in the comment section. SMC CT5F XAUUSD   is a fully automated   Smart Money Concept (SMC) execution framework   engineered specifically for   Gold( XAUUSD ) . It is not a signal copier, not an indicator, and not a position manager — it is a   rule-driven trading engine   designed to identify, confirm, and execut
TDI Smart Levels Ultimate
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experts
Overview TDI Smart Money Ultimate (MT5)   is a   professional-grade Expert Advisor   designed for traders who understand   confluence-based trading   and   controlled grid execution . This EA is a   true MT5 port (1-to-1 logic)   of the proven MT4 version, preserving   every trading rule, filter, and risk mechanism   with   no simplification . It combines: Traders Dynamic Index (TDI) Smart Money concepts Supply & Demand zones Fibonacci premium/discount Trend filters (EMA + internal HMA) Multi
Pipsophilia
Sami Triki
Experts
PIPSOPHILIA is a modular, high-frequency scalping strategy designed for ultra-low latency execution and consistent profitability across major Forex pairs. It operates on the 1-minute timeframe, capitalizing on micro-movements and short-lived price inefficiencies with surgical precision. Core Attributes: • Multi-Pair Adaptability: Proven performance across USDCHF, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and USDCAD, with tailored logic per asset. • Rapid Trade Cycles: Average holding time under 11 min
Equity BotTrader
Chinonso Chizoba Eke
Experts
Equity BotTrader는 기본적으로 헤징 방법을 사용하지만, 귀하가 지정한 증분 수만큼 승리 포지션의 볼륨을 증가시킵니다. 전반적인 목표는 지정된 금액만큼 계정의 자산을 늘리고 모든 오픈 포지션 또는 보류 주문을 마감하는 것입니다. , 그리고 새로 시작하세요. 당신이 살아있는 가장 부유한 사람이 될 때까지요. 이것은 MT5에서만 작동합니다. 예: 5랏 매수 포지션으로 시작 동일한 로트 크기 5랏으로 매수 포지션에서 30핍 떨어진 곳에 매도 중지 주문을 엽니다. 20핍만큼 수익을 얻는 사람은 자본 규모가 충족될 때까지 거래량이 증가하여 모든 포지션을 종료하고 새로 시작합니다. --------- 이 EA는 모든 계정 규모에서 작동할 수 있으며, USDJPY와 같이 변동성이 큰 시장에서 가장 유리하며, 더 빨리 핍을 얻을수록 더 빨리 종료됩니다. 사용하기 전에 다시 테스트하여 계정 크기가 최소한 수익성이 있는지 확인하고 정기적으로 수익을 인출하십시오. 귀
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Experts
BobiXAU Pro v3.0 - Conservative Trend Following System Professional Gold Trading EA with Real-Time Telegram Signals BobiXAU Pro is a specialized Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading. Using a proven conservative trend-following approach with multi-timeframe confirmation, this EA captures Gold's consistent directional moves while maintaining institutional-grade risk management. ️ GOLD SPECIALIST - XAUUSD ONLY This EA is optimized exclusively for Gold trading . Do not
GoldCrusher V2
Bob Sulaiman
Experts
GoldCrusher V2 : Expert Advisor for XAUUSD Breakout Dominance UNMATCHED PERFORMANCE HIGHLIGHTS METRIC LATEST RESULT (V2.47) COMMENTARY Profit Factor (PF) 3.51 Exceptional! Indicates very high profit efficiency relative to losses. Max Drawdown (DD) 2.14% High Capital Stability. Minimal risk exposure thanks to strict management. Winning Trades 77.14% High win rate confirmed by the Dual Filter system. Target R:R 1:3.4 Superior Risk:Reward ratio for aggressive yet controlled growth. BRIEF
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Experts
