안녕하세요, 트레이더 여러분!

단순히 무작위로 매매를 반복하는 EA가 아닌, 전략적으로 움직이고 논리적인 판단을 기반으로 거래하는 진짜 EA를 찾고 계시다면, Scalper Investor EA를 주목해 보세요.

이 멀티통화 EA는 이미 잘 설계된 리버설(역추세) 전략으로 무장되어 있으며, 곧 추세 추종 전략이 무료 업데이트로 추가될 예정입니다.

리버설 전략 – 즉시 사용 가능



출시 시점 기준으로, 이 EA는 리버설 전략에 최적화되어 있습니다. 켈트너 채널(Keltner Channel)을 기반으로 가격의 되돌림 구간을 포착하고, 다양한 필터로 노이즈를 걸러내어 진입 시점을 정밀하게 잡아냅니다.

감에 의존한 진입은 없습니다. 오직 철저한 논리와 기술적 근거에 기반한 매매만 실행합니다.

전략의 핵심은 가격이 채널 내부로 다시 진입할 때를 노리는 것입니다. 필터링 기준에는 변동성, 신호 강도, 추세 방향, 스프레드, 슬리피지 등 다양한 요소가 포함되며, 롤오버 시간대나 시장 유동성이 낮은 구간에서는 자동으로 거래를 피하도록 설계되어 있습니다.

참고: 전략 테스터에서는 기본적으로 M15 EURNZD를 사용합니다.

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller Instructions - https://www.mql5.com/ko/blogs/post/762923

리버설 전략의 주요 특징:

총 11개 통화쌍 지원 AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP

선택 가능한 타임프레임: M15 또는 H1

모든 포지션에 손절매(Stop Loss) 적용

마틴게일이나 그리드 방식 사용하지 않음

시장 상황에 따라 유연하게 반응하는 동적 손절매 시스템

최대 손실(예: 5%) 제한 가능

심볼당 최대 1개 포지션만 유지 – 과도한 진입 방지

프로펌(Prop Firm) 도전용 계정 및 개인 계정 모두에 적합

최소 추천 입금액: 500 USD

최소 추천 레버리지: 1:30 이상

추천 계정 유형: RAW, ECN, PRO, ZERO 등 – 낮은 스프레드와 빠른 시장 체결이 가능한 계정 (브로커마다 명칭이 다를 수 있음)

앞으로 추가될 기능: 추세 전략 (개발 중)



현재는 리버설 전략만 포함된 상태이며, 두 번째 전략인 추세 추종 전략은 현재 개발 중입니다. 1~2개월 이내에 무료 업데이트로 제공될 예정입니다. 이 전략이 추가되면, EA는 시장의 방향성을 판단하고 그 방향으로 따라가며 매매하게 됩니다. 특히 금 (XAUUSD), 엔화(JPY) 기반 통화, 비트코인(BTC)과 같은 트렌디한 자산에 적합하게 설계됩니다.