-         What it does? Opens BUY (or SELL) orders automatically every X pips you decide. Closes each trade at your personal TP .  Works on any symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % YOUR SETTINGS   What can you enter in the settings? - Trading direction: Buy or Sell - Entry level - Entry volume - Maximum number of buy orders - Maximum number of sell orders - Pips required for each new entry - Pips to take profit per trade - Stop Loss Level - Close all trades when SL level is hit Exam
Exponential Miracle
Suwanon Kosiri
Experts
Exponential Miracle LIMITED LAUNCH OFFER: PRICE INCREASING SOON! Current Price: $500 (Early Adopter) Next Week: $1,500 Final Price: $2,000 Note: To protect the strategy's liquidity and exclusivity, I will strictly follow this pricing schedule. "Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it." Exponential Miracle is a sophisticated algorithmic trading system designed with one solitary goal: Mathematical Wealth Accumulation. Unlike generic EAs that try to t
Pip Titan Euro Swinger Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experts
Pip Titan   Euro Swinger Pro 2.0   is a powerful expert advisor (EA) designed for   EUR/USD   swing traders. Combining advanced algorithms with robust protection features, this EA delivers precision, safety, and adaptability to dynamic forex markets. Whether you're a professional or a beginner, Euro Swinger Pro empowers you to take full control of your trading journey. Key Features : Optimized for EUR/USD : Tailored to capture high-probability swing trading opportunities on the Euro/Dollar pair
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experts
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Experts
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
Experts
Powerful EA executes few monthly operations with a high percentage of effectiveness. One trade per week, once you try this method you will be able to modify the batch up according to your expectations. This EA is based on three main indicators, RSI, Stochastic, MACD. Previous price 120 Promoción  price 210,  15 copies remaining Next priced 300 USD Backtesting:  For best results this technique was created to work from January 2021, under current market conditions it is not recommended years befo
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experts
Professional trading expert specially designed to trade Bitcoin on the MetaTrader 5 platform, relying on the strength of the Bollinger Bands indicator to exploit market volatility with high accuracy.  Main advantages: - Works efficiently on a 15-minute timeframe (M15). - Smart entry when the price penetrates the limits of Bollinger. - A dashboard showing the current balance, open position P/L , and the P/L of today's trades. - Works in a highly volatile environment such as BTCUSD without th
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다. 실시간 시그널 __________   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experts
가격: 606$ -> 808$ 사용 설명서 :  Manual ENEA mt5 – 레짐 전환 + 은닉 마르코프 모델(HMM)과 GPT5 ENEA mt5 는 인공지능(ChatGPT-5)의 강력한 기능과 은닉 마르코프 모델(HMM)의 정밀한 통계 분석을 결합한 최첨단 완전 자동화 트레이딩 알고리즘입니다. 이 시스템은 실시간으로 시장을 모니터링하며, 복잡하고 감지하기 어려운 시장 상태(레짐)까지 식별하고 그에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정합니다. 목표는 명확합니다: 추세, 횡보, 높은 변동성 등 모든 시장 국면에서 최적의 거래 로직을 적용하여 기회를 최대한 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하는 것입니다. 주요 특징: 실시간 레짐 감지 : 추세, 범위, 변동성 & 횡보 국면 동적 전략 전환   시장 레짐에 따라 전략 변경 AI 모델 GPT5   (HMM) – 과거 데이터로부터 비지도 학습 자동 TP, SL 조정 기능 활성화 M30 타임프레임 지원, XAUUSD 기반 은닉 마르코프
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — 적응형 실행 로직을 갖춘 알고리즘 거래 시스템 AxonShift는 XAUUSD(금)를 H1 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계되고 최적화된 자동화 알고리즘 시스템입니다. 이 시스템은 단기적인 시장 움직임과 중기적 추세 변동을 결합한 구조적 분석을 바탕으로 한 모듈형 아키텍처로 구성되어 있습니다. 과도한 시장 노이즈에 반응하거나 고빈도 전략에 의존하지 않으며, 미리 정의된 구조적 조건에 따라 통제된 거래 사이클에 집중합니다. 모든 거래는 내부 필터, 가격 조건, 변동성 맥락에 따라 구성된 시나리오 기반의 논리에 의해 실행됩니다. 마팅게일, 그리드 전략 또는 포지션 스케일링은 사용하지 않으며, 다양한 시장 상황에서도 투명하고 예측 가능한 동작을 제공합니다. 각 주문에는 고정된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값이 설정되어 있으며, 일관된 위험 관리 방식이 적용됩니다. 시스템은 시장가 주문을 지원하는 ECN/STP 브로커 환경에 적
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.34 (29)
Experts
Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.25 (8)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 지금까지 출시된 가장 진보된 EA 버전으로, AI 기반 의사결정 , 멀티 AI 투표 , 동적 거래 로직 이 완전히 통합되어 새롭게 설계되었습니다. 이제 EA는 XAUUSD(골드) M1뿐만 아니라, BTCUSD 와 ETHUSD 도 완전히 지원하며, 고빈도 진입, 스마트 리스크 관리, 완전한 적응성을 제공합니다. OpenRouter 연결 무료 AI 와 고급 필터를 결합하여, 어떤 시장 상황에서도 정밀한 거래를 실행할 수 있습니다. 인터랙티브 매뉴얼 V10.1 및 프리셋: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 공식 채널 (라이브 시그널 포함):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 주요 업그레이드: BTCUSD 및 ETHUSD 완전 통합 V10.1에서는 EA가 골드(XAUUSD)에만 제한되지 않습니다. 이제 BT
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
Experts
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Overview</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor is an automated trading system based on moving average crossover strategy with additional RSI and ADX filters for market analysis.</p> <h2>Key Features</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Uses fast and slow moving averages for trend detection</li> <li><strong>RSI Filter</strong>: Optional RSI filter to avoid overbought/oversold conditions</li> <li><strong>ADX Trend Filter</strong>: Op
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (92)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
제작자의 제품 더 보기
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
One Man Army
Ihor Otkydach
4.5 (8)
Experts
과장도 없고, 불필요한 위험도 없습니다. 최소한의 손실로 거래하기: One Man Army는 개인 트레이더와 프롭 펌(prop firm) 트레이딩 모두를 위해 설계된 다중 통화 거래 시스템입니다. 이 시스템은 단기 및 중기 시장 조정과 반전을 포착하는 스캘핑 전략을 따르며, **지정가 대기 주문(limit order)**을 통해 거래를 수행합니다. 이 트레이딩 봇은 방향을 추측하지 않습니다. 가장 유리한 가격대에서 높은 정밀도로 진입합니다. 당신이 원하는 방식 그대로입니다. 이제 자세히 살펴봅시다. 테스트를 위해 EURCAD 통화쌍과 M15 시간대를 사용하십시오.  One Man Army는 다양한 자산과 시장 단계에서 광범위한 테스트를 거쳐 개발되었습니다. 시스템의 동작은 안정적이며 예측 가능하고, 분석이 용이합니다. 이 시스템은 통제력, 안전성, 체계적인 접근 방식 을 중시하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4 (5)
Experts
실거래 모니터링. 정직한 테스트. 과장 없음. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 기술적인 내용을 설명하기 전에 반드시 알아야 할 두 가지가 있습니다: PipsHunter는 실거래 모니터링 신호로 증명된 EA입니다. 이 EA는 실제 Pepperstone 계좌에서 수개월 동안 실시간으로 운용되고 있으며, 모든 모니터링 기록은 완전히 공개되어 있습니다. 시뮬레이션도 없고, 숨겨진 계정도 없으며, “완벽한 백테스트만” 보여주는 조작도 없습니다. 실거래 결과가 실제 성능을 그대로 확인시켜 줍니다. 백테스트는 100% 정직합니다. 커브 피팅 없음, 데이터 조작 없음, 비현실적인 모델링 없음. 전략 테스터에서 보이는 결과가 실제 시장에서 EA가 수행하는 행동과 정확히 동일합니다. 마법도 없고, 금가루 같은 속임수도 없습니다. 단지 시간에 의해 검증된 안정적인 전략이며, 실거래와 백테스트 모두에서 일관되게 작동합니다. 이러한 이유로 PipsHunter는 MQL5 마켓에서
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
3.82 (17)
Experts
다음은 제가 개발한 전문가용 자동매매 프로그램(Expert Advisor, EA)입니다. 이 프로그램은 제 고유의 거래 전략 및 인디케이터인 "Divergence Bomber"의 사용자들로부터 받은 수많은 요청에 의해 탄생했습니다. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link 저는 MACD 다이버전스 탐지 및 거래를 위한 독창적인 알고리즘을 기반으로 “Bomber Corporation”이라는 EA를 개발했습니다. 이 알고리즘 기반 자동매매 시스템은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다: 미국, 유럽, 아시아 브로커의 요구사항을 충족 (모든 MT5 브로커에서 작동) 마틴게일이나 평균매입 전략을 사용하지 않음 각 거래마다 손절매(Stop Loss)로 보호 광범위하게 분산된 다중 통화 포트폴리오에서 작동 H1 및 M15 타임프레임에서 작동 프롭 트레이딩 회사와 개인
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Experts
최강 EA를 소개합니다! 제 수작업 트레이딩 시스템 ' Algo Pumping '을 기반으로 제작한 녀석입니다. 오랜 시간 동안 전략을 업그레이드하고, 필터와 최신 기술까지 꽉 채워 넣어 드디어 완성된 이 트레이딩 봇은 다음과 같은 특징을 가집니다: 고급 Algo Pumping Swing Trading 알고리즘으로 시장을 공략, 자금 보호를 위해 철저히 Stop Loss 주문 설정, "Prop Firm 트레이딩"과 "개인 트레이딩" 모두에 최적화, 마틴게일이나 무리한 물타기 없이 깔끔한 매매, 기본 M15 타임프레임으로 운용 (곧 H1, H4 타임프레임도 지원 예정), 15개 통화쌍 동시 매매: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, 돌파 매매 전략은 사용하지 않음 (쫓아가다 물리는 일 없음), 서버 핑 속도나
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.75 (20)
지표
PUMPING STATION – 당신만을 위한 올인원(All-in-One) 전략 PUMPING STATION은 당신의 외환 거래를 더욱 흥미롭고 효과적으로 바꿔줄 혁신적인 인디케이터입니다. 단순한 보조 도구가 아니라, 강력한 알고리즘을 갖춘 완전한 거래 시스템으로서 보다 안정적인 트레이딩을 시작할 수 있도록 도와줍니다. 이 제품을 구매하시면 다음의 혜택을 무료로 받으실 수 있습니다: 전용 설정 파일: 자동 설정으로 최대의 퍼포먼스를 제공합니다. 단계별 동영상 가이드: PUMPING STATION 전략으로 거래하는 법을 배워보세요. Pumping Utility: PUMPING STATION과 함께 사용하도록 설계된 반자동 거래 봇으로, 거래를 더욱 쉽고 편리하게 만들어줍니다. ※ 구매 후 바로 저에게 메시지를 보내주세요. 추가 자료에 대한 접근 권한을 제공해드립니다. PUMPING STATION은 어떻게 작동하나요? 트렌드 컨트롤: 시장의 추세 방향을 즉시 파악합니다. 추세는 최고의
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
지표
PUMPING STATION – 당신만을 위한 올인원(All-in-One) 전략 PUMPING STATION은 당신의 외환 거래를 더욱 흥미롭고 효과적으로 바꿔줄 혁신적인 인디케이터입니다. 단순한 보조 도구가 아니라, 강력한 알고리즘을 갖춘 완전한 거래 시스템으로서 보다 안정적인 트레이딩을 시작할 수 있도록 도와줍니다. 이 제품을 구매하시면 다음의 혜택을   무료로   받으실 수 있습니다: 전용 설정 파일: 자동 설정으로 최대의 퍼포먼스를 제공합니다. 단계별 동영상 가이드: PUMPING STATION 전략으로 거래하는 법을 배워보세요. Pumping Utility: PUMPING STATION과 함께 사용하도록 설계된 반자동 거래 봇으로, 거래를 더욱 쉽고 편리하게 만들어줍니다. ※ 구매 후 바로 저에게 메시지를 보내주세요. 추가 자료에 대한 접근 권한을 제공해드립니다. PUMPING STATION은 어떻게 작동하나요? 트렌드 컨트롤: 시장의 추세 방향을 즉시 파악합니다. 추세는
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이   무료로   제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD
Enslaver
Ihor Otkydach
3.6 (5)
Experts
6개 남음, 399달러 다음 가격 499달러 설치 및 설정 가이드는 여기에서 확인할 수 있습니다 –  https://www.mql5.com/ko/blogs/post/763482 제가 Enslaver EA를 좋아하는 이유, 그리고 여러분도 좋아하게 될 이유는 다음과 같습니다. 모든 거래에는 Stop Loss가 설정되어 있어 자본 보호가 확실하게 됩니다 Prop Firm(프로프 트레이딩 회사)에서 사용하기에 적합합니다 EA는 Stop Loss까지 기다리지 않고, 가격이 평균으로 되돌아오면 손익에 상관없이 시장에서 자동으로 빠져나옵니다 총 8개의 통화쌍을 다루는 멀티커런시 EA이므로, 하나의 쌍이 손실일 때 다른 쌍이 수익을 낼 수 있습니다 스프레드 크기에 크게 의존하지 않습니다 체결 속도에도 의존하지 않습니다 거액의 자본 없이도 시작할 수 있습니다 (200 USD로도 충분합니다) 높은 레버리지가 필요하지 않습니다 미국, 유럽, 아시아 등 모든 브로커에서 작동 합니다. FIFO와 같은 엄
필터:
ken2pa
449
ken2pa 2025.12.10 23:49 
 

It is currently experiencing a drawdown large enough to wipe out several months of profits. There is a strong suspicion of overfitting. However, there is an even more serious issue. The author has removed the H1 signal. No matter how many times I ask for the reason, the author ignores the question. In the past, the same author also removed the Enslavor signal after its performance deteriorated. Poor performance might be something that could potentially be improved, but the author’s response is extremely poor and not something that can be trusted. In addition, the author claims that new set files will be provided within one month, but this statement has been displayed for over six months, and no new set files have been provided so far. This constitutes false and misleading information. I own three of his EAs, which makes this especially disappointing.

Jenny Yuen Ha Lau
633
Jenny Yuen Ha Lau 2025.09.05 10:36 
 

I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.

pamas
144
pamas 2025.09.04 15:56 
 

3-Month Honest Review:-

I want to leave a heartfelt thank you to this great seller. I have been using this robot for over three months now, and here are my personal statistics: Winning trades: 134, Trades that hit stop loss: 3,

Trades closed early with very small losses: 10.

This gives the system an overall win rate of about 90%. The robot has been consistently profitable, and I am extremely satisfied with the results. I highly recommend it to anyone seeking a reliable trading system that consistently delivers steady profits. I am confident you will enjoy this system just as much as I do. Mr. Igor offers the best customer service, with prompt responses, and goes above and beyond to help. He is a great gentleman who genuinely wants to help other traders. I highly recommend you buy his products.

NickKearsley
76
NickKearsley 2025.09.04 14:57 
 

Easy to install and I like the fact that there are individual set files for each currency setting. No grid or Martingale here. Trades slowly and surely so far. It's still early days but 12 winning trades with no losses in just under a week is a great start!

Simon Daniel Wright
598
Simon Daniel Wright 2025.08.02 19:50 
 

Working well so far for me. I like the diversifed strategy approach . I will return an update this review with more stats after three months. Thanks Ihor for the ea and the no BS explaniations about the realities of the markets!

Shark Tank
210
Shark Tank 2025.07.25 01:28 
 

Stable and reliable. Since using this EA for two months, it has generated over a 10% growth. Just one SL has happened, but it doesn't matter.

Alex Quino
378
Alex Quino 2025.07.17 10:14 
 

Slowly but surely. I bought the EA 3 weeks ago and I can see already how it performs and bring some profits on my small account. Lhor's products are reliable and his support is just superb. Hoping that this EA continuously giving positive profits, will update this review in the next few months.

Joshua Michael Hudson
789
Joshua Michael Hudson 2025.07.16 16:43 
 

Its no accident that this developers page is littered with 4 and 5 star products. Entry logic is good.

duiweboer
36
duiweboer 2025.07.16 07:36 
 

Very Goof EA from a Very Goof Author! Consistent small profits from multiple currency pairs and works even on small accounts!

Poh Leng Lim
1999
Poh Leng Lim 2025.07.16 07:08 
 

This EA works silently behind the scenes to generate consistent green pips—it’s not a get-rich-quick scheme, but a reliable, steady pips generator.

AF Z
267
AF Z 2025.07.16 06:22 
 

Profitable EA overall so far and easy to setup. Looking forward to see it's progress in a couple of months. Using low lot sizes and achieving good trades overall.

haisheng12345
218
haisheng12345 2025.07.16 06:00 
 

I have been using this EA for three weeks. Due to the recent high market volatility, several transactions have suffered losses, but overall, it is still in a profitable state.

Segio Bugay
191
Segio Bugay 2025.07.04 17:58 
 

I really appreciate the author's approach to the product. I was also impressed by the extensive supportive materials provided-everything from guides to tutorials is top-notch and super helpful; it's clear that a lot of thought and care went into his development.

cyberryder
1205
cyberryder 2025.07.03 22:21 
 

Observed strategy: Pullback. EA seems to have very similar entries than SwingMaster EA from same author. Just enters some M15 candles earlier/later. However closing is much earlier, which means avg. Win pips is much less, while max SL is nearly the same = worser R/R. We ran into the same issues like with SwingMaster: On heavy trending pairs, it can go into heavy DD with no intelligent strategy yet to manage it. On the pro side, it is optimized for some further pairs vs. SwingMaster.

Rubén P. E.
198
Rubén P. E. 2025.06.30 15:16 
 

I bought Scalper Investor because I really liked how Swing Master works. Like the other EA, I recovered my investment very quickly. Excellent risk management with a high success rate. Superb!

shahbaz112
264
shahbaz112 2025.06.14 17:21 
 

Scalper Investor EA is an impressive automated trading system that stands out for its consistent and reliable performance. It operates efficiently across multiple currency pairs, offering solid diversification and minimizing exposure to risk. Unlike many scalping EAs, it avoids high-risk tactics, focusing instead on precise, calculated entries and exits. Users have reported steady profits and low drawdowns, with some experiencing significant account growth in a relatively short period. The setup process is user-friendly, and the accompanying documentation is clear, making it accessible even for those new to automated trading. Scalper Investor EA’s strategy is centered on capturing short-term market opportunities while maintaining strong risk management. Both live results and back testing data support its adaptability and effectiveness in various market environments. The developer, Ihor, is highly responsive and regularly updates the EA, reflecting a genuine commitment to ongoing improvement. What sets Scalper Investor EA apart is its focus on sustainable, long-term gains rather than chasing quick wins. Thank you to Ihor for his dedication and hard work in creating such a dependable and well-balanced trading solution.

terry lee
252
terry lee 2025.06.09 14:57 
 

Ihor Otkydach's products are very stable.

Ihor Otkydach's services are complete, fast, reliable, modest, and practical.

Ihor Otkydach's products have clear logic and good risk control.

Range reversal products only use range reversal strategies.

Trend breakthrough products only use trend breakthrough strategies.

Most normal brokers' low-cost accounts can use Ihor Otkydach's products normally.

Even if you use a broker account different from the SIGNAL account, the signals are more than 90% the same.

(Brokerage quotations are slightly different, and there will be slight differences in entry and exit, which everyone understands)

Ihor Otkydach himself is a successful manual trader.

The products developed by Ihor Otkydach are naturally competitive,

because he is a trading program seller who understands trading logic.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuesday, June 24, 2025,

I want to update my review,

Scalper Investor EA,

The performance slope curve is steadily upward,

For every 10000USD, only 0.1 lots are placed, and the floating loss is less than 10%,

All of the above are excellent,

Tuesday, June 24, 2025,

It can even lock the long and short orders of the same currency against NZDUSD,

Directly lock the floating loss,

This EA is too stable, thank Ihor Otkydach for making such a stable EA.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I want to update my comment.

The trading results are basically the same as those of the Signal account.

On Thursday, June 26, 2025,

The NZDUSD that was originally locked with long and short orders actually closed and made a profit.

Banlance increased, and the ability to resist risks was improved.

For the same currency pair, long and short orders are locked,

But long and short orders can each have profitability.

The performance slope curve has become more stable.

Starting from Monday, June 9, 2025,

For every 10000 USD, only 0.1 lot is placed, and the maximum floating loss is currently about 5%.

There will be no psychological pressure of high floating losses.

I am looking forward to the next update of the trend trading function of Scalper Investor EA.

Thanks to Ihor Otkydach for making such a stable and profitable Scalper Investor EA.

devgabriel300
177
devgabriel300 2025.05.30 00:09 
 

Great EA! so far it has been 100% accuracy. No loosing trades. Even though the EA makes fewer trades daily, the trades are with precision. For the past 3 days it made only 7 trades, however, my account has increased by 3%. This advisor gives me rest of mind. I go to bed in peace and wake up in peace. Thanks Ihor. Please keep up the great work. I look forward for more EA from you.

리뷰 답변